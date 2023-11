Xiaomi dévoile le 2e lot d’appareils pour bénéficier de HyperOS

À la fin d’octobre, Xiaomi a présenté son système d’exploitation interne, HyperOS, lors de l’événement de lancement de la série Xiaomi 14. Suite à ce début, l’entreprise a rapidement déployé des mises à jour pour son premier ensemble d’appareils, y compris la série Xiaomi 13 et la série Redmi K60. Maintenant, en s’appuyant sur cette dynamique, Xiaomi a dévoilé le deuxième lot d’appareils destinés à recevoir la version développeur d’HyperOS en Chine en décembre 2023.

Cette prochaine vague comprend 11 appareils, démontrant l’engagement de Xiaomi à étendre l’écosystème HyperOS. Parmi les appareils notables destinés à la version ROM développeur d’HyperOS CN, on trouve le Xiaomi 12S Ultra, le Xiaomi 12S Pro et le Redmi K50 Ultra. La liste comprend également différents modèles de la série Xiaomi 12 et de la série Redmi K50. Ainsi que le Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

De manière intéressante, l’annonce initiale a suscité un engouement au sein de la communauté Xiaomi en Chine. Les membres du forum ont noté l’absence de la série Xiaomi 12S dans la liste, suscitant des discussions et des spéculations. Cependant, le porte-parole de Xiaomi, Zhang GuoQuan, a pris la parole sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo pour répondre promptement aux préoccupations.

Zhang a précisé qu’il y avait eu une confusion dans l’article d’annonce. Insistant sur le fait que la série Xiaomi 12S est effectivement une priorité pour la mise à niveau HyperOS. Cette distinction est particulièrement cruciale car les appareils Xiaomi 12S représentent la première incursion de l’entreprise dans les smartphones de marque Leica, ce qui en réalité une étape importante. À la lumière de cette clarification, l’article d’annonce de la communauté Xiaomi China a été mis à jour pour inclure les appareils Xiaomi 12S.

Alors que nous attendons avec impatience décembre 2023, les utilisateurs de Xiaomi peuvent anticiper une expérience utilisateur améliorée et affinée avec la version développeur d’HyperOS. S’étendant sur une large gamme d’appareils. Ce mouvement stratégique souligne l’engagement de Xiaomi envers l’innovation. Et ses efforts continus pour apporter une technologie de pointe à sa base d’utilisateurs diversifiée.

