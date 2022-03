Qu’est-ce que le Stugna-P, l’arme antichar ukrainienne qui cause des problèmes aux Russes

Parmi les armes les plus efficaces utilisées par la résistance ukrainienne figure le système de missiles guidés Stugna-P, un antichar produit à Kiev. Voici comment cela fonctionne.

Crédit : Luch Design Bureau

Bien que la résistance ukrainienne se défende contre l’agression russe avec diverses armes fabriquées à l’étranger, telles que des javelots, des NLAW et bientôt peut-être aussi avec des drones kamizaze Switchblade, les soldats peuvent également compter sur un lanceur de missiles antichar de fabrication artisanale : le Stugna -P , également connu sous le nom d’importation Skif. Techniquement, il s’agit d’un soi-disant ATGM, acronyme de missile guidé antichar, ou missile guidé antichar. Développé par la société Luch Design Bureau basée à Kiev, spécialisée dans les dispositifs de défense, comme le précise militaryleak.com, le Stugna-P est conçu pour détruire des cibles blindées fixes et mobiles avec différents types de blindage, y compris ceux des chars modernes définis ERA ( armure réactive explosive), qui ont la capacité de dévier les projectiles / missiles vers l’extérieur qui les frappent de côté. Depuis que l’armée russe a envahi l’Ukraine, plusieurs vidéos ont été diffusées montrant les moyens de Moscou détruits par ces systèmes d’armes efficaces.

Comment est fabriqué le Stugna-P

Comme indiqué sur le site officiel de Luch Design Bureau, le système de missile guidé antichar Stugna-P est basé sur plusieurs composants : un trépied rotatif, un tube de lancement, un panneau de commande à distance PDU-215 (qui vous permet de faire fonctionner le missile lanceur à distance) , un système de guidage développé en Biélorussie et une caméra d’imagerie thermique SLX-Hawk (caméra d’imagerie thermique), capable de se verrouiller sur des cibles même la nuit. L’arme peut lancer deux types de missiles, 130 et 152 millimètres, capables de détruire une large gamme de véhicules lourds. Non seulement terrestres comme les camions, les véhicules blindés et les chars, mais aussi les avions et les hélicoptères qui volent à basse vitesse.

Le Stugna-P peut lancer des ogives à double charge HEAT RK-2S, conçues pour retirer le blindage d’un engin avec la première détonation et le détruire avec la seconde, la principale. Ces missiles peuvent détruire un blindage de 1100 mm. Les ogives à fragmentation HE RK-2OF et RK-2М-OF sont plutôt utilisées pour neutraliser des véhicules plus légers tels que des camions, mais aussi des positions d’artillerie fixes. Le poids total de l’arme (y compris un missile) est supérieur à 100 kilogrammes et elle peut également être montée sur des véhicules. 3/4 opérateurs sont nécessaires pour le faire fonctionner rapidement et de manière optimale. La température de fonctionnement est comprise entre – 40°C et + 60°C.

Un Stugna-P monté sur un véhicule. Crédit : wikipédia

Comment fonctionne le Stugna-P utilisé contre les Russes ?

Le Stugna-P est un système de missile antichar avec une conception « tirer et oublier ». Les soldats, en effet, après avoir verrouillé la cible et lancé le missile peuvent quitter la position. Le système de guidage laser automatique maintiendra la cible dans le viseur (mais vous pouvez également viser manuellement). L’une des caractéristiques les plus intéressantes de l’arme ukrainienne réside dans le panneau de contrôle PDU-215, une sorte d’ordinateur portable dans un boîtier qui permet de contrôler l’arme à distance, à une distance maximale de 50 mètres. Le Stugna-P peut verrouiller et détruire des cibles proches (100 mètres) et éloignées, sur une portée maximale de plus de 5 kilomètres. La portée est réduite à un maximum de 3 kilomètres pendant la nuit. Le missile lancé met 25 secondes pour couvrir la distance maximale. Comme indiqué, le Stugna-P est utilisé par la résistance ukrainienne pour se défendre de l’invasion russe ; en 2019, l’armée a reçu 50 appareils, 50 autres Skif destinés à l’exportation (principalement des pays du Moyen-Orient) étaient destinés aux soldats ukrainiens après l’attentat de Moscou.