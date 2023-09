Fonctionnalités attendues de MIUI 15 : Voici ce que vous devez savoir !

Xiaomi, l’une des principales entreprises dans le monde de la technologie mobile, travaille sur une nouvelle version de son MIUI, qui est utilisé dans ses smartphones et tablettes. Que prévoit Xiaomi d’offrir avec MIUI 15, après les importantes mises à jour de fonctionnalités et de design introduites avec MIUI 14 ? Dans cet article, nous examinerons les fonctionnalités attendues de MIUI 15 et les différences entre MIUI 14. Plus de détails seront expliqués dans cet article. Alors n’oubliez pas de lire l’article complètement !

Personnalisation de l’écran de verrouillage et de l’écran Always On Display (AOD)

Une des fonctionnalités les plus marquantes de MIUI 15 pourrait être sa capacité à fournir davantage d’options de personnalisation pour l’écran de verrouillage et l’écran Always On Display (AOD). MIUI n’a pas apporté de modifications importantes au design de l’écran de verrouillage depuis longtemps, et les utilisateurs attendent maintenant des innovations dans ce domaine.

Avec MIUI 15, les utilisateurs pourront personnaliser leurs écrans de verrouillage. Cela peut inclure la personnalisation de différents styles d’horloge, de notifications, d’informations météorologiques et même de fonds d’écran. Les utilisateurs auront la capacité de personnaliser leurs appareils selon leur propre style et leurs besoins. De même, des options de personnalisation similaires sont attendues pour l’écran Always On Display (AOD). Cela permettra aux utilisateurs de mieux contrôler et personnaliser les écrans de leurs téléphones.

Interface de caméra repensée

L’expérience de la caméra est l’un des composants les plus importants d’un smartphone. Avec MIUI 15, Xiaomi vise à améliorer encore davantage l’expérience de la caméra. MIUI Camera 5.0 se distingue en tant que partie de la nouvelle interface de caméra qui sera introduite avec MIUI 15.

L’interface de caméra repensée vise à offrir une expérience plus conviviale et ergonomique. Elle aura un design d’interface utilisateur qui facilite l’utilisation à une main, en particulier. Les utilisateurs pourront accéder plus rapidement aux modes de prise de vue, personnaliser plus facilement les réglages et gérer plus facilement la prise de photos et de vidéos.

Disponible initialement sur un nombre limité d’appareils Xiaomi, cette nouvelle interface de caméra sera disponible sur plus de 50 appareils avec la sortie de MIUI 15. Cela permettra aux utilisateurs de Xiaomi de bénéficier d’une meilleure expérience de caméra et de rendre leurs prises de photos plus agréables.

Suppression de la prise en charge des applications 32 bits

Un autre changement significatif mis en avant avec MIUI 15 pourrait être la suppression de la prise en charge des applications 32 bits. Xiaomi semble croire que les applications 32 bits causent des problèmes de performance et affectent négativement la stabilité du système. Par conséquent, MIUI 15 devrait uniquement prendre en charge les applications 64 bits.

Ce changement peut entraver la transition vers MIUI 15 pour les anciens appareils, car ces appareils peuvent ne pas être compatibles avec les applications 64 bits. Cependant, il devrait fournir des améliorations de performances sur les smartphones plus récents. Les applications 64 bits peuvent offrir une meilleure vitesse, fiabilité et performance globale du système.

Système d’exploitation basé sur Android 14

MIUI 15 sera proposé en tant que système d’exploitation basé sur Android 14. Android 14 apporte des améliorations de performances, des mises à jour de sécurité et de nouvelles fonctionnalités. Cela permettra à MIUI 15 de fournir des performances plus rapides et plus stables. Les utilisateurs pourront profiter des mises à jour et des améliorations apportées par la nouvelle version d’Android sur MIUI 15. Cela leur permettra d’utiliser un système d’exploitation plus récent et sécurisé.

Conclusion

MIUI 15 semble être une mise à jour passionnante pour les utilisateurs de Xiaomi. Avec des changements importants tels que la personnalisation de l’écran de verrouillage et de l’écran Always On Display, une interface de caméra repensée, la suppression de la prise en charge des applications 32 bits et un système d’exploitation basé sur Android 14, MIUI 15 vise à amener l’expérience utilisateur des appareils Xiaomi à un niveau supérieur.

Ces mises à jour permettront aux utilisateurs de personnaliser leurs appareils et d’obtenir de meilleures performances. Nous attendons avec impatience plus de détails sur la date de sortie officielle de MIUI 15 et les appareils qui seront pris en charge. Cependant, les fonctionnalités annoncées jusqu’à présent sont suffisantes pour enthousiasmer les utilisateurs de Xiaomi. MIUI 15 pourrait façonner le succès futur de Xiaomi et offrir aux utilisateurs une meilleure expérience mobile.

