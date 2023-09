Liste des appareils éligibles à la mise à jour MIUI 15 : Plus de 50 appareils ne recevront pas la mise à jour

Le très attendu MIUI 15 devrait être lancé en novembre et apporter un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et optimisations. Cependant, Xiaomi n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant la liste des appareils MIUI 15. Néanmoins, sur la base de spéculations et de schémas précédents, certaines suppositions peuvent être faites concernant les appareils qui recevront ou non la mise à jour.

Appareils recevant la mise à jour MIUI 15

Dans la liste ci-dessous ; Nous avons écrit combien d’appareils Xiaomi, POCO et Redmi recevront la mise à jour MIUI 15. Cette liste est correcte à 99% car la majorité des appareils de la liste sont en vente avec la version MIUI 13. Les appareils restants sont ceux qui sont promis pour être mis à jour pendant 3 ans. Il y a quelques appareils de fin de série et on ne sait pas avec certitude si ces appareils recevront des mises à jour ou non.

Xiaomi

39 appareils Xiaomi recevront la mise à jour MIUI 15. Leurs modèles les plus chers commenceront à utiliser MIUI 15 en 2023, et leurs modèles plus anciens et abordables commenceront à utiliser MIUI 15 en 2024. La série Xiaomi prend le pas sur la série Redmi en termes de mises à jour.

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 LE

POCO

La supériorité de la mise à jour des appareils POCO est la même que celle des appareils Redmi. 16 appareils POCO recevront la mise à jour MIUI 15 en 2023 et 2024. Cependant, la vitesse de mise à jour des appareils POCO ne sera pas aussi rapide que celle de Xiaomi.

POCO M6 Pro

POCO F5

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT

POCO F4

POCO M4 5G

POCO F4 GT

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO F3

POCO F3 GT

Redmi

Parmi les appareils Redmi, 28 appareils Redmi recevront la mise à jour MIUI 15. La rapidité de Xiaomi pour la version MIUI 15 pour les appareils Redmi est plus prioritaire en Chine qu’à l’international.

Redmi Pad

Redmi Pad SE

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10 / Prime

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Explorer

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Appareils susceptibles de recevoir MIUI 15

Il y a plusieurs appareils qui ont été listés avec une faible chance de recevoir la mise à jour MIUI 15, avec des probabilités allant de 50% à 1%. Bien que les critères exacts de ces chances ne soient pas clairs, cela suggère que ces appareils peuvent avoir certaines limitations ou facteurs qui les rendent moins susceptibles d’être inclus dans le déploiement de la mise à jour.

Mi 10S

En tant qu’appareils phares de Xiaomi, le Mi 10S devrait être prioritaire pour la mise à jour MIUI 15. Cet appareil a reçu la mise à jour Android 13, ce qui donne une chance supplémentaire d’obtenir MIUI 15 pour ces appareils.

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10 India

Ces appareils récemment sortis pourraient être éligibles pour la mise à jour MIUI 15. Ces appareils ont récemment obtenu MIUI 14.

Appareils qui ne recevront pas MIUI 15

Malheureusement, il y a une très, très forte probabilité que ces appareils ne reçoivent pas la mise à jour MIUI 15. Xiaomi a clairement indiqué que ces appareils ne seront pas inclus dans le déploiement de la mise à jour, indiquant qu’ils ont pris une décision définitive concernant leur compatibilité.

Mi 10 Lite 5G / Youth / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G / Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra

Ces appareils, y compris le Mi 10 Lite 5G, le Mi 10T Lite et le Mi 10i 5G, ont moins de chances de recevoir la mise à jour MIUI 15. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait été faite, les perspectives pour ces appareils sont incertaines. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à leur exclusion, tels que des limitations matérielles ou la nécessité de privilégier des appareils plus récents et phares. C’est une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de ces appareils, car ils peuvent manquer les nouvelles fonctionnalités, améliorations et optimisations offertes par MIUI 15. La série Mi 10 est sur la liste EOS, ce qui signifie que la chance d’obtenir MIUI 15 pour cet appareil est de 0%.

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i / Mi 10T / Pro / Redmi K30S / Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

Il est peu probable que la série Redmi K30, y compris le Redmi K30, le Redmi K30 5G, le Redmi K30 Racing et le Redmi K30i, soit éligible pour la mise à jour MIUI 15. Bien que Xiaomi ait officiellement annoncé leur exclusion, la combinaison de contraintes matérielles et de considérations stratégiques suggère que ces appareils ne feront pas partie du déploiement de MIUI 15. Les utilisateurs de ces appareils doivent se préparer à la possibilité de ne pas recevoir la dernière mise à jour MIUI, ce qui peut limiter leur accès aux nouvelles fonctionnalités et améliorations. Ces appareils sont sur la liste EOS, ce qui signifie que la chance d’obtenir MIUI 15 pour cet appareil est de 0%.

Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T / Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

La série Redmi Note 9, qui comprend le Redmi Note 9, le Redmi Note 9 5G et le Redmi Note 9T, n’est pas censée recevoir la mise à jour MIUI 15. Bien que les raisons exactes de leur exclusion ne soient pas spécifiées, il est probable que des facteurs tels que les capacités matérielles et les limitations de performance contribuent à cette décision. Malheureusement, les utilisateurs de ces appareils devront peut-être continuer à utiliser la version actuelle de MIUI et ne pourront pas profiter des améliorations et optimisations apportées par MIUI 15.

Redmi 10X / 5G

Il est peu probable que le Redmi 10X et le Redmi 10X 5G reçoivent la mise à jour MIUI 15. Ces appareils pourraient être exclus du déploiement de MIUI 15 en raison de divers facteurs, tels que des limitations matérielles ou des décisions stratégiques prises par Xiaomi. Bien que cela soit décevant pour les utilisateurs de ces appareils, ils doivent être conscients qu’ils pourraient ne pas avoir accès aux nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites dans MIUI 15.

Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T / Redmi 10A

Malheureusement, la série Redmi 9, composée du Redmi 9, Redmi 9C, Redmi 9A, Redmi 9 Prime, Redmi 9i, Redmi 9 Power et Redmi 9T, ne recevra pas la mise à jour MIUI 15. Xiaomi a décidé d’exclure ces appareils du déploiement de la mise à jour, potentiellement en raison de limitations matérielles ou de considérations stratégiques. Les utilisateurs de ces appareils devront peut-être continuer à utiliser la version actuelle de MIUI, et manqueront les nouvelles fonctionnalités et optimisations offertes par MIUI 15.

POCO M2 / Pro / POCO M3 / POCO X2

La probabilité que le POCO M2, POCO M2 Pro, POCO M3 et POCO X2 soient inclus dans le déploiement de MIUI 15 est faible. Bien que Xiaomi n’ait pas officiellement confirmé leur exclusion, des facteurs tels que les capacités matérielles et les considérations de performance peuvent influencer cette décision. C’est malheureux pour les utilisateurs de ces appareils, car ils n’auront peut-être pas l’occasion de découvrir les dernières fonctionnalités et améliorations introduites dans MIUI 15. La raison principale est le SoC obsolète. POCO X2 est sur la liste EOS, ce qui signifie que la chance d’obtenir MIUI 15 pour cet appareil est de 0%.

POCO X3 / POCO X3 NFC

Le Redmi Note 10 Pro, le Redmi Note 12 Pro 4G et le Mi 11 Lite utilisent le même processeur que le POCO X3, mais la série POCO X3 n’obtiendra pas la mise à jour MIUI 15.

Redmi Note 10 / Redmi Note 10 Lite

Ces appareils de milieu de gamme populaires de la sous-marque de Xiaomi, Redmi, sont de forts candidats pour la mise à jour MIUI 15. Ces appareils n’ont même pas reçu la mise à jour Android 13.

Redmi A1 / Redmi A1+ / POCO C40 / POCO C50

Le Redmi A1, le POCO C40, le POCO C50 ; étant un appareil économique avec une base de fans dédiée, a généré des spéculations concernant son potentiel pour recevoir la mise à jour MIUI 15. Cependant, il convient de noter que le Redmi A1, le POCO C40, le POCO C50 n’a même pas reçu la mise à jour MIUI 14, ce qui soulève des doutes sur ses chances pour MIUI 15. Un facteur important contribuant à l’incertitude est le SoC (System-on-a-Chip) ancien et obsolète de l’appareil.

Le hardware vieillissant du Redmi A1, POCO C40, POCO C50 peut poser des limitations en termes de performance et de compatibilité avec les dernières mises à jour de MIUI. Par conséquent, la faible chance que la série Redmi A1 reçoive la mise à jour MIUI 15 est principalement influencée par ces facteurs, ce qui rend moins probable que les utilisateurs de cet appareil bénéficient des dernières fonctionnalités et améliorations introduites dans la prochaine mise à jour.

Conclusion

Bien que la liste susmentionnée fournisse une estimation des appareils susceptibles de recevoir ou de manquer la mise à jour MIUI 15, il est important de noter que Xiaomi n’a pas officiellement confirmé cette information.

La décision de fournir la mise à jour MIUI 15 à des appareils spécifiques dépend de divers facteurs, notamment les capacités matérielles, les considérations de performances et la demande des utilisateurs. La feuille de route de Xiaomi pour les appareils lancés avec Android 12 en 2023, qui fonctionneront sur MIUI 15 basé sur Android 13 ou 14, reste incertaine. À l’approche du lancement de MIUI 15, Xiaomi devrait publier une déclaration officielle concernant la compatibilité des appareils, offrant ainsi de la clarté à sa base d’utilisateurs. Nous nous attendions à ce que la version bêta de MIUI 15 démarre en novembre 2023.

