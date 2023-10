Speed Battle: Google Pixel 8 Pro vs. iPhone 15 Pro – Qui l’emporte ?

Les YouTubers spécialisés en technologie effectuent souvent des tests de vitesse complets pour évaluer les performances réelles des smartphones. Ces tests évaluent la rapidité avec laquelle les téléphones gèrent diverses tâches, de l’ouverture des applications à l’exportation de vidéos. Les résultats fournissent des informations précieuses sur les capacités de chaque appareil et aident les consommateurs à faire des choix éclairés lors de la sélection d’un nouveau smartphone.

Test de vitesse entre le Google Pixel 8 Pro et l’iPhone 15 Pro

La série Pixel n’a jamais été connue pour ses performances élevées. Dans un récent test de vitesse contre l’iPhone 15 Pro, le Pixel 8 Pro est largement en retard, Apple prenant la tête. Le test de vitesse traditionnel de PhoneBuff implique une comparaison directe entre deux téléphones. Dans ce cas, le Pixel 8 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Une machine automatisée soumet les deux téléphones à une séquence de tâches. Celles-ci incluent l’ouverture des applications et l’exécution de différentes fonctions, le tout pendant que le chrono tourne. Certains peuvent dire que cela ne reflète pas la manière dont les personnes utilisent généralement leur téléphone. Cependant, le test est efficace pour mettre en évidence les différences de traitement des tâches courantes entre les smartphones et la gestion des applications en mémoire.

Test de vitesse d’ouverture d’applications et d’exportation de vidéos

Tout au long de l’histoire, les téléphones Pixel de Google n’ont jamais été meilleurs que l’iPhone dans cette évaluation. La même affirmation reste vraie dans cette dernière comparaison. Lors de l’étape initiale du test, le Pixel prend initialement la tête dans l’ouverture des applications. Cependant, il est à la traîne dans une tâche d’exportation vidéo. Ici, la puissance de traitement supérieure de l’iPhone et l’optimisation des applications deviennent évidentes. Le Pixel peine à se remettre de ce revers. Il a terminé le premier tour près de 30 secondes après l’iPhone.

Applications de traitement de texte et de mémoire Pixel 8 Pro iPhone 15 Pro

Au deuxième tour, qui met l’accent sur la capacité à conserver les applications en mémoire, le Pixel connaît également des difficultés en ne parvenant pas à conserver certaines applications telles que Microsoft Excel et Word ouvertes. Cela creuse encore l’écart de performance. Au final, le Pixel a terminé le test en 3 minutes et 28 secondes, ce qui est environ 40 secondes plus lent que l’impressionnant temps de 2 minutes et 48 secondes de l’iPhone.

Le Pixel a subi une défaite pour quelques raisons clés. Premièrement, la puce Tensor G3 dans le Pixel est notablement moins puissante que l’A17 Pro d’Apple. Cela le place en situation de désavantage dès le départ. De plus, comparé à d’autres appareils phares Android, le Pixel de Google semble légèrement en retard sur le plan technologique. Par exemple, le stockage plus récent UFS 4.0 dans des appareils tels que le Galaxy S23 Ultra permet à certaines tâches de s’exécuter plus rapidement. De plus, la puissance accrue fournie par le Snapdragon 8 Gen 2 dans le téléphone de Samsung, ainsi que par les appareils d’autres fabricants comme OnePlus, contribue également à des performances plus rapides dans des tâches telles que l’exportation de données. Ces facteurs combinés ont donné à l’iPhone d’Apple un avantage évident dans le test de vitesse.

Le Google Pixel 8 Pro n’est pas entièrement lent

Il est assez évident que le Pixel 8 Pro n’est pas un appareil lent. Le téléphone phare de Google est toujours très capable et peut gérer efficacement diverses tâches. Comme le montre le test, il se comporte initialement bien, ce qui souligne le fait que la perception des performances dans une utilisation quotidienne peut être subjective et dépend de la manière dont vous utilisez votre téléphone.

Cependant, il est important de souligner que les performances du Pixel 8 Pro ont été entravées par la puissance de traitement relativement inférieure des puces Tensor de Google. Il s’agit d’un aspect que Google devrait prendre en compte dans ses futures versions. Les puces d’Apple disposent d’une puissance supplémentaire, ce qui permet à leurs appareils de rester utilisables pendant plusieurs années après leur sortie initiale. Cette longévité est essentielle pour Google, d’autant plus que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro reçoivent des mises à jour du système d’exploitation pendant sept ans.