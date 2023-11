Samsung a publié la version stable de One UI 6.0 basée sur Android 14 pour ces appareils.

Des millions de consommateurs Samsung sont désormais éligibles à la mise à jour One UI 6.0. À partir de fin octobre, Samsung a commencé à déployer la mise à jour Stable Android 14 basée sur One UI 6.0 sur les appareils de la série Galaxy S23. La mise à jour s’étendra progressivement pour inclure d’autres appareils Galaxy. En août, Samsung a lancé son Programme bêta Android 14, et en l’espace d’environ deux mois, il est devenu la mise à jour Stable One UI 6.0. Pendant cette période, divers appareils Galaxy, à la fois des modèles milieu de gamme et haut de gamme, ont eu l’occasion de tester Android 14 via One UI 6 dans des marchés spécifiques.

Samsung s’apprête à poursuivre la distribution de la mise à jour Stable One UI 6.0 sur les appareils Galaxy éligibles à l’échelle mondiale. Il y a plusieurs mois, une liste d’appareils Galaxy éligibles aux mises à jour bêta et stables a été compilée. De même, un suivi continu est en cours pour surveiller la disponibilité de la version stable pour différents appareils Galaxy.

Appareils Samsung qui utilisent actuellement One UI 6.0

Série Galaxy S

Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23 FE

Série Z

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Série A

Série M Galaxy

Samsung Galaxy Tab

Galaxy Tab S9/S9+/S9 Ultra

Liste des nouvelles fonctionnalités de One UI 6

Réaménagement du panneau de paramètres rapides et des notifications.

Nouvelles personnalisations de l’écran de verrouillage.

Nouvelle police et libellés d’icônes plus simples.

Ajustements dans l’application Appareil photo.

Les modes sont directement liés à l’écran de verrouillage.

Bixby Text Call prend désormais en charge plus de langues.

Nouveaux widgets Météo et Appareil photo.

Plus de données riches dans l’application Météo.

Nouveau style d’emoji dans le clavier Samsung.

Améliorations du multitâche dans l’application Galerie.

Nouvelle fonctionnalité de blocage automatique (bloque l’installation d’applications à partir de stores d’applications non autorisés).

Pour consulter le changelog (journal des modifications) complet de One 6.0 de Samsung basé sur Android 14, cliquez sur ce lien.

Notre avis

Des millions d’utilisateurs Samsung peuvent désormais accéder à la mise à jour One UI 6.0, initialement publiée pour la série Galaxy S23. La mise à jour basée sur Android 14 Stable suit le lancement en août du programme bêta Android 14 de Samsung. Le déploiement inclut des appareils Galaxy milieu de gamme et haut de gamme, avec une distribution mondiale en cours et des améliorations des fonctionnalités telles que le réaménagement des paramètres rapides, les nouvelles personnalisations de l’écran de verrouillage et des améliorations du multitâche dans l’application Galerie. L’engagement de Samsung à étendre davantage la mise à jour est évident, soulignant son dévouement à fournir la dernière expérience logicielle à un large éventail d’utilisateurs.

