Saints Row présentera ses options de personnalisation lors d’un événement : date et comment le voir

Deep Silver et Volition ont annoncé qu’ils dévoileraient tous les détails du programme de personnalisation de Saints Row lors d’une diffusion spéciale le 20 avril. Le titre, prévu pour ce mois d’août, veut maintenant montrer aux fans toutes les options disponibles dans son éditeur de personnage avec une bande-annonce, des interviews et plus d’informations pour la première fois pendant l’événement.

Comment regarder la personnalisation de Saints Row en direct en ligne

La vitrine de personnalisation de Saints Row, mettant en vedette des membres clés du studio de développement Volition et animée par l’actrice/animatrice Mica Burton, sera diffusée en direct sur la chaîne Twitch officielle de Deep Silver et sur YouTube le mercredi 20 avril à partir de 21h00 (CEST).

Saint’s Row

Tout au long de l’événement, Volition montrera aux fans les options de personnalisation et d’édition des personnages que nous gérerons dans Santo Ileso, une bande-annonce destinée non seulement aux amoureux de la saga, mais aussi aux nouveaux venus. Le studio veut éveiller l’intérêt des utilisateurs avec le grand nombre d’options de modification esthétique des protagonistes dans ce qu’ils appellent « Being your Own Boss in Saints Row ».

Santo Ileso est la ville fictive dans laquelle se déroule ce redémarrage de la saga Saints Row, « une ville fictive dynamique au cœur du sud-ouest américain ». Le redémarrage arrive renouvelé, mais sans perdre son essence, avec de fortes doses d’action, de crime et l’humour qui caractérise cette série de jeux vidéo. Cette fois, il ira encore plus loin dans le nombre d’outils de personnalisation. Il sera possible de modifier presque n’importe quoi, donnant ainsi une impulsion constante au concept d’extravagance.

A quelle heure peut-on voir Saints Row en concert en Espagne et en Amérique Latine ?

Saints Row sortira dans le monde entier le 23 août 2022 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC via Epic Games Store.

