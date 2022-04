Quels sont les lanceurs de missiles Stormer, la « meilleure arme » entre les mains de Zelensky

Envoyés du Royaume-Uni en Ukraine, ce sont des véhicules blindés de 13 tonnes équipés de missiles Starstreak capables d’abattre des jets et des hélicoptères volant à basse altitude.

Le Royaume-Uni est prêt à envoyer en Ukraine le lanceur de missiles high-tech Stormer, un type de véhicule blindé de 13 tonnes qui pourrait s’avérer décisif pour le sort du conflit qui fait rage dans le pays. De fabrication britannique, les Stormers n’ont besoin que de trois membres d’équipage – un pilote, un commandant et un mitrailleur – et peuvent être équipés de missiles Starstreak, l’une des armes les plus efficaces et les plus polyvalentes pour se défendre contre les bombardements aériens. Selon les experts, il s’agit du « meilleur kit » jamais envoyé par une puissance occidentale en Ukraine, qui peut être chargé sur des avions de transport C-17 et emmené à la guerre en quelques jours. Mais que sont les lanceurs de missiles Stormer et comment fonctionnent-ils ?

Que sont les lanceurs de missiles Stormer

Le lanceur de missiles Stormer, également connu sous le nom de Stormer HVM (High Velocity Missile), est un véhicule militaire moderne fabriqué par la société britannique Alvis Vickers, qui fait désormais partie de BAE Systems Land & Armaments, pour la défense aérienne à courte portée. Son développement est basé sur la famille de véhicules de combat CVR (T) – Scorpion, Scimitar, Spartan, etc… – bien qu’il s’agisse essentiellement de la version la plus grande et la plus modernisée, avec une roue de route supplémentaire de chaque côté, de ces véhicules blindés.

Très mobiles et transportables par voie aérienne, les Stormers peuvent être équipés du système de missiles sol-air Starstreak et atteindre des vitesses de 80 kilomètres par heure. « Il s’agit d’un véhicule de combat extrêmement efficace, qui infligera de graves dommages à toute tentative d’attaque à basse altitude de l’aviation de Poutine », a-t-il déclaré. Le soleil Colonel Richard Kemp, ancien commandant des troupes britanniques en Afghanistan -. La combinaison Stormer / Starstreak sera un énorme coup de pouce pour la capacité de combat de l’Ukraine ».

Parce que les Stormers sont la « meilleure arme » pour l’Ukraine

Comme mentionné, les Stormers lancent des missiles Starstreak, considérés comme l’arme à courte portée la plus rapide (3 à 4 fois la vitesse du son) capable de délivrer plus de coups à ses cibles. Leur déploiement, ainsi que les plus de 120 moyens de transport déjà promis, marqueront donc une augmentation significative des armes lourdes fournies par la Grande-Bretagne, complétant l’arsenal d’armes d’épaule par des véhicules à capacité anti-aérienne.

« Cette nouvelle va irriter Moscou, qui menace déjà de représailles contre l’Occident, en particulier le Royaume-Uni, pour la fourniture d’armes – a ajouté Kemp -. À moins que Poutine ne souhaite déclencher une guerre avec l’OTAN, il ne peut pas attaquer les livraisons d’armes avant qu’elles n’entrent en Ukraine. Cependant, il pourrait mener des cyberattaques, des sabotages, des meurtres ou d’autres attaques secrètes, pour lesquelles ses services de renseignement ont démontré des capacités, y compris au Royaume-Uni ».

Selon le Dr Alan Mendoza, du groupe de réflexion sur la sécurité de la Henry Jackson Society à Londres, les Stormers « sont le meilleur kit jamais envoyé en Ukraine, qui fera trembler l’aviation russe ». Le Royaume-Uni « prévient Poutine que l’agression russe, les crimes de guerre et les attaques de missiles ne seront plus tolérés ».

Le poids de ces véhicules (13 tonnes) et la faible pression exercée au sol, rend les Stormers « idéaux pour traverser le sol humide en Ukraine ce mois-ci et le mois prochain », a expliqué l’analyste britannique Nicholas Drummond, faisant référence à la rasputica, la période du année où les chemins de terre de l’Ukraine peuvent devenir complètement impraticables et difficiles à traverser en raison du dégel, qui transforme des territoires entiers en marécages boueux. Selon Robin Hearn, commandant du détachement Stormer, ces véhicules sont particulièrement « faciles » à conduire et à utiliser. « Et si vous avez un équipage décent, il faut environ une minute pour utiliser le système d’arme. »