Comment les Russes utilisent les emojis pour éviter la censure et les arrestations

Une image du poète russe Pouchkine, l’emoji du chiffre 7 et enfin l’emoji d’un homme qui marche. Le tout pour indiquer un lieu, une heure de rendez-vous et une invitation à manifester. Voici comment les Russes utilisent les emojis pour endiguer la censure gouvernementale.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine le 24 février, un code emoji s’est répandu en Russie pour appeler à manifester. Ce code comprend une image du poète russe Pouchkine, l’emoji du chiffre 7 et enfin l’emoji d’un homme. Le tout pour indiquer un lieu (place Pouchkine, Moscou), une heure de rendez-vous (7 heures du matin) et une invitation à manifester (walking man). Ce serait comme dire « Allons nous promener dans le centre-ville » ou « Il fait beau pour une promenade », a déclaré une ville anonyme à BBC News.

Avec la crise de Crimée de 2014, la Russie a interdit les manifestations non autorisées, avec des peines de prison allant jusqu’à 15 jours pour une première infraction, 5 ans en cas de récidive. Cela explique pourquoi les citoyens russes utilisent des codes emoji pour s’organiser contre les initiatives gouvernementales. Cependant, cela n’implique pas le feu vert pour de telles opérations, étant donné que les réseaux sociaux sont fortement contrôlés par les autorités russes.

Le 24 février, une femme a posté la phrase « Je n’étais pas allée au centre-ville depuis longtemps » sur Twitter en réponse à un tweet qui faisait une référence moins voilée aux manifestations en cours. Cinq jours plus tard, elle a été arrêtée à bord du métro. Selon ce qui a été rapporté par la BBC, la femme a été reconnue grâce à la reconnaissance faciale installée dans le réseau du métro de Moscou. Lors de l’audience, les autorités ont ensuite montré un écran du tweet incriminé capturé juste après sa publication.

Un autre citoyen a également été interpellé par deux agents en civil au domicile de la jeune fille le lendemain après avoir participé à une manifestation et en avoir parlé sur les réseaux sociaux. Il a ensuite été soumis à une deuxième arrestation, également dans le métro de Moscou, un jour où il n’avait participé à aucune manifestation.

Selon les enquêtes d’OVD-Info, un projet de média russe indépendant pour les droits de l’homme, 14 000 personnes ont été détenues en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il y a deux semaines. Avec les blocages et les limites imposés par le gouvernement sur les principaux réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, il devient encore plus difficile pour les Russes de pouvoir organiser des manifestations et des initiatives contre le conflit. Une situation rendue encore plus complexe par la récente loi sur les « fake news » signée par Vladimir Poutine, qui a poussé des plateformes comme TikTok à suspendre la publication de nouvelles vidéos en Russie. De plus, la multiplication des arrestations pousse une partie de la population à l’autocensure. Une alternative surprenante est fournie par Google Maps, qui ces derniers jours a collecté de fausses critiques visant à raconter la guerre.