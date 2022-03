Xiaomi 12: Qu’apporte le tout nouveau smartphone de la marque ?

Xiaomi a été l’une des premières entreprises au monde à annoncer une gamme de téléphones équipés de la dernière et meilleure puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. La marque a d’ailleurs dévoilé hier en France la gamme Xiaomi 12 utilisant ce nouveau processeur. Celle-ci est composée de trois appareils, Xiaomi 12 Pro, 12 et 12X, dotée de solides caractéristiques telles que la recharge à 120W, des écrans à haute fréquence de rafraîchissement et des appareils photo impressionnants. Aujourd’hui nous allons nous attarder en détails sur le Xiaomi Mi 12, positionné entre le plus haut de la gamme et celui d’entrée de gamme.

Xiaomi Série 12: Les caractéristiques et fonctionnalités

Le Xiaomi 12 est le modèle placé au milieu de la série et représente le meilleur de ce que le fabricant de smartphones chinois a à offrir en termes de performance. Il est doté du tout dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1.

Le Xiaomi 12 possède en grande partie les mêmes caractéristiques que son grand frère, le 12 Pro, mais il est équipé d’un écran AMOLED de 6,28 pouces à résolution FHD+ plus petit. Xiaomi affirme avoir opté pour un écran plus étroit que celui de nombreux concurrents.

En termes de conception, la société a noté qu’avec une largeur de 69,9 mm il est plus facile à prendre en main que certains appareils concurrents, notamment l’iPhone. D’après le constructeur, c’est la bonne taille pour tenir confortablement dans la main et peut être utilisé avec le pouce.

Côté photo, ce Xiaomi 12 utilise comme objectif principal, un capteur Sony (IMX766) grand angle de 50 Mpx, un appareil photo ultra grand angle de 13 Mpx et un télémacro de 5 Mpx, qui permet de prendre des photos selon différentes perspectives. La caméra frontale (selfie) est de 32 mégapixels. Il est également équipé d’une unité de traitement de l’image, qui améliore la fluidité, la qualité, la réponse de l’obturateur et prend en charge plusieurs applications.

Concernant la partie sonore, le Xiaomi 12, comme le 12 Pro, complète sa section audio avec « SOUND BY Harmon Kardon & Dolby Atmos ». Nous sommes impatients d’entendre le résultat.

Les appareils de la série Xiaomi 12 sont équipés de la fonction Ultra Night Video, qui permet d’améliorer l’enregistrement vidéo en basse lumière. Ils sont également dotés d’une grande chambre à vapeur et de plusieurs couches de feuilles de graphite pour un meilleur refroidissement.

De plus, ce modèle propose des fonctionnalités propres à la marque comme Xiaomi ProFocus, qui identifie et suit automatiquement les sujets pour s’assurer qu’ils ne sont jamais flous ou hors de la mise au point. Cette fonction est complétée par l’autofocus des yeux et des visages.



Enfin, One-click AI Cinema permet plusieurs options de montage vidéo bluffantes, comme les modes Parallel World, Freeze Frame Video et Magic Zoom.

Le Xiaomi 12 est composé d’une batterie de 4 500mAh avec une charge rapide de 67 watts (50 watts sans fil). Comme le 12 Pro, il est doté d’un système de refroidissement très performant, renforcé par une grande chambre à vapeur et de multiples couches de graphite.

La série Xiaomi 12 est livrée avec trois mois de YouTube Premium gratuit pour les nouveaux abonnés. Les trois téléphones fonctionnent sous MIUI 13, basé sur Android 12, qui embarque des optimisations sous le capot, comme Liquid Storage qui garantit que les performances de stockage NAND ne se dégradent pas avec le temps, Atomized Memory pour optimiser l’utilisation de la RAM, des widgets système remaniés et Smart Balance qui, selon Xiaomi, peut augmenter l’autonomie de la batterie jusqu’à 10%.

Vous pouvez retrouver les caractéristiques du Xiaomi 12 Pro de manière synthétique ci-dessous :

Téléphone Xiaomi 12 Processeur Snapdragon 8 Gen 1 Mémoire RAM 8 ou 12 Go Stockage 128, 256 Go Afficher Écran FHD+ AMOLED de 6,28 pouces,

AdaptiveSync 120 Hz, HDR10+

luminosité maximale de 1 100 nits Batterie et recharge 4 500 mAh, charge rapide 67 W, charge sans fil 50 W

charge sans fil inversée 10 W Caméras arrière Objectif principal 50MP f/1.88 ; 13MP f/2.4 ultra-large (123° FoV)

Caméra télémacro 5MP avec distance focale de 50 mm

Enregistrement vidéo 8K et 4K HDR10+

Ultra Night Video, ProFocus Caméra frontale Caméra selfie intégrée à l’écran 32MP f/2.45

mode Selfie Night, vidéo portrait AI Connectivité 5G, Wi-Fi 6/6E, Bluetooth 5.2, NFC, USB Type-C Dimensions 152,70 mm x 69,90 mm x 8,16 mm, 180 g, certifié IP68, deux haut-parleurs Surcouche/système MIUI 13, Android 12 Couleurs Gris, violet et bleu Prix À partir de 636 €

Xiaomi Série 12: Un écran « indiscernable de la perfection »

DisplayMate a publié les résultats de ses tests couleurs sur les écrans de la série 12 de Xiaomi et les trois téléphones ont obtenu la note A+. Le 12 et son grand frère, le 12 Pro ont établi (ou égalé) 15 records d’affichage, dont 7 ont été jugés « visuellement indiscernables de la perfection ».

Xiaomi étalonne l’écran en usine, ce qui permet à cette série 12 d’offrir une précision parfaite des couleurs et du contraste. Lorsqu’ils sont réglés sur le bon mode, les écrans offrent une couverture sRGB et DCI-P3 parfaite, les modes Vivid et Saturated dépassant les 100 %.

Une chose à noter est que les écrans Xiaomi 12 et 12X peuvent rendre 68 milliards de couleurs – en d’autres termes, ils ont des panneaux 12 bits. En fait, ce sont les premières dalles 12 bits sur les smartphones, pour autant que nous puissions le dire. Vous aurez besoin de séquences encodées avec Dolby Vision pour profiter pleinement des avantages de la couleur 12 bits – c’est une bonne chose que les téléphones soient certifiés Dolby Vision.

XIAOMI 12: Prix et variantes

Le Xiaomi 12 existe en trois couleurs (gris, violet et bleu) et trois variantes différentes :

8 Go de ram et 128 Go de stockage

8 Go de ram et 256 Go de stockage

12 Go de ram et 256 Go de stockage

➡️ Le Xiaomi 12 est disponible à partir de 636 €

Vous pouvez retrouver la conférence du lancement global et de présentation de la série 12 du constructeur Xiaomi en vidéo ci-dessous :