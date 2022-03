Que sont les missiles anti-aériens Starstreak livrés à l’Ukraine depuis le Royaume-Uni

Parmi les armes les plus efficaces et les plus polyvalentes reçues par l’Ukraine pour se défendre contre la Russie figurent les très rapides missiles anti-aériens STARStreak. Voici comment ils fonctionnent.

Ces derniers jours, le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a déclaré que l’Ukraine avait reçu les premiers missiles anti-aériens STARStreak pour se défendre contre l’attaque de la Russie. Il s’agit d’armes à courte portée (d’une portée maximale de 7 kilomètres) qui peuvent être lancées à partir d’appareils portés sur l’épaule, de trépieds, de lanceurs multiples et de plates-formes sur des véhicules terrestres et maritimes. Ce sont des missiles à triple ogive conçus principalement pour détruire des avions, des hélicoptères et des drones, mais ils peuvent également être efficaces contre des véhicules terrestres tels que des engins légers et même des chars. Leur caractéristique principale est une vitesse extrême, entre Mach 3 et Mach 4. Le Royaume-Uni les a remis à l’armée ukrainienne principalement pour se protéger des bombardements aériens, ayant une portée supérieure à celle des missiles Stinger. Voici ce que sont les missiles STARStreak et comment ils fonctionnent.

Que sont les missiles STARStreak

Les systèmes de missiles STARStreak sont techniquement définis comme des systèmes de défense aérienne portables à courte portée (MANPADS), c’est-à-dire des dispositifs antiaériens portables à courte portée. Ils sont produits par Thales Air Defence, une société britannique basée à Belfast (Irlande du Nord) spécialisée dans la défense anti-aérienne. La société était auparavant connue sous le nom de Shorts Missile Systems (SMS). Le nom complet de l’arme est STARStreak HVM, qui signifie High Velocity Missile. L’accélération ultra-rapide est en effet l’une des caractéristiques principales et les plus meurtrières de cette arme, considérée comme la plus rapide à courte portée, capable de pousser le missile en une fraction de seconde jusqu’à une vitesse impressionnante entre Mach 3 et Mach 4 (ou 5 000 kilomètres à l’heure, quatre fois la vitesse du son). Comme l’indique un document du constructeur, le missile STARStreak peut parcourir une distance de 3 kilomètres en seulement 3,5 secondes. Ses principales cibles sont les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères, y compris ceux utilisant des systèmes furtifs.

Comment fonctionnent les missiles STARStreak

Après avoir détecté une cible, qui peut être verrouillée à l’aide d’un viseur optique ou d’une chambre thermique, le soldat qui utilise le système STARStreak appuie sur un bouton et le missile est lancé. Le premier étage du moteur-fusée accélère l’arme à très grande vitesse, mais s’arrête juste avant de sortir du tube pour protéger l’opérateur. Le missile a perdu environ 20 kilogrammes, a un diamètre de 13 centimètres et une longueur d’un peu moins d’un mètre et demi. L’apparence est particulière : après le lancement, l’avant s’ouvre libérant les ogives, montées dans trois missiles plus petits en forme de fléchette. Ils sont fabriqués en alliage de tungstène très résistant. Les trois fléchettes se désengagent du corps principal après l’arrêt du deuxième étage du moteur et volent à une distance d’un mètre l’une de l’autre, régies par un système de guidage laser défini comme un faisceau. Chaque fléchette, qui maintient la cible dans le viseur grâce à un capteur positionné dans la queue, mesure 40 centimètres de long, a un diamètre de seulement 3 centimètres et pèse 1,5 kilogramme. Le guidage automatisé permet aux systèmes de missiles STARStreak de « tirer et d’oublier », car l’opérateur peut quitter la position après avoir appuyé sur le bouton. Il existe différents systèmes de lancement, du Shoulder Launcher au Shoulder Launcher en passant par le Lightweight Multiple Launcher (LML), un lanceur multiple sur trépied. Ils peuvent également être installés sur des véhicules blindés.

L’efficacité des missiles STARStreak

La létalité du système STARStreak réside dans la vitesse extrême et dans le déploiement caractéristique des trois fléchettes, sans moteur ; cela les rend pratiquement ininterceptables, puisqu’en vol ils ne peuvent pas être dupés même par les fusées éclairantes et les contre-mesures électroniques (ECM) de dernière génération, comme l’explique Thales Air Defence. Grâce à la très grande vitesse, les fléchettes pénètrent dans les cibles causant de graves dommages par impact cinétique ; une fois à l’intérieur des ogives à fragmentation sont programmées pour exploser après une certaine fraction de temps, maximisant la destructivité de l’arme. Ce sont donc des systèmes « polyvalents, rapides et létaux », comme l’explique la société britannique qui les produit.