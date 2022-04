Quels sont les missiles Neptune qui auraient coulé le Moskva, le vaisseau amiral russe en mer Noire

Le croiseur russe Moskva aurait été détruit par deux missiles Neptune de fabrication ukrainienne. Voici ce que sont ces armes et comment elles fonctionnent.

Un missile Neptune lancé lors d’un test. Crédit : wikipédia

Après une journée de rebonds de propagande par Moscou et Kiev, le ministère russe de la Défense a finalement confirmé le naufrage du Moskva, fierté de la marine russe et fleuron de la flotte de la mer Noire.Selon la version ukrainienne, le croiseur lance-missiles Avant -classe, 12 500 tonnes et plus de 500 membres d’équipage auraient été touchés par deux missiles anti-navires Neptune, tandis que le Kremlin affirme que le navire a été gravement endommagé en raison d’une explosion de munitions à bord et qu’il s’est ensuite retiré. a été coulé par la mer agitée, alors qu’il était remorqué vers le port de Sébastopol. Quelle que soit la raison du naufrage, il s’agit pour la Russie d’une perte inestimable, comme l’a déclaré à Netcost-security.fr l’analyste militaire russe Pavel Luzin, tant pour des raisons symboliques – sans surprise, il portait le nom de la capitale – qu’en termes de capacité offensive. et coordination. Voyons ce que sont les missiles anti-navires Neptune et comment ils fonctionnent qui auraient mis fin au croiseur russe, qui a fait la une des journaux internationaux au début de la guerre pour le « vaffa » remédié par les soldats ukrainiens stationnés sur l’île des Serpents.

Un missile Neptune. Crédit : Luch Design Bureau

Que sont les missiles Neptune R-360

Le Neptune R-360 est un missile de croisière anti-navire de fabrication ukrainienne, expressément conçu pour toucher des cibles en mer et des péniches de débarquement amphibies, à la fois isolées et en convoi. Comme l’indique un document de Luch Design Bureau, la société de Kiev spécialisée dans les systèmes de défense qui produit cette arme, sa « proie » comprend des croiseurs, des destroyers, des frégates, des corvettes, des porte-avions et des véhicules blindés de débarquement tels que des chars armés. Nationalinterest.org indique que le projet de construction du missile Neptune a été présenté par la société ukrainienne en 2013, tandis que la présentation officielle a eu lieu lors de l’événement « Armes et sécurité 2015 » qui s’est tenu à Kiev. Le missile est officiellement entré en service dans la marine ukrainienne en mars 2021. Les Neptunes ont un diamètre de 420 millimètres et mesurent plus de 5 mètres de long ; la masse à l’intérieur du tube de lancement atteint 870 kilogrammes. La conception est une évolution du missile anti-navire soviétique Zvezda Kh-35, mais les performances sont considérablement améliorées.

Un véhicule pour lancer des missiles Neptune. Crédit : wikipédia

Comment fonctionnent les missiles Neptune R-360

Les Neptunes peuvent être déployés sur des plates-formes terrestres, aériennes et maritimes, mais comme spécifié par Nationalinterest.org, les premiers déploiements en Ukraine concernaient les défenses antimissiles côtières face à la mer d’Azov. Il est probable que, si les missiles Neptune ont effectivement touché et coulé le croiseur Moskva, le lancement aurait pu avoir lieu depuis la région d’Odessa. Une fois lancés, ces missiles se déplacent à des vitesses subsoniques grâce au moteur-fusée et ont une portée maximale de 300 kilomètres. Une fois la cible verrouillée par le système de visée, ils font exploser une puissante ogive à fragmentation explosive de 150 kilogrammes (HE-FRAG), capable de causer d’énormes dégâts aux bateaux. Selon des rumeurs de presse, le Moskva a été touché par une paire de missiles Neptune tandis que ses systèmes de défense étaient « distraits » par des drones ; l’un des missiles aurait centré la zone des tubes de lancement de missiles situés sur le pont, générant l’explosion catastrophique. Les Neptunes ont peut-être été lancés par le système de missile mobile Neptune 360ST, basé sur un camion USPU-360 avec quatre tubes de lancement. Ces véhicules peuvent circuler à moins de 25 kilomètres de la côte. Le système peut tirer même dans des conditions météorologiques défavorables et a la capacité d’échapper aux contre-mesures électroniques ennemies.