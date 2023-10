Comment savoir si votre email Gmail a été lu

Dans l’ère numérique effrénée d’aujourd’hui, les services de messagerie sont devenus une partie intégrante de notre vie. Que ce soit WhatsApp, Telegram ou d’autres plateformes de messagerie instantanée, ils offrent un niveau d’interaction et de rétroaction en temps réel auxquels nous nous sommes habitués. Avec la possibilité de confirmer qu’un message a bien été reçu par son destinataire et même de savoir s’il a été lu, ces services offrent une gratification instantanée.

Cependant, en ce qui concerne les e-mails, l’expérience est très différente. Nous envoyons des e-mails via des services tels que Gmail et Outlook en nous attendant à une réponse moins immédiate. Bien que nous puissions suivre le statut de livraison de nos e-mails, la fonctionnalité permettant de savoir si quelqu’un a effectivement lu notre e-mail reste relativement obscure. Dans cet article, nous mettrons en lumière comment activer les accusés de réception pour vos messages Gmail.

Fonction cachée de Gmail : les accusés de réception

Étonnamment, Gmail, l’une des plates-formes de messagerie les plus populaires, offre une fonctionnalité qui vous permet de savoir si le destinataire a lu votre e-mail. Cette fonctionnalité, bien qu’elle ne soit pas largement connue, peut être incroyablement utile tant pour la communication personnelle que professionnelle. Cependant, il y a un hic. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez soit disposer d’un compte Google Workspace, soit utiliser Gmail via un compte créé par un administrateur dans un établissement d’enseignement.

Si vous répondez à ces critères, activer les accusés de réception dans Gmail est simple. Commencez par composer votre e-mail comme vous le feriez normalement. Ensuite, cliquez sur l’icône des trois points dans le coin supérieur droit de la fenêtre de composition de votre e-mail. Cette action ouvrira le menu « Plus d’options ». Depuis ce menu, sélectionnez l’option « Demande d’accusé de réception ».

Une fois que vous avez activé cette fonctionnalité, vous recevrez une notification automatisée lorsque le destinataire ouvre votre e-mail. Il est important de noter que le destinataire doit accepter cette demande de confirmation pour que cela fonctionne. Cette limitation inhérente rend cette méthode quelque peu rudimentaire, mais c’est un pas dans la bonne direction.

Mailtrack : élever le jeu des accusés de réception de Gmail

Si la fonctionnalité intégrée de Gmail ne répond pas tout à fait à vos attentes, ne désespérez pas. Il existe des méthodes plus robustes disponibles pour suivre les accusés de réception d’e-mails qui ressemblent de près à la gratification instantanée des services de messagerie. Une de ces solutions est Mailtrack, une extension populaire compatible avec Gmail et Outlook.

Mailtrack offre une approche conviviale pour les accusés de réception dans Gmail. Pour commencer, il vous suffit de télécharger l’extension depuis le Chrome Web Store. Si vous utilisez un navigateur basé sur Chromium comme Microsoft Edge, soyez assuré que Mailtrack est pris en charge.

Une fois que vous avez réussi à installer Mailtrack, vous pouvez le lier à votre compte Gmail, ce qui vous donne accès à sa gamme de fonctionnalités. Avec Mailtrack, vous recevrez des doubles coches pour les accusés de réception dans tous les e-mails pour lesquels vous avez activé l’extension.

Lorsque vous rédigez un e-mail dans Gmail après avoir installé Mailtrack, vous remarquerez une notification sous votre message, indiquant que l’e-mail est « Notifié à l’expéditeur avec Mailtrack. » Cela signifie que vous recevrez une notification d’accusé de réception pour cet e-mail lorsque le destinataire le lira.

Si vous décidez de ne pas utiliser la confirmation d’accusé de réception pour un e-mail spécifique, vous pouvez simplement supprimer l’option en cliquant sur l’icône « Supprimer » lors de la rédaction de l’e-mail.

Fonctionnalités avancées et options premium

Mailtrack ne se limite pas aux accusés de réception. Cette extension est également adaptée aux besoins des campagnes marketing et de l’utilisation professionnelle. Pour ceux qui recherchent des fonctionnalités plus avancées, Mailtrack propose une gamme d’options premium.

Avec l’abonnement premium, vous pouvez obtenir des informations sur tous les clics sur vos e-mails, conserver un historique complet de vos enregistrements d’e-mails et même envoyer des e-mails sans la signature Mailtrack. Ces fonctionnalités supplémentaires sont conçues pour améliorer votre expérience de suivi des e-mails, mais elles ont un coût.

