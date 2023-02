PS5 Pro : un nouvel indice suggère un lancement en septembre 2023

La PlayStation 5 est déjà entrée dans sa troisième année depuis son lancement et de plus en plus de rumeurs sur une édition actualisée continuent d’apparaître chaque semaine. Selon un récent rapport de Tom Henderson d’Insider Gaming, une console PlayStation 5 récemment rafraîchie pourrait voir le jour cette année. Soi-disant, Sony travaille sur quelques accessoires pour la console PlayStation 5 sous la forme d’écouteurs sans fil et de casques sans fil.

Les rapports affirment que Sony lancera de nouveaux produits PlayStation 5 pour marquer la fin d’un exercice fiscal qui va d’avril 2023 à mars 2024 dans ce cas. Mais cela dépend uniquement de la source du rapport de Henderson et des informations réelles qu’il a reçues. Notez que le groupe Sony a publié ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2022 en février. Cela indique que la fin de l’exercice 2023 ici pourrait signifier différentes dates.

Détails des accessoires supposés PS5 Pro

Au fil du temps, nous aurons sûrement plus de détails concernant la date de lancement de ces accessoires Sony PlayStation 5. Cependant, nous pouvons parler un peu plus de certains détails de ces produits à venir. Des sources affirment que le nom de code des écouteurs sans fil est « Project Nomad » tandis que le casque a un nom de code « Voyager ».

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine





Les écouteurs sans fil PS5 devraient avoir environ 5 heures d’autonomie. Les utilisateurs peuvent également le charger en le connectant à la console PS5 à l’aide d’un câble USB-C. Des sources jettent également un peu de lumière sur le casque « Voyager ». Ce casque aura des fonctionnalités similaires au casque INZONE H7. Mais ce casque peut être compatible avec la console PS5 et également avec la marque PS5, tout comme le modèle PULSE 3D.

Un autre produit Sony dont il faut parler est la console PS5 Pro / PS5 Slim. On pense que Sony lancera cette année un nouveau modèle actualisé de la console PlayStation 5. Cela pourrait être la PS5 Pro, la PS5 Slim ou les deux. Si nous devons emprunter quelques données à la PS4, Sony a lancé la console en 2013. Le géant japonais de la technologie a ensuite lancé à la fois la PS4 slim et la PS4 Pro trois ans plus tard (2016).

Sony PS5 Pro / Slim pourrait être lancé en septembre de cette année

Considérant que Sony a lancé les modèles PS4 dans un délai de trois ans et que les rumeurs se répandent, nous pourrions voir une console PS5 améliorée cette année. D’autres rumeurs prétendent également que le prochain modèle aura un lecteur de disque amovible. Sony vendra alors le lecteur de disque externe séparément. Retirer le lecteur de disque permettra à Sony de rendre le modèle actualisé plus compact par rapport à la PS5 standard.

Sony a gardé les choses dans le coffre-fort en ce qui concerne la PS5 actualisée. Certaines sources ont même affirmé que Sony ne lancera aucun modèle PS5 actualisé avant 2027, date à laquelle la PS6 sera lancée. Cependant, avec Sony travaillant sur de nouveaux accessoires PS5 remaniés, la suggestion de Henderson d’une nouvelle console PS5 rafraîchie n’est pas totalement hors de propos. Si toutes ces rumeurs sont vraies, nous verrons une nouvelle console PS5 améliorée d’ici septembre de cette année. Il peut s’agir de la PS5 Pro, de la PS5 Slim ou des deux.