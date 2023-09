Apple iPhone 15 Pro (Max) vs. 14 Pro (Max): Titan, Titan! Apple iPhone 15 Pro (Max) contre 14 Pro (Max) : Titan, Titan !

L’amélioration de l’iPhone 13 Pro à l’iPhone 14 Pro a été modérée. Et les nouveaux modèles iPhone 15 Pro ? Ils comportent quelques innovations de plus. Ainsi, l’iPhone 15 Pro reçoit…

Un boîtier en titane . Cela réduit également le poids du téléphone de quelques grammes.

. Cela réduit également le poids du téléphone de quelques grammes. Un bouton d’action remplace le bouton de mise en silence, peut toujours mettre l’iPhone 15 Pro en mode silencieux, mais peut également servir de bouton de démarrage rapide pour l’appareil photo ou l’enregistrement vocal.

remplace le bouton de mise en silence, peut toujours mettre l’iPhone 15 Pro en mode silencieux, mais peut également servir de bouton de démarrage rapide pour l’appareil photo ou l’enregistrement vocal. L’appareil photo reçoit plus de focales à l’intérieur du capteur. Ainsi, au lieu d’un autre objectif zoom optique, l’iPhone 15 Pro utilise des morceaux de taille différente du capteur principal pour des zooms numériques quasi sans perte.

à l’intérieur du capteur. Ainsi, au lieu d’un autre objectif zoom optique, l’iPhone 15 Pro utilise des morceaux de taille différente du capteur principal pour des zooms numériques quasi sans perte. Mode portrait automatique: Vous n’avez plus à basculer en mode portrait : lorsque vous prenez une personne, un chat ou un chien, l’IA vous bascule automatiquement en mode portrait, qui est maintenant plus lumineux.

Vous n’avez plus à basculer en mode portrait : lorsque vous prenez une personne, un chat ou un chien, l’IA vous bascule automatiquement en mode portrait, qui est maintenant plus lumineux. Apple appelle cela vidéos spatiales , la possibilité de créer des vidéos 3D qui peuvent être utilisées, entre autres, dans le futur casque VR Apple Vision Pro.

, la possibilité de créer des vidéos 3D qui peuvent être utilisées, entre autres, dans le futur casque VR Apple Vision Pro. Apple utilise désormais USB-C et utilise ici l’USB 3.x avec 10 Gbit/s.

et utilise ici l’USB 3.x avec 10 Gbit/s. Et bien sûr, l’iPhone 15 Pro a reçu une nouvelle puce : l’ A17 Pro a été fabriqué selon un procédé 3 nm, ce qui permet, selon Apple, une densité de transistor plus élevée de 35 milliards de transistors. Apple affirme notamment avoir amélioré le GPU, qui prend en charge le ray tracing accéléré par matériel pour les jeux mobiles.

L’iPhone 15 Pro (Max) est disponible dans des couleurs moins vives. (Image : Apple)

L’iPhone 15 Pro Max reçoit en plus d’une batterie nettement plus performante, un zoom optique plus élevé dans l’appareil photo téléobjectif : 5x au lieu de 3x, bien qu’il ne dispose pas de caméra périscope.

Nous comparons.

iPhone 15 Pro (Max) vs iPhone 14 Pro (Max)

L’iPhone 14 Pro avait la Dynamic Island, ainsi que l’écran toujours allumé, le capteur Hi-Res de 48 mégapixels qui permet également un zoom 2x sans perte et un mode action sans tremblement pour la caméra vidéo. De plus, aux États-Unis, l’iPhone 14 Pro a abandonné complètement la carte SIM physique (Nano) au profit de l’eSIM. Les améliorations de l’iPhone 15 Pro vont encore plus loin. Voici les caractéristiques techniques :

iPhone 15 Pro (Max) iPhone 14 Pro (Max) Écran OLED LTPO de 6,1 pouces (120 Hz) avec 1179 x 2556 px, luminosité maximale de 2 000 Nits Écran OLED LTPO de 6,7 pouces (120 Hz) avec 1290 x 2796 px (iPhone 15 Pro Max) Écran OLED LTPO de 6,1 pouces (120 Hz) avec 1179 x 2556 px, luminosité maximale de 2000 Nits Écran OLED LTPO de 6,7 pouces (120 Hz) avec 1290 x 2796 px (iPhone 14 Pro Max) Devant en verre (Ceramic Shield) et « dos en verre texturé », conception et cadre en titane, protection IP68 Dos et devant en verre (Ceramic Shield), cadre en aluminium, protection IP68 Processeur hexacœur Apple A17 Pro Processeur hexacœur Apple A16 Bionic Triple caméra avec

capteur principal de 48 mégapixels (f/1.78)

objectif ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

téléobjectif de 12 mégapixels (3x, f/2.8) : iPhone 15 Pro Max : 5x f/2.8

Vidéo jusqu’à 4K à 60 ips Triple caméra avec

capteur principal de 48 mégapixels (f/1.8)

objectif ultra grand angle de 12 mégapixels (f/2.2)

téléobjectif de 12 mégapixels (3x, f/2.8)

