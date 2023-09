BLUETTI lance la solution de stockage d’énergie domestique EP760 pour vous aider à garder votre maison au chaud sans payer des factures d’électricité élevées

BLUETTI, la marque leader dans l’industrie du stockage d’énergie propre, lance sa dernière nouveauté, le système d’alimentation de secours domestique EP760 afin d’être prêt pour l’hiver. Ce produit d’avant-garde vous assurera une maison chaude et lumineuse, même en cas de coupure de courant soudaine ; et surtout, sans payer de factures d’électricité élevées.

Réduisez vos factures d’électricité

L’EP760 est conçu pour réduire considérablement les factures d’électricité, ce qui en fait un investissement bénéfique pour tous les propriétaires. Ce système de stockage d’énergie domestique est compatible avec différents panneaux photovoltaïques et permet un stockage efficace de l’énergie solaire à un taux maximal de 9 000 W. L’énergie solaire stockée peut même être utilisée la nuit, ou comme source d’énergie de secours fiable en cas de coupure de courant inattendue. Même sans avoir de panneaux solaires, l’EP760 est LA solution, grâce ses fonctions intelligentes de déplacement de la charge de pointe qui permettent aux propriétaires de charger le système lorsque l’électricité du réseau est bon marché et de le décharger pendant les heures de pointe, réduisant ainsi les coûts énergétiques globaux.

Une capacité adaptée à vos besoins

L’EP760 de BLUETTI offre une conception modulaire qui assure aux propriétaires de personnaliser leur capacité de stockage d’énergie en fonction de leurs besoins spécifiques. En associant l’EP760 à deux ou quatre packs de batteries B500, les utilisateurs peuvent créer un système de stockage d’énergie allant de 9 920 Wh à un maximum impressionnant de 19 840 Wh. Cette capacité hors du commun permet aux maisons de rester alimentées pendant plusieurs jours en cas de coupure de courant prolongée, ce qui garantit la tranquillité d’esprit et un chauffage fiable tout au long de la saison hivernale.

Un large champ d’application

L’EP760 est conçu pour s’adapter à différents environnements. Avec sa norme IP65 pour la résistance à l’eau et à la poussière, et un fonctionnement inférieur à 50 décibels, ce système de stockage d’énergie peut facilement être installé dans des maisons, des cabanes, des hangars et d’autres espaces. Sa conception compacte permet une installation verticale sur le sol, ce qui économise un espace précieux. De plus, la fonction d’auto-chauffage interne de l’EP760 garantit un fonctionnement sans à-coups, même à des températures aussi basses que -20 °C – ce qui permet de l’utiliser dans des régions glaciales.

Sûr et durable pour les années à venir

BLUETTI donne la priorité à la sécurité et à la tranquillité d’esprit de ses clients. L’EP760 est équipé de batteries lithium-fer-phosphate très fiables, connues pour leur durabilité et leur durée de vie impressionnante de 3 500 cycles, ce qui équivaut à une solide décennie d’utilisation. Pour renforcer cette confiance, BLUETTI offre une garantie impressionnante de 10 ans, soutenue par des équipes locales de service et de maintenance, afin de garantir aux clients un fonctionnement et une assistance sans problème.

Choisir entre le BLUETTI EP760 et son prédécesseur, le EP600

BLUETTI a lancé l’année dernière l’EP600, premier produit de sa série EP de produits de stockage d’énergie domestique modulaire à haute capacité. Les BLUETTI EP760 et EP600 partagent la même conception modulaire et la même capacité flexible avec les packs de batteries d’extension B500. Leur plus grande différence réside dans la puissance.

L’EP600 délivre une puissance impressionnante de 6 000 W à 400 V en mode triphasé, ce qui lui permet de fonctionner à la fois hors réseau et sur réseau. Cependant, sa puissance monophasée à 230 V est limitée à 2 000 W, ce qui peut ne pas répondre aux besoins de tous les ménages. L’EP760, quant à lui, offre une puissance monophasée allant jusqu’à 7 600 W en mode réseau ou hors réseau, ce qui permet de répondre aux besoins d’un plus grand nombre d’utilisateurs en Europe et en Australie.

Si votre maison utilise du courant monophasé, vous devriez opter pour l’EP760. Les trois contrôleurs MPPT efficaces de l’EP760 sont également un atout pour les foyers équipés de systèmes solaires. L’EP600, quant à lui, convient mieux à ceux qui utilisent des systèmes d’alimentation triphasés.

Prix et disponibilité

L’EP760 sera disponible à partir du 15 septembre au prix initial de 6 999 euros. Ne manquez pas cette occasion de découvrir l’avenir du stockage d’énergie domestique et de révolutionner votre consommation d’énergie cet hiver.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions énergétiques vertes. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement en intérieur comme en extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients à travers le monde.