Pourquoi devriez-vous choisir un régime végétalien pour votre chien

Nourrir votre chien avec une alimentation végétalienne équilibrée pourrait être la solution la plus saine et la moins risquée pour son bien-être. Bien que cela puisse sembler un choix peu judicieux, étant des animaux carnivores, de multiples études ont montré qu’un modèle alimentaire basé principalement (ou exclusivement) sur des produits d’origine végétale offre de multiples avantages pour notre santé ; cela peut aussi être vrai pour « fido », évidemment toujours en référence à des régimes alimentaires complets et équilibrés d’un point de vue nutritionnel, choisis avec un expert. De plus, en gardant à l’esprit que la présence de plus de 470 millions de chiens et de 370 millions de chats domestiques est estimée, avec un chiffre d’affaires mondial d’aliments pour animaux de compagnie égal à plus de 130 milliards d’euros (données de 2014), nourrir un pourcentage important d’amis à quatre pattes avec de la nourriture végétalienne aurait également un impact considérable sur la planète. Il est en effet bien connu qu’il est décidément plus durable et « vert » que la viande ; ce n’est pas un hasard si suivre un régime végétarien ou végétalien est considéré comme l’un des meilleurs choix que nous puissions faire pour nous-mêmes et pour la Terre.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de la Faculté de la santé et du bien-être de l’Université de Winchester, au Royaume-Uni, qui a collaboré étroitement avec des collègues australiens du Menzies Health Institute Queensland de Griffith, a déterminé que le régime végétalien pouvait être la solution la plus saine pour les chiens. Université (Nathan). Les scientifiques, dirigés par le professeur Andrew Knight, chargé de cours au Centre pour le bien-être animal de l’Université, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué plus de 2 500 propriétaires de chiens/gardiens de chiens qui avaient vécu avec un ami à quatre pattes pendant au moins un an dans l’étude. . Les chercheurs ont d’abord demandé aux participants quel type de régime leur chien suivait, déterminant que 54% (1 370) mangeaient des aliments classiques pour animaux de compagnie tels que des canettes et des croquettes; 33 % (830) ont été nourris avec de la viande crue et 13 % (336) ont suivi un régime végétalien.

A partir de ces données, le professeur Knight et ses collègues ont analysé plusieurs indicateurs sibyllins sur la santé des animaux impliqués dans l’étude et les ont croisés avec le type de régime suivi. Parmi les facteurs pris en compte le nombre anormal de visites chez le vétérinaire ; l’usage de drogues; suivre un régime thérapeutique; l’avis sur l’état de santé général du propriétaire et du vétérinaire ; le nombre de maux et plus encore. De l’analyse statistique de ces données, il est apparu que les chiens nourris avec des aliments traditionnels pour animaux de compagnie avaient plus de problèmes de santé que les autres, tandis que ceux nourris avec de la viande crue avaient des résultats légèrement meilleurs que ceux nourris avec un régime végétalien. Les chercheurs soulignent à cet égard qu’il y avait un facteur à ne pas sous-estimer ; en fait, les chiens nourris avec de la viande crue étaient généralement plus jeunes que ceux nourris avec des aliments à base de plantes et, comme on le sait, le jeune âge est une condition associée à moins de problèmes de santé. Quant aux affections, les scientifiques en ont évalué 22 en tout, notant que 49 % des chiens nourris avec des aliments traditionnels pour animaux de compagnie étaient touchés ; 43 % de ceux qui ont mangé de la viande crue et 36 % de ceux qui ont suivi un régime végétalien.

«Des preuves significatives indiquent que les régimes à base de viande crue sont souvent associés à des risques alimentaires, notamment des carences et des déséquilibres nutritionnels et des agents pathogènes. En conséquence, les preuves recueillies à ce jour indiquent que les choix alimentaires les plus sains et les moins dangereux pour les chiens du point de vue traditionnel sont les régimes végétaliens », ont conclu Knight et ses collègues. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agissait d’une simple enquête de corrélation sans détection de relations de cause à effet, pour laquelle des études plus approfondies seront nécessaires. Les détails de la recherche « Aliments pour chiens végétaliens versus à base de viande : indicateurs de santé rapportés par le Guardian » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité PLoS ONE.