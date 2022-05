Square Enix dément les rumeurs d’arrêt de Final Fantasy XI alors que le jeu a 20 ans

Une étape importante : Final Fantasy XI, le premier MMO de la série Final Fantasy, a eu 20 ans cette semaine et reste jouable en ligne. Avec le nouveau contenu à venir, les développeurs du jeu ont indiqué que cela ne changera pas de sitôt malgré la popularité explosive de son successeur.

Dans une interview avec Famitsu cette semaine, le producteur et réalisateur de Final Fantasy XI a dissipé les rumeurs selon lesquelles Square Enix prévoyait de fermer le MMORPG vieillissant cette année. Ces rumeurs peuvent provenir de l’annulation du port mobile l’année dernière.

Final Fantasy XI a été initialement lancé sur PlayStation 2 et PC en 2002, et sur Xbox 360 en 2006. Cependant, Square Enix a mis les versions PS2 et 360 hors ligne en 2016, et le jeu est depuis uniquement PC. La cessation et l’annulation de la prise en charge de différentes plates-formes ne signifient cependant pas la fin de la vie d’un jeu. Malgré le succès fulgurant du plus récent Final Fantasy XIV, Square Enix publie toujours de nouveaux contenus pour Final Fantasy XI.



Naoki Yoshida, dirigeant de Square Enix

Pour l’anniversaire, la société a publié un nouvel épisode de la dernière extension et offre des récompenses aux joueurs qui se connectent ce mois-ci. Square Enix a également lancé deux sites Web anniversaire pour Final Fantasy XI et organisera un Reddit AMA avec ses développeurs le 23 mai.

Final Fantasy XI n’est pas le seul MMO qui fonctionne encore après plusieurs décennies. Runescape n’a qu’un an de plus et EverQuest fonctionne en continu depuis 1999. Parmi les plus anciens MMO encore jouables figurent Ultima Online (1997) et Meridian 59 (1996).