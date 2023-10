Première ! L’IA a découvert une supernova sans intervention humaine

L’IA, si elle est bien appliquée, peut être une alliée importante. En plus des nombreuses contributions qu’elle apporte déjà à la médecine, la science spatiale en bénéficie également beaucoup. Maintenant, la technologie a réussi, pour la première fois, à détecter une supernova sans intervention humaine.

Une collaboration internationale dirigée par l’Université Northwestern a révélé un nouvel outil d’IA qui a découvert, identifié et classé de manière autonome sa première supernova.

Découvrez le BTSbot !

Nommé Bright Transient Survey Bot (BTSbot), ce système de pointe représente un bond très significatif dans l’étude de l’espace. C’est un pas « géant » vers l’automatisation totale de la détection et de l’analyse des supernovas, éliminant ainsi l’intervention humaine et atténuant les erreurs potentielles.

Le BTSbot accélère le rythme de la recherche scientifique et son succès est en effet significatif. Avant lui, les chercheurs humains ont consacré environ 2200 heures à l’analyse visuelle et à la classification des candidates aux supernovas.

Cela représente une avancée importante, car l’amélioration des modèles permettra aux robots d’isoler des sous-types spécifiques d’explosions stellaires. En fin de compte, éliminer les humains du processus donne plus de temps à l’équipe de recherche pour analyser ses observations et développer de nouvelles hypothèses expliquant l’origine des explosions cosmiques que nous observons.

A déclaré Adam Miller de l’Université Northwestern dans un communiqué de presse.

Maintenant, les supernovas peuvent être détectées sans intervention humaine

Actuellement, les humains collaborent avec des systèmes robotiques pour détecter et analyser les supernovas. Tout d’abord, les télescopes robotiques examinent le ciel nocturne à la recherche de nouvelles sources.

Une fois qu’elles sont détectées, les humains prennent le contrôle du processus via un logiciel automatisé. Ainsi, ils vérifient et observent les candidates afin de confirmer une supernova.

Le BTSbot a été conçu pour éliminer cette présence d’experts humains : formé avec plus d’un million d’images historiques d’une grande variété de sources, y compris des supernovas confirmées, des étoiles enflammées, des étoiles variables et des galaxies, il est conçu pour identifier et classer de manière autonome les objets candidats à une supernova.