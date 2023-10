Voici les choses que Xiaomi doit améliorer dans HyperOS

Adieu au vieux et bienvenue au nouveau ! Les passionnés de Xiaomi, il est temps de dire au revoir à MIUI et d’accueillir chaleureusement HyperOS, le dernier système d’exploitation de l’écosystème Xiaomi. Bien que nous ayons eu un aperçu de ce que HyperOS a à offrir, le véritable test devra attendre jusqu’en 2024, date à laquelle il fera ses débuts aux côtés des très attendus drapeaux Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro. La liste des appareils compatibles est étendue, promettant une portée étendue pour cette plate-forme innovante. Lors de sa présentation, HyperOS a présenté certaines fonctionnalités prometteuses, notamment son caractère unificateur, la polyvalence de son Core open source basé sur Linux, son design minimaliste et l’intégration de l’intelligence artificielle. Cependant, la vraie question qui reste sans réponse est de savoir comment HyperOS se comportera dans la vie quotidienne des utilisateurs de smartphones Xiaomi par rapport à leur expérience avec MIUI.

De MIUI à HyperOS : Ce que nous attendons du nouveau système d’exploitation de Xiaomi

MIUI a été un bon système d’exploitation pour Xiaomi, mais il existe certains domaines qui pourraient bénéficier d’améliorations. Xiaomi a une occasion unique avec HyperOS de remédier aux lacunes de MIUI.

1. Réduction des applications inutiles

Si MIUI est connu pour être riche en fonctionnalités, il est également notablement lourd, notamment sur les appareils de la gamme de prix inférieure. Une partie importante de ce poids peut être attribuée aux applications préinstallées et aux jeux que de nombreux utilisateurs n’ont pas besoin ou n’utilisent pas. Xiaomi permet aux utilisateurs de désinstaller une grande partie de ces applications superflues, mais il serait encore mieux si ces applications inutiles n’étaient pas préinstallées en premier lieu.

Alors que nous apercevons HyperOS en action sur différents appareils, il reste incertain combien d’applications superflues seront préchargées sur les smartphones. Cependant, une réduction du nombre d’applications préinstallées, en particulier celles qui dupliquent les offres de Google, serait un changement bienvenu.

2. Des mises à jour plus rapides

Xiaomi s’est lancé dans la course pour offrir des périodes de mises à jour plus longues à ses utilisateurs, promettant jusqu’à quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de mises à jour du système pour certains modèles. Cependant, le défi réside dans la fourniture de ces mises à jour de manière rapide. Xiaomi est souvent en retard par rapport aux cycles de mise à jour de Google, compte tenu de ses personnalisations système étendues et de son large catalogue de produits. Avec HyperOS, on espère que Xiaomi améliorera sa capacité à fournir des mises à jour système plus rapides tout en maintenant la compatibilité sur l’ensemble de ses appareils.

3. Réduction des publicités

Les publicités ont longtemps été un point douloureux pour les utilisateurs de MIUI. Xiaomi a pris des mesures pour réduire leur présence, mais les publicités système parviennent toujours à se glisser dans l’expérience utilisateur. La question se pose : est-il nécessaire que les utilisateurs soient confrontés à des publicités lors de l’installation d’applications ou lors d’autres tâches ?

Il est important de reconnaître que les publicités ont été un moyen d’offrir des appareils plus abordables et de générer des revenus supplémentaires. Cependant, les utilisateurs apprécieraient grandement des réductions supplémentaires dans les publicités intrusives au sein du système.

4. Amélioration de la confidentialité

HyperOS vise à améliorer l’expérience utilisateur grâce à l’unification et à la compréhension, mais il accorde également une grande importance à la confidentialité des utilisateurs. Alors qu’il est courant d’accepter un contrat utilisateur et une politique de confidentialité pour chaque appareil, il existe également des politiques facultatives, telles que celles liées aux publicités personnalisées, aux programmes d’expérience utilisateur et aux accords individuels pour les applications préinstallées. Même l’application conçue pour nettoyer votre téléphone est accompagnée de son propre accord de confidentialité.

