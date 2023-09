Fitbit Charge 6 lancé avec des fonctionnalités avancées et une connectivité Google

Le Fitbit Charge 6 est arrivé, marquant la dernière étape dans l’évolution constante de la division des dispositifs portables de Google. Cet appareil à la pointe de la technologie permet non seulement d’améliorer vos capacités de suivi de santé, mais également de vous plonger plus profondément dans l’écosystème Google, en s’intégrant parfaitement aux applications telles que YouTube Music, Google Pay et Google Maps.

Ce bracelet élégant dispose d’un écran AMOLED couleur 1,04 pouces avec fonction Always-On Display (AOD), garantissant que vous restez connecté sans manquer une seule seconde. Conçu avec un mélange d’aluminium, de verre et de résine, le Charge 6 dégage une esthétique moderne. Son bouton tactile intuitif vous met aux commandes d’une simple pression.

Présentation du Fitbit Charge 6 : Rehaussez votre santé et votre mode de vie

Mais ce qui distingue véritablement le Charge 6, c’est sa capacité exceptionnelle de suivi de la fréquence cardiaque. Il exploite un capteur optique amélioré, complété par des capteurs électriques innovants et des algorithmes d’apprentissage automatique de pointe développés par Google. Le résultat ? Une mesure de fréquence cardiaque « 60 % plus précise » par rapport à son prédécesseur. Connectez le suiveur à vos machines d’exercice et vous aurez des données de fréquence cardiaque en temps réel à portée de main pendant vos séances d’entraînement.

Mais ce n’est pas tout ; le Charge 6 est votre compagnon de santé holistique. Il surveille les niveaux d’oxygène dans le sang (SpO2) et l’ECG pour détecter les signes de fibrillation auriculaire. Plongez profondément dans vos habitudes de sommeil, gérez le stress et gardez un œil sur votre température corporelle et votre fréquence respiratoire. Avec un large choix de plus de 40 modes d’exercice et la prise en charge des mesures du VO2 max, c’est votre partenaire d’entraînement idéal. Vous vous inquiétez de l’eau ? Ne vous inquiétez pas ; le Charge 6 bénéficie d’une cote d’étanchéité de 5 ATM, ce qui le rend idéal pour la natation. De plus, il est équipé d’un GPS intégré et d’un suivi GLONASS.

La touche de Google s’étend également aux divertissements et à la commodité. Profitez d’un contrôle fluide de YouTube Music et restez sur la bonne voie grâce à Google Maps qui fournit des indications vocales directement sur votre poignet. Le récepteur NFC permet des paiements rapides et sécurisés avec Google Wallet. En ce qui concerne l’autonomie, le Charge 6 impressionne avec une durée de vie de la batterie annoncée à 7 jours en utilisation normale.

Avec des options de couleur comprenant Obsidian, Coral et Porcelain, le Fitbit Charge 6 complète votre style. Prix ​​à 160 $ / 160 € / 140 £, c’est un investissement dans votre bien-être. Précommandez le vôtre dès maintenant sur le site officiel de Fitbit et attendez sa sortie prochaine en Inde.

En résumé, le Fitbit Charge 6 est bien plus qu’un simple traqueur de fitness ; c’est un améliorateur de mode de vie, offrant des informations précises sur la santé, une intégration transparente et un style durable. Ne manquez pas l’occasion d’améliorer votre santé et votre technologie avec ce bracelet remarquable.

Actualité mobile et vidéo du moment