La Galaxy Tab A9 apparaît sur les teasers : Prêt à être lancée le 5 octobre

La tablette Samsung Galaxy Tab A9 fait sensation sur le site web d’Amazon Inde. L’image teaser confirme son lancement imminent en Inde, et Amazon a fixé la date de cet événement excitant.

Lancement prochain de la Samsung Galaxy Tab A9, teaser repéré sur Amazon

Cette tablette a été vue sur différents sites de certification auparavant, et selon les rapports, elle sera disponible en versions WiFi uniquement et mobile. De plus, une déclinaison 5G pourrait être en préparation.

La date de lancement officielle de la Samsung Galaxy Tab A9 en Inde a maintenant été révélée par Amazon. Leur teaser annonce qu’une nouvelle Galaxy Tab est en route, qui sera dévoilée le 5 octobre.

Alors que les images teaser sur Amazon ne mentionnent pas explicitement le modèle, un test plus approfondi du site web révèle l’association avec la Galaxy Tab A9. L’image promotionnelle correspond étroitement aux images divulguées le mois dernier. Son design rappelle la Galaxy Tab A8, avec des bordures uniformes et un seul appareil photo arrière.

La présence de la tablette sur la Google Play Console le mois dernier a donné un aperçu de ses caractéristiques. L’écran sera en résolution 720p, et elle sera alimentée par une puce unique de MediaTek connue sous le nom de MT8781. Ce processeur, qui n’est pas utilisé sur d’autres appareils, pourrait être une version personnalisée de la puce MediaTek Helio G99.

Tournant sous OneUI 5 basé sur Android 13, la Samsung Galaxy Tab A9 offrira 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec un slot de carte microSD dédié pour l’extension.

En termes de prix, les tablettes de la série A de Samsung ciblent généralement les segments budget et milieu de gamme. Compte tenu des caractéristiques divulguées, la Samsung Galaxy A9 se situe autour de 25 000 Rs (environ 300 $). Cependant, elle sera en concurrence avec le Mi Pad 6, au prix de 27 000 Rs (environ 325 $). Et le futur OnePlus Pad Go, attendu à moins de 30 000 Rs (environ 360 $). Nous nous attendons à ce qu’Amazon soit la plateforme exclusive pour la sortie de la Galaxy Tab A9, ce qui en réalité un événement très attendu par les passionnés de technologie en Inde.

Actualité mobile et vidéo du moment