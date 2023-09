Huawei Smart Screen V5 Pro – un écran énorme de 98 pouces sorti

Huawei, un leader mondial de l’innovation technologique, a dévoilé sa dernière offre dans le monde des écrans intelligents. Ce nouveau dispositif est le Huawei Smart Screen V5 Pro. Doté de fonctionnalités de pointe et d’une gamme de fonctions intelligentes, ce nouveau dispositif promet d’offrir une expérience de divertissement à domicile sans précédent. Lors du lancement de nouveaux produits d’automne de Huawei aujourd’hui, Huawei a présenté le Huawei Smart Screen V5 Pro. Ce dispositif est disponible en tailles de 98 pouces et 85 pouces. Il prend en charge Lingxi Air Touch et est équipé de la puce Honghu 900.

Un pas en avant dans l’excellence visuelle

Le Huawei Smart Screen V5 Pro offre une impressionnante gamme de fonctionnalités conçues pour offrir une excellence visuelle inégalée :

Écran

Le Huawei Smart Screen V5 Pro est disponible en tailles d’écran de 85/98 pouces. Il prend en charge une qualité d’image de type SuperMini LED Honghu et est équipé d’une nouvelle télécommande de pointage Lingxi de Huawei. Ce dispositif prend en charge 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3, 1,07 milliard de couleurs et un rapport écran/corps de 99 %. La version de 98 pouces comporte 1008 partitions et prend en charge une luminosité de pointe de 2000 nits. Cependant, la version de 85 pouces comporte 576 partitions et prend en charge une luminosité de pointe de 1600 nits.

Le Smart Screen V5 Pro offre une résolution 4K Ultra HD d’une clarté cristalline, offrant aux spectateurs des images réalistes et immersives. Que vous regardiez du contenu ou que vous jouiez, le niveau de détail et de netteté est inégalé.

Huawei a également intégré la technologie des points quantiques dans l’écran. Cela permet un spectre de couleurs plus large et une reproduction des couleurs plus précise. Cette technologie donne des couleurs vibrantes et réalistes qui se démarquent à l’écran. Les joueurs et les amateurs de sport apprécieront le taux de rafraîchissement élevé du Smart Screen V5 Pro. Cela garantit un mouvement fluide et fluide à l’écran. Le Huawei Smart Screen V5 Pro prend en charge la qualité d’image Honghu. Grâce au calcul IA en temps réel, la qualité d’image 1080p peut être convertie en 4K en quelques secondes.

Puce et connectivité

Le Huawei Smart Screen V5 Pro est équipé de la puce Honghu 900. Par rapport à la précédente Honghu 818, les performances du processeur augmentent de 200 %. Les performances GPU s’améliorent également de 160 %. Par rapport au porte-étendard de l’industrie, les performances de l’unité NPU ont augmenté de 212 %. Pour prendre en charge la puce, Huawei ajoute 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Par ailleurs, le dispositif est doté d’interfaces HDMI 2.1 et USB 3.0. Ce dispositif prend également en charge le Wi-Fi bibande.

Télécommande

L’un des points forts du Huawei Smart Screen V5 Pro est la mise à niveau de la télécommande. La nouvelle « Télécommande de pointage Huawei Lingxi », qui est présentée comme la première interaction de pointage absolue au monde, permet des interactions telles que le glissement, le déplacement et le clic sur le grand écran, comme si vous jouiez avec un téléphone portable, pour contrôler le grand écran. Avec le toucher aérien, le grand écran peut être transformé en un téléphone géant en quelques secondes. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser des applications mobiles sur le Smart Screen. Par conséquent, le Huawei Smart Screen V5 Pro est devenu le premier grand écran au monde à prendre en charge l’interaction de pointage absolu.

Son

En termes de son, ce dispositif est doté de haut-parleurs intelligents HUAWEI SOUND. Il dispose de canaux gauche, central et droit avec double basses de 30 W et deux canaux sky de 10 W pour former un système 3.1.2. Il peut également être utilisé avec le HUAWEI Sound X pour former un cinéma domestique 5.1.2. Que vous regardiez des films ou écoutiez de la musique, la qualité audio est exceptionnelle.

Une passerelle pour une connectivité intelligente

L’une des fonctionnalités phares du Huawei Smart Screen V5 Pro est son rôle de passerelle pour la connectivité intelligente :

1. Intégration HarmonyOS:

Le Smart Screen V5 Pro fonctionne sous HarmonyOS de Huawei, offrant une intégration transparente avec d’autres dispositifs intelligents de votre maison.

Contrôlez vos lumières, votre thermostat et même vos appareils de cuisine intelligents directement depuis votre téléviseur.

Prend en charge le mur de photos, la fenêtre paysage, la détection intelligente, le support à l’enfance, la connexion familiale, la projection super écran, etc.

2. Commande vocale:

Grâce à la commande vocale intégrée à l’IA, interagir avec votre téléviseur n’a jamais été aussi facile.

Il vous suffit de donner des commandes vocales pour ajuster les paramètres, rechercher du contenu ou obtenir des informations.

3. Collaboration multi-écrans:

La fonctionnalité de collaboration multi-écrans de Huawei vous permet de reproduire l’écran de votre smartphone ou de votre tablette sur le téléviseur.

Partagez facilement des photos, des vidéos et des présentations.

4. Écosystème d’applications:

Accédez à une large gamme d’applications et de services via l’écosystème d’applications de Huawei.

Diffusez votre contenu préféré depuis des plateformes populaires, jouez à des jeux ou restez productif avec des applications de productivité.

Confidentialité et sécurité

Huawei accorde une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs, et le Smart Screen V5 Pro ne fait pas exception :

1. Protection oculaire privée:

Le Smart Screen V5 Pro dispose de technologies avancées de protection des yeux qui réduisent l’émission de lumière bleue, limitant ainsi la fatigue oculaire lors d’une visualisation prolongée.

2. Sécurité améliorée par l’IA:

Les fonctionnalités de sécurité alimentées par l’IA de Huawei protègent vos données et votre vie privée.

Profitez de la tranquillité d’esprit lors de l’utilisation de la commande vocale et des fonctionnalités intelligentes.

3. Mises à jour régulières:

Huawei s’engage à fournir des mises à jour logicielles régulières pour que votre Smart Screen V5 Pro reste sécurisé et à jour avec les dernières fonctionnalités.

Prix et disponibilité

Le Huawei Smart Screen V5 Pro est vendu au prix de 24 999 yuans (3 420 $) pour 85 pouces et de 36 999 yuans (5 061 $) pour 98 pouces. Les préventes commenceront à 18 h 08 le 25 septembre et les ventes débuteront à 10 h 08 le 28 septembre.

Notre avis : L’avenir du divertissement à domicile

Ce dispositif représente l’avenir du divertissement à domicile, combinant une qualité visuelle époustouflante, une connectivité intelligente et des fonctionnalités avancées de confidentialité dans un seul et même boîtier élégant. Alors que la demande de solutions domotiques intelligentes continue d’augmenter, l’innovation de Huawei dans ce domaine établit une nouvelle norme pour l’industrie.

Que vous soyez un cinéphile, un joueur ou quelqu’un qui apprécie la commodité d’une maison connectée, le Huawei Smart Screen V5 Pro offre une solution convaincante. Avec son intégration HarmonyOS, ses capacités d’IA, ainsi que sa qualité visuelle et audio époustouflante, cet écran intelligent promet de révolutionner le monde du divertissement à domicile.