Vidéo jusqu’à 4K à 60 ips Batterie de 3200 mAh (iPhone 15 Pro : 4300 mAh) rechargeable jusqu’à 25 W (recharge sans fil de 15 W via MagSafe) Batterie de 3200 mAh (iPhone 14 Pro : 4300 mAh) rechargeable jusqu’à 25 W (recharge sans fil de 15 W via MagSafe) 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-C avec USB 3.x, eSIM, nano-SIM, UWB 2 Gen 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Lightning avec USB 2.0, eSIM, nano-SIM, UWB 1 Gen Stockage : 128/6 Go à 1 To/6 Go

iPhone 15 Pro Max à partir de 256 Go/6 Go Stockage : 128/6 Go à 1 To/6 Go Dimensions : 146,6 x 70,6 x 8,25 mm. Poids : 187 grammes Dimensions : 159,9 x 76,7 x 8,25 mm. Poids : 221 grammes (iPhone 15 Pro Max) Dimensions : 147,5 x 71,5 x 7,9 mm, Poids : 206 grammes Dimensions : 160,7 x 77,6 x 7,85 mm. Poids : 240 grammes (iPhone 14 Pro Max) Prix d’origine : à partir de 1 199 euros Prix d’origine : à partir de 1 299 euros

Alors que l’iPhone 15 Pro devrait être livré directement avec iOS 17, l’iPhone 14 Pro recevra une mise à jour. En règle générale, les iPhones d’Apple bénéficient de mises à jour vers les nouvelles versions complètes d’iOS pendant jusqu’à six ans.

Plus de focales et de niveaux de zoom maintenant sur l’iPhone 15 Pro (Max). Vidéo : Apple

iOS 17 apporte avant tout des mises à niveau nécessaires aux applications existantes. Par exemple, Apple Maps reçoit une navigation hors ligne. Pour les messages (iMessage), il y a la nouvelle fonctionnalité de suivi, qui vous permet de signaler à vos membres de la famille en appuyant sur un bouton que vous êtes rentré chez vous en toute sécurité. Initialement, uniquement en anglais aux États-Unis et au Canada, iOS 17 pourra également transcrire les messages vocaux en direct en texte. De plus, il existe une application de journal intime, une application de mood et la fonction Standby, qui permet à un iPhone de devenir une sorte d’écran intelligent.

iPhone 15 Pro (Max) : notre impression

Le nouveau bouton d’action, un boîtier en titane beaucoup plus léger dans son ensemble, l’USB-C et la puce A17-Pro plus rapide. Ce sont des améliorations bienvenues de l’iPhone 15 Pro (Max) par rapport à l’iPhone 14 Pro (Max).

Boîtier en titane de l’iPhone 15 Pro (Max)

En dessous, les changements ne sont pas aussi fous. L’appareil photo est resté presque le même. Apple utilise les performances matérielles améliorées pour des portraits améliorés même la nuit et ajoute des focales supplémentaires via le logiciel, mais pas d’autre objectif. Il sera également intéressant de voir ce qu’Apple proposera avec la puce à ultra-large bande de deuxième génération, qui est maintenant beaucoup plus précise.

Dommage qu’Apple ne juge toujours pas nécessaire de doter les iPhone d’un mode de charge rapide. La vitesse reste la même : 50% de charge en 30 minutes, charge complète en plus de 1 heure.

Par ailleurs, les bonnes nouvelles l’emportent. La meilleure d’entre elles : Apple a enfin baissé les prix, qui avaient été très critiqués l’année dernière ! L’iPhone 15 Pro démarre avec 128 Go à 1199 euros – avec l’iPhone 14 Pro, c’était encore cent euros de plus ! Pour l’iPhone 15 Pro Max, la version 128 Go disparaît ; à la place, la version 256 Go démarre au même prix que l’année dernière pour la version 128 Go : 1449 euros. Réjouissant !

