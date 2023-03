PS6 : Sony confirme officiellement la date de sortie de sa console Next Gen

Sony a lancé la PlayStation 5 en novembre 2020 avec un stock très limité en raison du manque de composants. Le stock PS5 est resté limité pendant quelques années jusqu’à la fin de 2022. Pour cette raison, la plupart des utilisateurs n’ont pu acheter la console qu’il y a quelques semaines. La sortie prochaine d’une nouvelle console pourrait ne pas se passer très bien pour Sony, car de nombreux propriétaires de PS5 sont de nouveaux propriétaires.

Néanmoins, Sony a des plans pour la console PS6 et nous avons rencontré la date à laquelle la société prévoit de lancer la console de jeu de nouvelle génération. Sony a récemment officialisé certains documents qui montrent que la PS5 ne régnera pas assez longtemps. En fait, la PS5 peut avoir la durée de vie la plus courte de toutes les consoles PS depuis le lancement de la PS1.

La PS5 peut avoir une durée de vie plus courte à cause de la PS6

En regardant en arrière depuis l’époque de la PlayStation originale jusqu’à la sortie de la PS3, vous pourriez vous rendre compte que chaque console PS a une durée de vie de 11 à 13 ans. Les consoles les plus récentes la PS4 et la PS5 sont toujours disponibles à la vente depuis 2013 et 2020 respectivement.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Sony a récemment publié un ensemble de documents censés être confidentiels. Vous vous demandez peut-être pourquoi Sony a dû mettre ces documents à disposition. Eh bien, tout cela grâce à l’Autorité du marché de la concurrence (CMA) du Royaume-Uni pour son enquête sur la tentative de Microsoft d’acquérir Activison Blizzard. Ces documents sont des documents confidentiels mais en raison de l’enquête en cours, Sony doit les rendre publics.

Sony lancera la PS6 en 2027

Dans la mesure où il y a beaucoup de rumeurs sur la PlayStation 6, il semble que nous ne la verrons pas de sitôt. Sony a affirmé que Microsoft continuerait à rendre les jeux Activison disponibles sur la plate-forme PlayStation jusqu’en 2027. Cela peut également confirmer que Sony publiera une nouvelle édition en 2027.

Une section des documents de Sony indique « Au moment où SIE a lancé la prochaine génération de sa console PlayStation (ce qui est susceptible de se produire vers [blacked out]). Il aurait perdu l’accès à Call of Duty et à d’autres titres Activision, ce qui le rendrait extrêmement vulnérable au changement de consommateur et à la dégradation ultérieure de sa compétitivité.

Dans les documents, la date de sortie officielle de la PS6 est masquée, mais en faisant quelques déductions à partir des informations, vous pouvez facilement savoir que la PS6 ne sera lancée qu’après 2027.

Cela montre également que la PS5 va profiter de son règne pendant environ 7 ans. Il convient de noter que Sony a lancé la PS5 sept ans plus tard après le lancement de la PS4. Par conséquent, le lancement de la PS6 quelque part en 2026 fera en sorte que le délai de sept ans reste sur la bonne voie.