Nokia lance deux téléphones industriels – Nokia HHRA501x et Nokia IS540.1

Nokia s’est associée à l’entreprise allemande i.safe MOBILE GmbH pour lancer deux téléphones mobiles résistants. Ces téléphones sont le Nokia HHRA501x et le Nokia IS540.1. Ils conviennent principalement aux environnements industriels tels que l’industrie pétrolière, gazière, minière et chimique. Ils ont passé des normes strictes et des tests de durabilité rigoureux.

Nokia déclare que les téléphones peuvent être utilisés en toute sécurité dans des zones à haut risque d’explosion, telles que la zone ATEX 1. Il affirme également que l’appareil est utilisable dans des zones à risque moindre, telles que la zone ATEX 2. Nokia a également déclaré que les téléphones prennent en charge toutes les bandes de fréquences nécessaires et ont obtenu tous les certificats requis. Cela les rend adaptés à une utilisation par des entreprises mondiales.

Le téléphone mobile Nokia IS540.1 est équipé d’un écran de 6 pouces, protégé par un écran Corning Gorilla 3. Il est doté d’un processeur Qualcomm octa-core QCM6490 intégré, et ses performances sont proches de celles du Snapdragon 778. L’appareil est également fourni avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose d’un appareil photo de 48 MP avec autofocus et d’un appareil photo frontal de 5 MP. Pour rester allumé, cet appareil est équipé d’une batterie de 4400 mAh.

Avantages des téléphones industriels ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les téléphones industriels sont les meilleurs pour les opérations industrielles :

1. La conception est axée sur les environnements industriels : Les téléphones industriels sont conçus pour résister aux environnements difficiles et industriels. C’est pourquoi ils prennent en charge les normes IP68 et MIL-810H. Cela signifie qu’ils peuvent résister aux températures extrêmes, à l’humidité et aux chocs. Cela les rend idéaux pour une utilisation dans les usines, les entrepôts et autres environnements industriels.

2. Robustes et fiables : Les téléphones industriels sont à la fois robustes et fiables, ce qui les rend idéaux pour les opérations industrielles. Leur conception résiste à l’usure et à la détérioration.

3. Faciles à utiliser et à manipuler : Les téléphones industriels sont intuitifs à utiliser et faciles à manipuler, même avec des gants, grâce à un affichage clair, des touches solides et une gamme d’accessoires robustes. Cela signifie que les travailleurs peuvent les utiliser sans avoir à enlever leurs gants, ce qui peut faire gagner du temps et augmenter la productivité.

4. Prise en charge de la communication par talkie-walkie, vidéo et d’autres applications essentielles pour les entreprises : Les téléphones industriels prennent en charge la communication par talkie-walkie, la vidéo et d’autres applications essentielles pour les entreprises. Les travailleurs peuvent parler et diffuser des vidéos à un collègue ou à plusieurs, ce qui peut améliorer la communication et la collaboration.

Notre avis

Nokia a lancé deux nouveaux téléphones industriels optimisés pour communication par talkie-walkie, la vidéo et d’autres applications essentielles. Ces téléphones robustes sont conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles et industriels, avec des classements IP68 et MIL-810H.

