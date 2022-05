Comment fonctionnent les armes laser utilisées par la Russie dans la guerre en Ukraine

La Russie a déclaré avoir utilisé des armes laser dans la guerre en Ukraine, capables de brûler des drones à 5 kilomètres. C’est ainsi que fonctionnent Peresvet et Zadira.

L’arme laser russe Peresvet. Crédit : wikipédia

Au cours d’une interview diffusée par TV Channel One, le vice-Premier ministre russe Iouri Borissov a annoncé que la Russie utilisait des armes laser en Ukraine, avec une référence particulière au mystérieux système « Zadira » qui serait capable de toucher et de détruire des cibles à 5 milles une façon. La nouvelle, accueillie avec un certain scepticisme par les analystes militaires, a également été commentée avec sarcasme par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui a assimilé les armes laser russes aux « armes miraculeuses » qui auraient permis à l’Allemagne nazie de se sauver de la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale. Guerre. « Plus il devenait clair qu’ils n’avaient aucune chance de gagner la guerre, plus la propagande était faite à propos d’une arme extraordinaire qui serait assez puissante pour assurer une percée », a déclaré Zelenskiy dans la vidéo habituelle de fin de soirée. « Et ainsi – a poursuivi le président ukrainien – nous voyons qu’au troisième mois d’une guerre à grande échelle, la Russie essaie de trouver son ‘arme merveilleuse’, tout cela montre clairement l’échec complet de la mission ». Mais que sont exactement ces armes laser ? Et comment fonctionnent-ils ?

Comment fonctionne une arme laser

Le mot laser signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation et fait référence à un appareil capable de projeter un faisceau lumineux cohérent. Sur la base de la puissance, de la longueur d’onde, de la collimation et d’autres paramètres physiques, un faisceau laser peut être transformé en un outil pour aveugler, couper et brûler, donc en une véritable arme de guerre. Bien que l’on parle depuis un certain temps de l’utilisation des lasers dans l’armée (au-delà des systèmes de poursuite et autres), la plupart des projets dédiés aux armes fantômes ont été mis de côté en raison de divers problèmes, allant de l’inefficacité démontrée sur le terrain à des coûts exorbitants.

Un canon laser naval expérimental « LaWS ». Crédit : wikipédia

Comme souligné dans le document « Navy Shipboard Lasers for Surface, Air, and Missile Defense: Background and Issues for Congress », parmi les principaux problèmes des armes laser, il y a un phénomène appelé efflorescence thermique, un effet atmosphérique induit par des faisceaux laser à haute énergie en raison de l’interaction avec l’air, capable de perdre le foyer fondamental du faisceau. En termes simples, un affaiblissement significatif. Si cela ne suffisait pas, il existe d’importants problèmes de surchauffe, de plus le système d’arme pour projeter le faisceau est encombrant, lourd et difficile à transporter. Pour aggraver les choses, le faisceau laser n’est pas efficace dans des conditions météorologiques défavorables, la présence de smog, de poussière et d’autres facteurs perturbateurs dans le milieu atmosphérique. Bien que plusieurs armes expérimentales aient été développées, il existe de nombreux projets abandonnés, notamment le laser chimique avancé à infrarouge moyen (MIRCL), le laser tactique à haute énergie (THEL) et l’arme à énergie dirigée de précision aéroportée.

Qu’est-ce que l’arme laser Peresvet

De nombreuses armes laser sont encore expérimentales après des années de recherche, tandis que pour d’autres, le statut est inconnu. En 2018, cependant, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la création d’une arme laser appelée « Peresvet » destinée à neutraliser les drones, les missiles balistiques et autres avions volant à basse altitude. Le système, comme le précise le site spécialisé armyrecognition.com, aurait été utilisé pendant la guerre en Syrie pour abattre un UAV (drone) israélien. Selon le vice-Premier ministre russe Borisov, le système Peresvet est capable d’aveugler un satellite à 1 500 kilomètres au-dessus du niveau de la mer, mais il existe également des systèmes laser capables de brûler des drones à des kilomètres et en quelques secondes. L’un d’eux serait le tristement célèbre appareil Zadira, utilisé par la Russie dans la guerre en Ukraine.

L’arme laser expérimentale THEL, annulée par les États-Unis et Israël en raison de son encombrement, de son coût et de son inefficacité. Crédit : wikipédia

Qu’est-ce que l’arme laser Zadira

On sait peu ou rien de la mystérieuse arme laser appelée Zadira, dont la conception est protégée par le secret militaire. Comme le rapporte Reuters, cependant, on sait qu’en 2017 Rosatom, l’entreprise publique engagée dans le secteur de l’énergie nucléaire, collaborait à sa réalisation. Borisov a déclaré que certains appareils sont déjà entre les mains de l’armée russe et sont actuellement utilisés dans le cadre de « l’opération militaire spéciale en Ukraine », comme on appelle la guerre en Russie. Selon la description de l’homme politique, cette arme serait capable de brûler et de détruire des drones – et donc pas seulement aveugles – à 5 kilomètres de distance, en raison de l’impact thermique. « Ce système est capable d’abattre facilement différents types de drones, en évitant le gaspillage de coûteux missiles de type Pantsyr et Tor », a expliqué Borisov. Selon l’homme politique russe, ces armes de nouvelle génération qui exploitent « une large bande électromagnétique » pourront à terme remplacer les armes conventionnelles. Les nombreuses conceptions d’armes laser annulées car considérées comme inefficaces et coûteuses incitent cependant à la prudence quant à leur utilisation réelle.