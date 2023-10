Les scientifiques veulent exploser le sol lunaire avec des lasers pour créer des routes sur la Lune

Si l’idée est de créer un espace habitable sur la Lune, alors il existe des infrastructures qui seront fondamentales. L’exploration minière, axée sur l’exploitation des ressources, nécessitera des véhicules, donc des routes. En tant que tel et dans ce sens, les scientifiques ont élaboré un plan unique pour créer des routes lunaires. L’idée est d’utiliser la lumière solaire concentrée dirigée vers des zones spécifiques à travers d’énormes lentilles. Faites exploser le sol pour dégager le chemin !

Créer des routes sur la Lune avec l’aide du Soleil

Sur la base d’expérimentations réalisées sur Terre, la lumière solaire concentrée peut agir comme un laser, faisant fondre le sol lunaire en un matériau pouvant être utilisé pour construire des routes.

La création de routes permettrait différentes façons de traverser la Lune, notamment parce que la NASA et d’autres entités souhaitent créer des bases lunaires. L’existence de routes permettrait des conditions moins adverses pour les rovers et autres véhicules, facilitant le transport de matériaux importants d’un point à un autre.

L’idée est d’utiliser les grandes réserves de roches volcaniques qui recouvrent la Lune.

Au fil des ans, cette roche volcanique a été soumise à des impacts cosmiques et à des radiations, la transformant en une fine poussière lunaire, qui représente une énorme menace pour les vaisseaux spatiaux atterrissant sur la Lune. Mais un laser peut transformer cette poussière en un objet solide, nous permettant de créer des carreaux que nous pouvons assembler pour construire des routes lunaires.

Les chercheurs ont simulé des faisceaux laser de différentes intensités et tailles pour reproduire la lumière solaire concentrée et ont découvert qu’ils étaient capables de créer et de relier des surfaces solides, qui pourraient ensuite être reliées entre elles pour créer les routes qu’ils aimeraient mettre en place sur la Lune.

Avoir des routes lunaires serait particulièrement utile pour le transport en surface lunaire, et les chercheurs ont publié un article sur leurs découvertes dans la revue Scientific Reports. L’une des entreprises impliquées dans la recherche, Liquifer, a également créé des vidéos montrant pourquoi nous avons besoin de routes pavées en surface lunaire et même comment les créer.

En tenant compte des projets de la NASA de mettre des maisons sur la Lune d’ici 2040, avoir des routes pavées aiderait à localiser plus facilement les colons.

Tout cela est très intrigant et quelque chose que nous devrons voir en action sur la Lune pour prouver que cela fonctionne vraiment. Cependant, les expériences ici sur Terre nous donnent une idée, et avec plus d’informations et de travail, nous pourrions avoir un moyen de pavage des routes sur la Lune lorsque les futures bases seront établies, rendant peut-être l’idée futuriste de villes sur la Lune plus réalisable que nous ne l’avions jamais espéré.