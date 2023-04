MIUI 15: date de sortie, modèles compatibles, fonctionnalités, actualités [toutes les informations]

Il y a un peu plus de deux mois, un grand événement de présentation a eu lieu en Chine au cours duquel nous avons enfin pu découvrir officiellement MIUI 14, la nouvelle version de la couche de personnalisation de Xiaomi, qui fonctionne à partir d’Android 13 et sur une grande majorité des appareils de la marque.

Maintenant que MIUI 14 est déjà sorti, il est temps d’examiner ce que la prochaine version, MIUI 15, pourrait offrir, quand elle arrivera, avec quelles fonctions et compatibles avec quels mobiles Xiaomi, Redmi et POCO qui pourront recevoir cette mise à jour.

Comme nous le disons en introduction, MIUI 14 vient de sortir, et dans le calendrier que Xiaomi a avancé, cette nouvelle couche de personnalisation a été installée sur la plupart des appareils vers mars 2023, ce sera donc d’ici ce même créneau que nous pourrons voir les premières installations de la prochaine génération, MIUI 15.

Si nous nous basons sur les années précédentes, MIUI 14 a commencé à émerger au cours du mois de juillet de l’année dernière, lorsque les premiers indices cachés dans le code MIUI ont été trouvés et c’est à partir de là que les premières bêtas pour les développeurs sont sorties.

Nous espérons que MIUI 15 suivra les traces de son prédécesseur et au cours de l’été 2023, nous aurons les premiers détails sur cette nouvelle couche de personnalisation. Bien sûr, en 2022, le lancement n’est devenu officiel qu’en novembre, nous pouvons donc dire en toute sécurité que ce ne sera qu’à la fin de l’année prochaine que nous pourrons accéder à MIUI 15.

La bonne nouvelle est que les premières rumeurs commencent déjà à émerger sur la nouvelle version d’Android, Android 14, qui sera celle sur laquelle MIUI 15 est basé pour tous nos appareils, il est donc probable qu’il existe déjà une équipe interne travaillant sur la nouvelle couche de personnalisation de Xiaomi.

Bien qu’il soit encore trop tôt pour parler des fonctionnalités et fonctions possibles qu’apportera la prochaine surcouche MIUI 15, nous pouvons parler de ce que nous aimerions voir arriver dans Android 14 et la couche de personnalisation de Xiaomi pour sa présentation au dernier trimestre de l’année prochaine.

Nous aurons certainement des changements dans le design, qui pourraient devenir plus minimalistes et se passer encore plus de publicité, comme MIUI 14 l’a fait pour la première fois. De plus, nous verrions également des changements dans Android 14, donc notre mobile Xiaomi aura un look totalement renouvelé.

De plus, nous remarquerons également des performances améliorées, comme d’habitude à chaque nouvelle génération, en plus d’une éventuelle réduction de l’espace occupé par MIUI 15 sur notre téléphone et de plusieurs améliorations de sécurité pour éviter des problèmes et enjeux de sécurité plus importants.

Les technologies évoluent de jour en jour et offrent de meilleurs écrans qu’auparavant. Cependant, l’utilisation excessive des appareils intelligents peut nuire gravement à vos yeux. Prenant ce problème en considération, Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité d’écran pour la protection des yeux, que nous espérons voir arriver avec Xiaomi MIUI 15 également.

MIUI 15 sera la prochaine interface personnalisée de Xiaomi qui sera basée sur le système d’exploitation Android 14. Cette surcouche à venir présentera divers éléments importants pour rendre la vie des utilisateurs de Xiaomi plus agréable. Néanmoins, cette fonctionnalité d’écran pour la protection des yeux pourrait être l’une des meilleures caractéristiques de Xiaomi MIUI 15.

Selon les informations, Google travaille sur un capteur de luminosité pour déterminer la luminosité initiale de l’écran. Ce nouvel élément pourrait faire partie de la liste des fonctionnalités d’Android 14, et son objectif serait la protection de votre vue. Cette petite modification dans le comportement de la luminosité automatique garantira que la luminosité de l’écran de votre téléphone ne vous éblouit pas.

Maintenant, vous devez vous demander ce qu’il y a de nouveau là-dedans, la même chose est effectuée par la fonction de luminosité automatique, mais il y a une différence majeure entre les deux. La luminosité automatique ajuste la lumière de l’écran de votre téléphone lorsqu’il est allumé, mais dès que vous passez d’un endroit éclairé à un endroit sombre et que vous allumez l’écran de votre appareil, il vous montre un écran éclatant qui irrite vos yeux, n’est-ce pas ?