La multitude de termes et conditions peut être accablante, et de nombreux utilisateurs ont tendance à les ignorer. Il serait avantageux pour Xiaomi de rationaliser et de simplifier ses politiques de confidentialité, les rendant plus conviviales et compréhensibles.

5. Optimisation hardware

Xiaomi est connu pour fournir des équipements puissants à des prix compétitifs. Cependant, deux problèmes persistants ont affligé les utilisateurs dans la gamme de prix de 150 à 300 euros : une consommation excessive de RAM et une optimisation de batterie suboptimale dans MIUI.

Tout d’abord, la RAM supplémentaire dans les appareils Xiaomi est souvent sous-utilisée, en particulier dans les téléphones plus anciens ou de milieu de gamme. HyperOS, selon sa présentation, est conçu pour fonctionner sans problème sur une large gamme d’appareils et devrait résoudre les problèmes de consommation de RAM.

Deuxièmement, l’optimisation de la batterie est essentielle pour prolonger la durée de vie de la batterie d’un appareil, mais une sur-optimisation peut parfois entraîner la suppression de fonctionnalités et de notifications cruciales. Parvenir à un équilibre entre la durée de vie de la batterie et les fonctionnalités est essentiel. Et avec HyperOS, nous espérons voir des améliorations à cet égard.

Ce que nous espérons voir dans le nouveau système d’exploitation HyperOS de Xiaomi

Xiaomi est l’un des fabricants de smartphones les plus populaires au monde, et son système d’exploitation MIUI est l’une des ROM personnalisées les plus populaires. Cependant, MIUI a été critiqué pour être trop lourd et surchargé. Et pour ne pas être aussi fluide et réactif que d’autres systèmes d’exploitation comme OxygenOS et LineageOS.

En réponse à ces tests, on prétend que Xiaomi développe un nouveau système d’exploitation appelé HyperOS. On dit qu’HyperOS est un système d’exploitation léger et fluide qui mettra davantage l’accent sur les performances et l’autonomie de la batterie que MIUI.

Voici quelques-unes des choses que nous espérons voir dans le nouveau système d’exploitation HyperOS de Xiaomi :

Un design léger et fluide : HyperOS devrait avoir un design léger et fluide, facile à utiliser et à naviguer. Il devrait également être moins encombré que MIUI, avec moins de fonctionnalités et de personnalisations inutiles.

HyperOS devrait avoir un design léger et fluide, facile à utiliser et à naviguer. Il devrait également être moins encombré que MIUI, avec moins de fonctionnalités et de personnalisations inutiles. Des performances améliorées : HyperOS devrait être plus rapide et plus réactif que MIUI. Il devrait également être plus efficace en termes d’autonomie de la batterie.

HyperOS devrait être plus rapide et plus réactif que MIUI. Il devrait également être plus efficace en termes d’autonomie de la batterie. Une expérience Android plus proche de stock : HyperOS devrait offrir une expérience Android plus proche de celle de base que MIUI. Cela signifie qu’il devrait avoir moins de personnalisations et d’applications préinstallées.

HyperOS devrait offrir une expérience Android plus proche de celle de base que MIUI. Cela signifie qu’il devrait avoir moins de personnalisations et d’applications préinstallées. Plus de mises à jour en temps opportun : HyperOS devrait recevoir des mises à jour en temps opportun de Xiaomi. C’est quelque chose pour lequel MIUI a été critiqué par le passé.

HyperOS devrait recevoir des mises à jour en temps opportun de Xiaomi. C’est quelque chose pour lequel MIUI a été critiqué par le passé. Une meilleure prise en charge des applications tierces : HyperOS devrait offrir une meilleure prise en charge des applications tierces que MIUI. Cela signifie qu’il devrait être plus facile d’installer et d’utiliser des applications tierces sur HyperOS.

En plus de ce qui précède, voici quelques autres fonctionnalités spécifiques que nous aimerions voir dans HyperOS :

Un mode sombre système-wide : Un mode sombre système-wide est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de MIUI. Nous aimerions voir un mode sombre bien implémenté dans HyperOS.

