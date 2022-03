Wordle a un mode « difficile » que personne ne connaît

Wordle a une manière difficile que beaucoup de gens ne connaissent pas. Voici comment cela fonctionne et comment cela rend le jeu plus complexe.

Saviez-vous que Wordle, le jeu de mots populaire récemment acquis par le New York Times, a également un mode difficile ? Beaucoup ne connaissent pas son existence, pourtant parmi les options du jeu il y a celle dédiée au mode « difficile », qui en théorie rend le jeu plus difficile. Comme, comment? Introduction d’une nouvelle règle qui oblige les joueurs à adopter une stratégie très spécifique pour tenter d’identifier le mot correct du jour. Pour l’activer, il suffit de cliquer sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit et, depuis le menu, d’activer le mode « Difficile ».

Mais que se passe-t-il à ce stade ? Bref, une fois le mode difficile lancé, le jeu ne permet plus de choisir des mots au hasard lorsque l’on identifie la présence d’au moins une lettre correcte. Prenons un exemple : si lors de la première tentative, nous découvrons deux lettres qui font partie du mot final, en mode difficile, nous serons obligés d’entrer ces deux lettres à partir de la prochaine tentative. On ne peut donc décider de les ignorer au profit d’un autre mot certes faux, mais qui pourrait nous fournir d’autres lettres correctes, comme certains le font d’ailleurs.

Bref, activer ce mode rendrait le jeu plus concentré mais, selon certains utilisateurs, même paradoxalement plus facile. Devoir utiliser les bonnes lettres, en revanche, nous oblige à travailler sans distractions et sans tentatives qui pourraient simplement faire perdre du temps et de précieuses tentatives. De cette façon, cependant, vous devez certainement réfléchir davantage au mot à insérer dans les cases, mais les chances d’obtenir le bon résultat sont nettement plus élevées. Bref, deux manières différentes de jouer à Wordle qui en attendant continue de rester populaire, notamment sur Twitter.