Comment utiliser Power Query pour laisser Excel effectuer automatiquement des mises à jour de données

PowerQuery est un outil puissant dans Excel qui vous permet d’importer, de nettoyer et d’analyser des données provenant de diverses sources. L’une des principales fonctionnalités de PowerQuery est sa capacité à actualiser automatiquement les données, ce qui peut être particulièrement utile lorsque vous souhaitez mettre à jour les sous-titres en fonction des données de votre source. Dans cet article, nous allons explorer comment utiliser Power Query pour y parvenir et fournir des instructions étape par étape pour la mise en œuvre des mises à jour automatiques des données.

Démarrage avec Power Query

1. Ouvrez Excel et assurez-vous que l’onglet Données est visible. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez l’activer en allant dans Fichier > Options > Personnaliser le ruban et en cochant la case Données.

2. Cliquez sur l’onglet Données, puis sélectionnez « À partir d’un tableau/zone » pour ouvrir l’éditeur Power Query.

3. Dans l’éditeur Power Query, vous verrez une liste d’étapes qui ont été appliquées à vos données. Ces étapes représentent les transformations et actions effectuées sur les données.

Actualiser les données dans Power Query

Pour actualiser les données dans Power Query, vous pouvez cliquer sur le bouton « Actualiser » dans la barre d’outils Power Query ou aller dans l’onglet « Accueil » et cliquer sur « Actualiser ». Cela mettra à jour les données de votre requête et appliquera toutes les modifications que vous avez apportées aux données source.

Automatiser les mises à jour des données avec des sous-titres

Pour mettre à jour automatiquement les sous-titres en fonction des données de votre source, vous pouvez utiliser une combinaison de fonctions et de formules Power Query. Voici un guide étape par étape :

1. Dans l’éditeur Power Query, identifiez la colonne ou les colonnes qui contiennent les valeurs que vous souhaitez utiliser pour les sous-titres.

2. Créez une nouvelle colonne dans l’éditeur Power Query pour stocker les valeurs des sous-titres. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Ajouter une colonne » dans la barre d’outils Power Query.

3. Dans la nouvelle colonne, utilisez une formule ou une fonction pour extraire les valeurs des sous-titres à partir des données source. Par exemple, si vos données source se trouvent dans la colonne A et que vous souhaitez créer des sous-titres basés sur les valeurs de la colonne B, vous pouvez utiliser la formule suivante :

=SI(ESTNUM(SOUS.TOTAL(A1, 1, NBCAR(A1) – 1))), « Sous-titre » & SOUS.TOTAL(A1, 1, NBCAR(A1) – 1), « »)

Cette formule vérifie si le premier caractère de la valeur dans la colonne A est un nombre, et si c’est le cas, elle extrait la valeur de sous-titre. Si le premier caractère n’est pas un nombre, elle renvoie une chaîne vide.

4. Une fois que vous avez créé la colonne de sous-titres, vous pouvez la renommer et la déplacer à l’emplacement souhaité dans l’éditeur Power Query.

5. Enfin, cliquez sur le bouton « Fermer et charger » dans la barre d’outils Power Query pour appliquer les modifications et charger les données dans Excel.

Actualiser Power Query automatiquement

Pour actualiser Power Query automatiquement lorsque les données source changent, vous pouvez utiliser une macro. Voici comment procéder :

1. Appuyez sur `ALT + F11` pour ouvrir l’éditeur Visual Basic.

2. Cliquez sur « Insertion » > « Module » pour créer un nouveau module de macro.

3. Dans le module de macro, écrivez une fonction qui met à jour les sous-titres en fonction des données source. Vous pouvez utiliser une formule similaire à celle de l’étape précédente, mais cette fois, enveloppez-la dans une fonction et appelez-la depuis la macro.

4. Créez un événement « Change Worksheet » dans la macro pour déclencher la fonction chaque fois que les données source changent.

5. Fermez l’éditeur Visual Basic.

Maintenant, chaque fois que les données source changent, la macro mettra automatiquement à jour les sous-titres de votre feuille Excel.

Notre avis

En utilisant Power Query, vous pouvez automatiser les mises à jour des données avec des sous-titres dans Excel. En suivant les étapes de cet article, vous pouvez créer un environnement de données dynamique et interactif qui met à jour les sous-titres en fonction des données de votre source. Cela peut être particulièrement utile pour créer des tableaux de bord interactifs, des rapports et des visualisations de données qui doivent être régulièrement mis à jour.

