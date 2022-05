Qu’est-ce que 2S4 Tyulpan, le plus gros mortier au monde déployé par les Russes à Marioupol

C’est un système d’arme dévastateur que les forces armées de Moscou utilisent dans la ville ukrainienne contre le complexe sidérurgique d’Azovstal.

L’un des mortiers 2S4 Tyulpan de 240 mm à Marioupol lors du lancement d’un guide laser Smelchak / Twitter

Contre le complexe ukrainien Azovstal Steel Mill à Marioupol, l’armée russe utilise des mortiers Tyulpan de 240 mm 2S4, un système d’arme également appelé tulpan, ou tulipe en anglais, et connu pour être le plus gros mortier lourd automoteur actuellement utilisé. . Développé par l’ex-Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale et produit à partir du milieu des années 1970, le 2S4 Tyulpan a une cadence de tir d’un seul coup par minute, mais capable de tirer des projectiles dévastateurs. Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre notamment que les tirs lancés contre l’aciérie d’Azovtal sont des Smelchak (Daredevil), un type de projectile à guidage laser à fort potentiel explosif.

Quel est le mortier 2S4 Tyulpan utilisé par les Russes à Marioupol

Le 2S4 Tyulpan est un mortier automoteur lourd de 240 mm, utilisant un châssis chenillé modifié basé sur celui utilisé pour le système de missile sol-air Krug (SA-4 Ganef). Entré en service en 1975 et désigné par l’OTAN avec les initiales M-1975, il dispose de deux chargeurs à tambour automatiques, capables de contenir jusqu’à 40 balles explosives standard ou 20 balles assistées par fusée à longue portée. Une petite grue embarquée charge les balles dans le système de chargement automatique qui alimente les cartouches en mortier.

Comme mentionné, le 2S4 Tyulpan a une faible cadence de tir, d’un coup par minute, avec une portée qui varie en fonction des munitions utilisées. Selon des experts de Zone de guerrel’utilisation de projectiles Smelchak à guidage laser permettrait une portée maximale de 5,7 miles (environ 9 kilomètres).

Les experts pensent que la raison tactique pour expliquer l’utilisation de ce type de munitions est due aux caractéristiques de l’aciérie, qui possède un réseau de tunnels labyrinthiques en dessous qui permettent aux Ukrainiens de résister aux bombardements. En ce sens, l’utilisation de munitions à guidage laser permettrait de cibler des points faibles précis, comme les entrées et les sorties des tunnels, pour tenter de pénétrer à l’intérieur du réseau de tunnels. La portée extrêmement proche des forces russes signifierait également que la portée limitée de Tyulpan avec ces munitions n’est essentiellement pas un problème.