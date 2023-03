L’US Air Force est impatiente d’implémenter des drivers IA dans des avions de combat après des tests réussis

En un mot : l’US Air Force possède déjà certains des avions de chasse les plus avancés de la planète. Il est maintenant déterminé à mettre en œuvre des systèmes d’IA sophistiqués dans sa flotte qui peuvent non seulement piloter l’avion, mais peuvent également exécuter des combats à courte et longue portée. Les systèmes ont déjà été testés avec succès à la fin de l’année dernière.

Le 1er décembre 2023, une IA à la pointe de la technologie a piloté pour la première fois un avion de chasse de l’Air Force. Le système ne s’est pas contenté de décoller, de voler et d’atterrir l’avion. Il s’est également engagé dans des exercices tactiques avancés et un combat aérien simulé au-dessus de la base aérienne d’Edwards en Californie.

L’avion de chasse autonome est un F-16 modifié nommé VISTA X-62A. Faisant partie du programme « Skyborg » de l’Air Force, son nom de code est l’abréviation de Variable In-flight Simulation Test Aircraft, mais ce n’était pas toujours un avion piloté par l’IA.

Il a commencé sa vie en tant que simulateur de vol de l’Air Force dans les années 1980. Il est resté le simulateur de formation de driver incontournable de la branche militaire jusqu’au début des années 1990, principalement en raison de sa polyvalence. Son architecture ouverte a permis aux techniciens de l’équiper de composants et de logiciels pour imiter les performances de presque tous les avions, du bombardier au chasseur ultra-léger. Plus tard, l’armée de l’air a mis en œuvre divers systèmes d’entrepreneurs militaires, notamment Skunk Works et General Dynamics de Lockheed Martin.

Skunk Works a fourni un « algorithme de suivi de modèle » (MFA) et un « système de contrôle autonome de la simulation » (SACS). General Dynamics a développé une « architecture de systèmes ouverts à l’échelle de l’entreprise » (E-OSA), qui relie divers composants tels que l’Enterprise Mission Computer version 2 (EMC2 ou « Einstein Box »), le SACS, les écrans de tablette Getac et une sécurité robuste. caractéristiques.

Les ingénieurs ont conçu l’E-OSA pour qu’il soit ouvert et facilement évolutif afin de tirer parti des progrès rapides de l’IA. En 2022, VISTA a reçu deux suites logicielles d’IA sophistiquées : les opérations de combat aérien autonomes (AACO) du laboratoire de recherche de l’armée de l’air et l’évolution du combat aérien (ACE) de la DARPA. Le système AACO gère les combats BVR (au-delà de la portée visuelle) à adversaire unique, tandis que ACE gère les combats rapprochés.

Entre le 1er et le 16 décembre, VISTA a effectué 12 vols d’essai et enregistré plus de 17 heures de vol. La DARPA a été très dédiée sur la plupart de la formation de l’IA, mais a mentionné que les algorithmes avaient de nombreuses heures de missions simulées avant d’être implémentés dans l’avion pour des tests en direct.

Malgré sa formation virtuelle approfondie, VISTA nécessite toujours un driver dans le cockpit arrière en renfort et un technicien à l’avant pour gérer les dysfonctionnements qui pourraient survenir. Les responsables n’ont pas précisé les détails des vols d’essai du jet, disant seulement qu’ils avaient réussi avec des bosses mineures.

L’efficacité des vols d’essai incite l’Armée de l’Air à installer dès que possible les systèmes AACO et ACE dans l’ensemble de sa flotte. Le ministère de la Défense affirme que les suites d’IA ne sont pas destinées à remplacer les drivers humains mais à compléter leurs compétences.

« Nous n’essayons pas de remplacer les drivers; nous essayons de les augmenter, de leur donner un outil supplémentaire », a déclaré Christopher Cotting, directeur de recherche de l’USAF Test Pilot School. Cotting a utilisé le calvaire monté pour expliquer. « Le cheval et l’humain ont dû travailler ensemble. Le cheval peut très bien courir le sentier, donc le cavalier n’a pas à se soucier d’aller du point A au point B. »

Un exemple de jets contrôlés par ordinateur utiles est lorsque le driver devient incapable. S’il est assommé ou tué, tant que l’avion est toujours fonctionnel, il peut manœuvrer et se battre pour atterrir en toute sécurité. De plus, les cockpits peuvent être remplacés par une section de nez personnalisée pour les missions qui ne nécessitent pas nécessairement un driver humain, comme les vols de renaissance.

Outre les plans de l’Air Force visant à étendre les systèmes d’IA au reste de ses avions, l’avenir du jet VISTA est en formation. Tout comme il était utilisé pour former les drivers dans un environnement virtuel, le vaisseau servira désormais d’outil pour donner aux drivers humains du temps de vol et de l’expérience en utilisant les systèmes AACO et ACE. Donc, dans un sens, VISTA a bouclé la boucle vers ses racines.

