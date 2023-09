De Consoles aux iPhones : Les jeux AAA débarquent sur l’iPhone 15 Pro

Apple a levé le voile sur sa série iPhone 15 après des mois de fuites et d’anticipation. La très attendue série iPhone 15 est enfin arrivée et bon nombre des fuites se sont avérées vraies. Les nouveaux appareils sont marqués par la suppression du port Lightning et l’ajout d’un port USB Type-C après près de 15 ans. Ils apportent également des améliorations significatives avec l’Apple A17 Pro comme cerise sur le gâteau. Cependant, la plus grande surprise a été de voir l’iPhone 15 Pro qualifié de « niveau supérieur du jeu sur mobile ».

Apple a consacré quelques minutes de sa keynote pour surprendre les fans d’Apple en révélant que les jeux AAA fonctionneront nativement sur les porte-étendards Pro. L’iPhone 15 Pro et le Pro Max auront des versions natives de Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding et Assassin’s Creed Mirage. C’est la liste préliminaire, et d’autres jeux peuvent arriver à l’avenir.

L’iPhone 15 Pro aura des ports de jeux AAA modernes pour consoles/PC

L’ajout de jeux PC/console marque une étape importante pour le jeu sur mobile. Le paysage a beaucoup évolué ces dernières années, avec certains jeux mobiles impressionnant même les joueurs de console les plus fidèles. Cependant, voir des jeux de console et de PC arriver sur le paysage mobile est quelque chose de nouveau. Nous avons déjà vu des ports de petits jeux indépendants comme, par exemple, la série The Walking Dead de Telltale ou même Life is Strange 1. Cependant, nous n’avons jamais vu de jeux avec des graphismes impressionnants arriver sur les appareils mobiles.

Resident Evil 4 Remake est vraiment impressionnant sur les consoles, et arrivera bientôt sur l’iPhone 15 Pro. Le prochain Assassin’s Creed Mirage, prévu pour le 5 octobre sur consoles et PC, aura également un port natif pour l’iPhone 15 Pro.

Ce n’est que le début, et nous devons encore voir comment ces jeux se comporteront. De plus, nous sommes particulièrement curieux de voir comment le fait de jouer à des jeux exigeants affectera la durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 Pro. Néanmoins, cette idée de jouer à des jeux modernes AAA sur des appareils mobiles est tout simplement impressionnante. Et cela ne ressemble pas à jouer via un service de jeu en streaming, le fait de jouer de manière native est vraiment impressionnant.

En ce qui concerne le calendrier de sortie, Resident Evil Village, RE4 Remake et Death Stranding arriveront sur l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro Max plus tard cette année. Assassin’s Creed Mirage, quant à lui, arrivera au cours du premier semestre 2024 pour la série iPhone 15 Pro, un peu plus tard que la sortie sur console et PC. Peut-être qu’Ubisoft a besoin de plus de temps pour porter ces jeux.

Apple affirme que le GPU de classe Pro est 20 % plus rapide, avec une conception à 6 cœurs offrant de meilleures performances de pointe et une meilleure efficacité énergétique. Apple affirme que son nouvel Apple A17 Pro permet, « une expérience de jeu mobile de niveau supérieur avec des performances rapides et efficaces et un ray tracing accéléré par le hardware ».