Un mode sombre système-wide est l’une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs de MIUI. Nous aimerions voir un mode sombre bien implémenté dans HyperOS. Un moteur de thème plus personnalisable : Le moteur de thème MIUI est puissant, mais il peut aussi être déroutant et difficile à utiliser. Nous aimerions voir un moteur de thème plus convivial et personnalisable dans HyperOS.

Le moteur de thème MIUI est puissant, mais il peut aussi être déroutant et difficile à utiliser. Nous aimerions voir un moteur de thème plus convivial et personnalisable dans HyperOS. Une navigation par gestes améliorée : Le système de navigation par gestes dans MIUI n’est pas aussi bon que celui d’OxygenOS ou de LineageOS. Nous aimerions voir un système de navigation par gestes plus abouti et convivial dans HyperOS.

Le système de navigation par gestes dans MIUI n’est pas aussi bon que celui d’OxygenOS ou de LineageOS. Nous aimerions voir un système de navigation par gestes plus abouti et convivial dans HyperOS. Plus de fonctionnalités pour les utilisateurs avancés : HyperOS devrait offrir plus de fonctionnalités pour les utilisateurs avancés, comme la possibilité de déverrouiller le bootloader, d’installer des ROM personnalisées et de rooter l’appareil.

HyperOS devrait offrir plus de fonctionnalités pour les utilisateurs avancés, comme la possibilité de déverrouiller le bootloader, d’installer des ROM personnalisées et de rooter l’appareil. Une meilleure prise en charge des anciens appareils : Xiaomi devrait fournir des mises à jour et une prise en charge en temps opportun pour HyperOS sur les anciens appareils Xiaomi.

Dans l’ensemble, nous sommes enthousiastes à l’idée d’un nouveau système d’exploitation de Xiaomi. Nous espérons qu’HyperOS sera une expérience légère, fluide et proche d’Android de base, avec des performances et une batterie améliorées. Nous espérons également que Xiaomi répondra à certaines des tests de MIUI en proposant un moteur de thème plus convivial, en améliorant la navigation par gestes et en offrant plus de fonctionnalités pour les utilisateurs avancés.

Réflexions supplémentaires

En plus de ce qui précède, voici quelques autres réflexions sur ce que nous espérons voir dans HyperOS :

Une priorité accordée à la confidentialité et à la sécurité : HyperOS devrait accorder une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs. Cela signifie qu’il devrait avoir des fonctionnalités telles que le blocage des publicités intégré, la gestion des autorisations d’application et le chiffrement par défaut.

HyperOS devrait accorder une grande importance à la confidentialité et à la sécurité des utilisateurs. Cela signifie qu’il devrait avoir des fonctionnalités telles que le blocage des publicités intégré, la gestion des autorisations d’application et le chiffrement par défaut. Prise en charge des nouvelles technologies : HyperOS devrait prendre en charge les nouvelles technologies telles que la 5G et les écrans pliables.

HyperOS devrait prendre en charge les nouvelles technologies telles que la 5G et les écrans pliables. Une roadmap à long terme : Xiaomi devrait disposer d’une roadmap à long terme pour HyperOS, avec un plan clair pour les mises à jour et le support.

Nous espérons que Xiaomi tiendra compte de nos commentaires lors du développement de HyperOS. Nous pensons que HyperOS a le potentiel d’être l’un des meilleurs systèmes d’exploitation pour smartphones. Et nous sommes impatients de voir ce que Xiaomi nous réserve.

Notre avis

La transition de Xiaomi de MIUI à HyperOS est un développement passionnant pour les utilisateurs et les passionnés. Bien que MIUI ait bien servi Xiaomi, l’avènement de HyperOS offre la possibilité de résoudre les problèmes de longue date et d’offrir une expérience utilisateur améliorée. Avec la promesse de moins d’applications préinstallées, de mises à jour plus rapides, de publicités réduites, de politiques de confidentialité améliorées et d’une optimisation hardware affinée, Xiaomi a l’opportunité de proposer un système d’exploitation plus rationalisé et centré sur l’utilisateur. Alors que nous attendons avec impatience 2024 et la sortie des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro, il sera intéressant de voir comment HyperOS façonne l’avenir des smartphones Xiaomi et de l’écosystème Android dans son ensemble.