Gmail, avec sa fonctionnalité d’accusé de réception relativement inconnue, vous permet de savoir si vos e-mails ont été lus, mais elle présente des limites. Si vous souhaitez une solution plus complète et conviviale, Mailtrack est une excellente option, offrant des fonctionnalités adaptées à un large éventail de besoins de suivi d’e-mails professionnels et personnels. Que vous utilisiez Gmail pour la correspondance personnelle, la communication professionnelle ou les campagnes marketing, la possibilité de suivre les accusés de réception d’e-mails peut être un outil précieux dans le monde numérique effréné d’aujourd’hui. Alors, pourquoi ne pas profiter de ces outils et élever votre communication par e-mail à un nouveau niveau de précision et d’engagement ?

Conseils et astuces pour tirer le meilleur parti de Gmail

Gmail est l’un des services de messagerie les plus populaires au monde, et pour de bonnes raisons. Il est gratuit, facile à utiliser et regorge de fonctionnalités qui peuvent vous aider à rester organisé et productif. Mais saviez-vous qu’il existe encore plus de façons de tirer le meilleur parti de Gmail ?

Voici quelques conseils et astuces qui peuvent vous aider :

Gérez votre boîte de réception de manière plus efficace

Utilisez des onglets pour organiser vos e-mails. Gmail trie automatiquement vos e-mails dans des onglets tels que Principal, Social et Promotions. Vous pouvez également créer vos propres onglets personnalisés, tels que Travail, Personnel et Voyage. Cela peut vous aider à trouver rapidement les e-mails que vous recherchez.

Gmail trie automatiquement vos e-mails dans des onglets tels que Principal, Social et Promotions. Vous pouvez également créer vos propres onglets personnalisés, tels que Travail, Personnel et Voyage. Cela peut vous aider à trouver rapidement les e-mails que vous recherchez. Utilisez des libellés pour organiser plus encore vos e-mails. Les libellés sont comme des dossiers pour vos e-mails. Vous pouvez créer des libellés pour tout, des projets aux clients en passant par les événements. Pour appliquer un libellé à un e-mail, cliquez simplement sur l’icône du libellé et sélectionnez le libellé que vous souhaitez appliquer.

Les libellés sont comme des dossiers pour vos e-mails. Vous pouvez créer des libellés pour tout, des projets aux clients en passant par les événements. Pour appliquer un libellé à un e-mail, cliquez simplement sur l’icône du libellé et sélectionnez le libellé que vous souhaitez appliquer. Utilisez des étoiles pour prioriser vos e-mails. Les étoiles peuvent être utilisées pour marquer les e-mails importants auxquels vous devez donner suite ou auxquels vous devez répondre. Pour mettre une étoile sur un e-mail, cliquez sur l’icône de l’étoile à côté de celui-ci.

Les étoiles peuvent être utilisées pour marquer les e-mails importants auxquels vous devez donner suite ou auxquels vous devez répondre. Pour mettre une étoile sur un e-mail, cliquez sur l’icône de l’étoile à côté de celui-ci. Utilisez des filtres pour trier automatiquement vos e-mails. Les filtres peuvent être utilisés pour trier automatiquement vos e-mails dans des onglets ou des libellés spécifiques. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous recevez beaucoup d’e-mails de manière régulière. Par exemple, vous pourriez créer un filtre pour déplacer automatiquement tous les e-mails de votre patron vers l’onglet Travail.

Les filtres peuvent être utilisés pour trier automatiquement vos e-mails dans des onglets ou des libellés spécifiques. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps si vous recevez beaucoup d’e-mails de manière régulière. Par exemple, vous pourriez créer un filtre pour déplacer automatiquement tous les e-mails de votre patron vers l’onglet Travail. Utilisez la fonction de recherche pour trouver rapidement des e-mails. La barre de recherche de Gmail est très puissante et peut être utilisée pour trouver des e-mails en fonction de différents critères, tels que l’expéditeur, le destinataire, l’objet et les mots clés.

Rédigez des e-mails de manière plus efficace

Utilisez des modèles pour gagner du temps. Si vous vous trouvez à envoyer les mêmes types d’e-mails encore et encore, vous pouvez créer des modèles pour gagner du temps. Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton Plus d’options (trois points) dans la fenêtre de composition, puis sélectionnez Modèles > Enregistrer le brouillon sous forme de modèle.

Si vous vous trouvez à envoyer les mêmes types d’e-mails encore et encore, vous pouvez créer des modèles pour gagner du temps. Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton Plus d’options (trois points) dans la fenêtre de composition, puis sélectionnez Modèles > Enregistrer le brouillon sous forme de modèle. Utilisez Smart Compose pour rédiger des e-mails plus rapidement. Smart Compose est une fonctionnalité qui suggère des mots et des phrases pendant que vous tapez. Pour activer Smart Compose, accédez à Paramètres > Général et faites défiler jusqu’à la section Smart Compose.

Smart Compose est une fonctionnalité qui suggère des mots et des phrases pendant que vous tapez. Pour activer Smart Compose, accédez à Paramètres > Général et faites défiler jusqu’à la section Smart Compose. Utilisez la fonction Annuler pour annuler l’envoi d’un e-mail. Si vous envoyez accidentellement un e-mail, vous pouvez l’annuler dans les 5 secondes en cliquant sur le bouton Annuler dans le message de confirmation.