Ainsi, une fois que cette fonctionnalité d’écran pour la protection des yeux sera ajoutée à votre appareil, elle ajustera automatiquement la luminosité même lorsque l’écran de votre smartphone est éteint. Prenons par exemple : si vous utilisez votre téléphone dans une pièce éclairée avec une luminosité excessive, puis l’éteignez et passez dans une pièce sombre et allumez l’écran, vous verrez que l’écran ne démarre pas trop lumineux.

Cela va être l’une des meilleures fonctionnalités et nous pouvons nous attendre à ce que, comme toujours, Xiaomi pense également à l’amélioration de l’expérience logiciel pour ses consommateurs et apporte cette fonctionnalité avec MIUI 15.

La prochaine mise à niveau MIUI 15, pourrait apporter une fonctionnalité d’alerte de batterie très utile pour les appareils Xiaomi. Selon nos informations, Google développe Android 14 à un rythme rapide et sera annoncé le 10 mai 2023 lors de l’évènement Google I/O 2023.

D’après les informations récoltées, une nouvelle fonctionnalité a été découverte sur les téléphones Pixel, qui les alerte lorsque la batterie de leur smartphone est sur le point de s’épuiser. Cela permet que dès que votre batterie de téléphone atteint un niveau bas comme 2%, le système vous enverra des notifications et vous rappellera de mettre l’appareil en charge.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessus, le système vous enverra une notification claire et affichera le pourcentage de batterie restant. Elle vous alerte également pour charger votre téléphone, sinon l’appareil s’éteindra et cela perturbera votre travail pendant une longue durée par rapport à la mise en charge.

Avec nos emplois du temps chargé, nous oublions souvent de charger nos smartphones régulièrement et bien souvent l’appareil s’éteint. Ce qui devient ensuite la raison d’une mauvaise durée de vie de la batterie de notre appareil. Cette fonctionnalité vous aidera de manière plus efficace, en vous alertant quelques minutes avant l’épuisement de la batterie de votre smartphone.

MIUI 15 va également apporter divers éléments importants de son propre chef et il y a également des chances qu’il intègre cette fonctionnalité d’alerte de batterie très utile d’Android 14. Ce qui améliorera la durée de vie de la batterie des appareils Xiaomi et améliorera l’expérience utilisateur.

Single Take est une fonctionnalité exclusive de Samsung, et maintenant les fans de Xiaomi exigent d’apporter cette fonctionnalité incroyable à leurs appareils Mi, Redmi et POCO, avec la prochaine mise à jour MIUI 15 basée sur Android 14. Cela améliorera assurément l’expérience photographique des utilisateurs.

Single Take est une fonctionnalité de l’appareil photo qui utilise un processus d’IA pour prendre plusieurs photos et vidéos en même temps. Cette fonction vous aide à capturer ces moments perdus lorsque vous ne pouvez pas appuyer assez rapidement sur l’obturateur. Cela signifie que la fonctionnalité capturera plusieurs photos à la fois.

Simultanément, cette fonctionnalité enregistrera également une vidéo au ralenti et créera même un collage. Il vous suffit de placer le téléphone dans un angle et de cliquer une fois sur le bouton de capture, puis de commencer à prendre des poses et à profiter des moments avec vos animaux de compagnie, votre famille et vos amis. La fonctionnalité sélectionnera la meilleure partie et la sauvegardera pour vous.

Cela ne semble-t-il pas intéressant ? Évidemment, oui, quoi de mieux que d’avoir beaucoup de superbes clichés en un seul clic ? De nos jours, capturer des photographies et les partager sur les réseaux sociaux est devenu une tendance, suivie par de nombreuses personnes.

Pour ces utilisateurs, cela va être une fonctionnalité merveilleuse, car Xiaomi commencera bientôt à développer cette dernière surcouche pour les utilisateurs. Nous pouvons donc nous attendre à ce que la société envisage cette fonctionnalité pour les propriétaires de ses appareils, afin de rendre leur expérience photographique plus marquante.

MIUI est l’une des interfaces Android les plus populaires au monde, notamment pour ses options de personnalisation, à la fois graphiques et fonctionnelles. Cependant, chaque interface utilisateur a ses propres particularités, et celle développée par Xiaomi présente quelques défauts, tels que la personnalisation de l’écran de verrouillage. Mais avec l’arrivée d’Android 13, cette fonctionnalité devient native du système d’exploitation Google et pourrait bientôt être intégrée aux smartphones Xiaomi, Redmi et POCO dans MIUI 15.

So, here's a fun one. Nothing OS 1.5.1 (Android 13 Beta 2) contains various fun features… Including the ability to customize the lockscreen shortcuts!

Google started working on it in their latest beta (QPR2). But Nothing implemented it themselves 🙂 pic.twitter.com/yWj4G0jDiw

— Dylan Roussel (@evowizz) January 13, 2023