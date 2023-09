Lenovo annonce le nouvel ordinateur portable Flex 5 Chromebook avec Core i5-1334U et un écran tactile basculant de 14 pouces

Lenovo a récemment annoncé le nouveau Chromebook Flex 5, qui est doté d’un écran tactile flip de 14 pouces et d’un processeur Core i5-1334U. Cet article donnera un aperçu du nouveau Chromebook, y compris ses fonctionnalités, ses caractéristiques et ses performances.

Fonctionnalités

Le Chromebook Flex 5 de Lenovo est doté d’un écran tactile flip de 14 pouces qui peut être tourné à 360 degrés. Cela permet aux utilisateurs de l’utiliser dans différents modes, tels que le mode ordinateur portable, tablette, tente ou support. L’écran tactile est également compatible avec un stylo numérique, qui peut être utilisé pour prendre des notes, dessiner ou esquisser. Il prend en charge une résolution de 1920 x 1200p, une luminosité de 300 nits, un espace colorimétrique NTSC de 45 % et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le Chromebook est alimenté par un processeur Intel Core i5-1334U de 10e génération, qui offre des performances rapides et réactives. Il est également équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage PCIe SSD, ce qui est plus que suffisant pour la plupart des utilisateurs. Cependant, il existe également des options de SSD PCIe 4.0 de 256 Go et 512 Go.

Le Chromebook Flex 5 de Lenovo est également doté d’un clavier rétroéclairé, ce qui facilite la saisie dans des conditions de faible luminosité. Il est également équipé d’une webcam et d’un microphone intégrés, ce qui est idéal pour les visioconférences ou les cours en ligne.

L’autonomie de la batterie du Chromebook Flex 5 de Lenovo est également impressionnante, avec jusqu’à 10 heures d’autonomie sur une seule charge. Cela en réalité une excellente option pour les utilisateurs qui ont besoin de travailler ou d’étudier en déplacement.

Par ailleurs, cet ordinateur portable mesure 19,8 mm d’épaisseur et pèse 1,58 kg. Il est équipé de deux interfaces USB-C complètes, d’un port USB-A, d’un emplacement pour carte microSD et d’une interface casque et micro.

Caractéristiques

Voici les caractéristiques détaillées du Chromebook Flex 5 de Lenovo :

Processeur : processeur Intel Core i5-1334U de 10e génération (1,8 GHz, jusqu’à 4,9 GHz avec Turbo Boost, 4 cœurs, 8 threads, cache de 6 Mo)

Système d’exploitation : Chrome OS

Écran : 14 pouces FHD (1920 x 1080) IPS, brillant, tactile, 250 nits

Mémoire : 8 Go DDR4 2666MHz

Stockage : 128 Go PCIe SSD

Batterie : Jusqu’à 10 heures

Audio : 2 haut-parleurs stéréo 2W, microphone à double array

Caméra : Caméra HD 720p avec cache de confidentialité

Connectivité : Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Ports : 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.2), USB-A 3.2 Gen 1, prise casque/micro

Notre avis

Le Chromebook Flex 5 de Lenovo est une excellente option pour les utilisateurs qui recherchent un Chromebook polyvalent et puissant. Son écran tactile flip de 14 pouces, son processeur Core i5 et ses 8 Go de RAM en font une excellente option pour le travail ou les études, tandis que sa longue autonomie de batterie et son design léger le rendent facile à emporter partout. Dans l’ensemble, le Chromebook Flex 5 de Lenovo est un excellent Chromebook de milieu de gamme qui offre beaucoup de valeur pour son prix.