Si vous envoyez accidentellement un e-mail, vous pouvez l’annuler dans les 5 secondes en cliquant sur le bouton Annuler dans le message de confirmation. Utilisez l’envoi programmé pour envoyer des e-mails ultérieurement. Si vous devez envoyer un e-mail à une heure précise, vous pouvez utiliser l’envoi programmé. Pour planifier un e-mail, cliquez sur le bouton Envoyer, puis sélectionnez Envoi programmé.

Autres conseils et astuces utiles

Utilisez des raccourcis clavier pour accélérer votre flux de travail. Gmail propose une variété de raccourcis clavier qui peuvent vous aider à gagner du temps et à être plus productif. Pour voir une liste de tous les raccourcis clavier, appuyez sur ? dans la fenêtre de composition.

Gmail propose une variété de raccourcis clavier qui peuvent vous aider à gagner du temps et à être plus productif. Pour voir une liste de tous les raccourcis clavier, appuyez sur ? dans la fenêtre de composition. Utilisez la barre latérale pour accéder à d’autres applications Google. La barre latérale à gauche de la fenêtre Gmail vous permet d’accéder rapidement à d’autres applications Google, telles que le calendrier, Drive et Docs. Cela peut être utile si vous devez passer d’une application à l’autre pendant que vous travaillez sur un e-mail.

La barre latérale à gauche de la fenêtre Gmail vous permet d’accéder rapidement à d’autres applications Google, telles que le calendrier, Drive et Docs. Cela peut être utile si vous devez passer d’une application à l’autre pendant que vous travaillez sur un e-mail. Utilisez le mode hors ligne pour accéder à vos e-mails lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet. Pour activer le mode hors ligne, accédez à Paramètres > Hors ligne et activez la case à cocher Activer la messagerie hors connexion.

Pour activer le mode hors ligne, accédez à Paramètres > Hors ligne et activez la case à cocher Activer la messagerie hors connexion. Utilisez plusieurs comptes Gmail dans le même navigateur. Si vous avez plusieurs comptes Gmail, vous pouvez les utiliser tous dans la même fenêtre du navigateur. Pour ajouter un compte supplémentaire, cliquez sur le bouton Ajouter un compte dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Conseils et astuces avancés

Utilisez des filtres pour supprimer automatiquement les e-mails. En plus de trier les e-mails dans des onglets et des libellés, vous pouvez également utiliser des filtres pour supprimer automatiquement les e-mails. Cela peut être utile si vous recevez beaucoup d’e-mails indésirables, tels que du spam.

En plus de trier les e-mails dans des onglets et des libellés, vous pouvez également utiliser des filtres pour supprimer automatiquement les e-mails. Cela peut être utile si vous recevez beaucoup d’e-mails indésirables, tels que du spam. Utilisez des réponses préenregistrées pour gagner du temps lors de la réponse aux e-mails. Les réponses préenregistrées sont des réponses d’e-mail pré-écrites que vous pouvez insérer dans de nouveaux e-mails d’un simple clic. Pour créer une réponse préenregistrée, accédez à Paramètres > Avancé et faites défiler jusqu’à la section Réponses préenregistrées.

Les réponses préenregistrées sont des réponses d’e-mail pré-écrites que vous pouvez insérer dans de nouveaux e-mails d’un simple clic. Pour créer une réponse préenregistrée, accédez à Paramètres > Avancé et faites défiler jusqu’à la section Réponses préenregistrées. Utilisez des alias pour protéger votre vie privée. Les alias sont des adresses e-mail alternatives que vous pouvez utiliser pour recevoir des e-mails. Cela peut être utile si vous souhaitez garder votre adresse e-mail personnelle privée ou si vous souhaitez créer différentes adresses e-mail pour différentes fins. Pour créer un alias, accédez à Paramètres > Comptes et cliquez sur le bouton Ajouter un compte.

Les alias sont des adresses e-mail alternatives que vous pouvez utiliser pour recevoir des e-mails. Cela peut être utile si vous souhaitez garder votre adresse e-mail personnelle privée ou si vous souhaitez créer différentes adresses e-mail pour différentes fins. Pour créer un alias, accédez à Paramètres > Comptes et cliquez sur le bouton Ajouter un compte. Utilisez des intégrations pour connecter Gmail à d’autres applications. Il existe une variété d’intégrations qui vous permettent de connecter Gmail à d’autres applications, telles que des systèmes CRM, des logiciels de gestion de projets et des plateformes de médias sociaux. Cela peut vous aider à automatiser votre flux de travail et à gagner du temps.

Notre avis

Gmail est un puissant service de messagerie électronique qui peut être utilisé pour améliorer votre productivité et rester organisé. En suivant les conseils et astuces de cet article, vous pouvez tirer le meilleur parti de Gmail et rendre votre flux de travail par e-mail plus efficace.