L’iPhone 17 Pro lancera la technologie Face ID sous l’écran

Selon un initié de l’industrie, Ross Young, Apple développe une technologie Face ID sous écran. Cependant, en raison de problèmes techniques, la production de masse et l’utilisation commerciale de la technologie ont été retardées jusqu’en 2025. Cela indique que le premier iPhone à utiliser cette technologie sera l’iPhone 17 Pro. Comme tout le monde le sait, Apple a commencé l’ère de l’encoche avec la sortie de l’iPhone X. Apple a placé le système initial de caméra à détection profonde (y compris le projecteur matriciel) dans cette encoche pour permettre la reconnaissance faciale 3D.

L’iPhone 17 Pro lancera cette technologie

L’un d’eux utilise un projecteur matriciel pour dessiner votre spectre de visage individuel à l’aide d’un certain nombre de points lumineux indiscernables. La lentille infrarouge lit ensuite le motif de matrice de points, prend une photo de l’image et envoie les informations à la puce bionique. La puce confirme la correspondance et termine le déverrouillage. L’ensemble du processus prend quelques millisecondes.

Selon la source, la technologie d’Apple évolue d’une manière qui réduit progressivement la taille de l’écran à encoche. L’encoche a cédé la place à l’écran de la pilule dans la série actuelle d’iPhone 14 Pro. L’étape suivante consiste à masquer l’intégralité du système Face ID sous l’écran, en ne laissant que la caméra frontale exposée. Cela implique qu’Apple inclura un certain nombre de bits précis derrière l’écran. Nous pouvons nous attendre à des projecteurs, des capteurs de lumière ambiante, des capteurs de distance et des capteurs de projecteur. Il est important de noter qu’Apple ne sera pas la première marque à utiliser cette technologie. D’autres marques comme ZTE ont plusieurs générations de téléphones portables avec des caméras sous écran.

Cette solution sera commercialisée au plus tôt en 2025. Pour le moment, nous en sommes encore à la série iPhone 14. Cela indique que nous aurons pas moins de deux autres séries d’iPhone avant l’arrivée de cette technologie. Pour le moment, toutes les rumeurs sur l’iPhone concernent l’iPhone 15. Cependant, la série iPhone 15 n’apportera peut-être aucun changement significatif par rapport à la série iPhone 14.