Voici la liste complète des 85 téléphones Xiaomi qui seront mis à niveau vers MIUI 15 et la date estimée de sa sortie.

Au fil des mois, nous nous rapprochons de plus en plus de la présentation de la nouvelle version de MIUI 15 pour un grand nombre de mobiles Xiaomi. Comme chaque année, cette mise à jour sera publiée une fois que nous aurons fait connaissance avec les nouveaux Xiaomi 14 Pro et Xiaomi 14 en Chine, c’est donc un logiciel que les utilisateurs mondiaux devront attendre quelques mois supplémentaires.

Cela oui, grâce à l’équipe de Xiaomiui, nous avons pu savoir quels seront probablement les 85 premiers appareils Xiaomi qui pourront profiter de cette mise à jour une fois qu’elle sera officiellement présentée, ainsi que la date estimée à laquelle nous pourrons connaître toutes les nouveautés incluses dans cette version.

Si tu as l’un de ces appareils Xiaomi, tu seras parmi les premiers à pouvoir installer MIUI 15.

La première chose que tu dois savoir, c’est que, comme le suggèrent ces informations, MIUI 15 sera lancé en même temps que la nouvelle famille Xiaomi 14 entre novembre et décembre de cette année en Chine, des dates qui coïncident complètement avec ce que nous avons vu l’année dernière lors du lancement de MIUI 14.

Bien sûr, tu dois garder à l’esprit qu’il s’agit de dates estimées pour le marché chinois, car si nous résidons en Europe, toutes ces échéances seront retardées comme c’est généralement le cas. En effet, les Xiaomi 13 Pro et Xiaomi 13 ne sont apparus en France qu’en février 2023, nous devrons donc attendre entre deux et trois mois à partir de l’apparition en Chine de MIUI 15 pour qu’il soit disponible dans notre pays.

Cela dit, nous te laissons ci-dessous la liste complète des 85 appareils Xiaomi qui recevront très probablement cette nouvelle version de MIUI une fois qu’elle commencera à être déployée officiellement :

Téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers MIUI 15 :

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro Dimensité

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi CIVI 3

Xiaomi CIVI 2

Xiaomi CIVI 1S

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Pad 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4″

Les téléphones Redmi vont être mis à jour vers MIUI 15 :

Redmi K60

Redmi K60 Pro

Redmi K60E

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi K50i

Redmi K40S

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro+ Discovery Edition

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Redmi Note 11

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 NFC

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Pad

Les téléphones POCO vont être mis à jour vers MIUI 15 :

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X4 Pro

POCO X4 GT

POCO M5

POCO M5s

