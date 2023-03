N’achetez pas PlayStation VR2 : nous avons au moins trois raisons à cela

La PlayStation VR de première génération était un produit révolutionnaire qui a fait sensation lors de son lancement. Même si son successeur, le PlayStation VR2, est sur le marché depuis plus de deux mois, personne n’en parle. Il y a un million de raisons pour lesquelles il a enterré la réputation de son prédécesseur. Mais nous n’allons pas en faire le bouc émissaire. Au lieu de cela, examinons certains des facteurs affectant sa popularité.

PlayStation VR2 ne vaut pas votre argent

#1. Le prix

La PlayStation VR2 coûte 550 $. C’est sensiblement plus que la console qu’il alimente. Vous pourriez penser que le périphérique luxueux est livré avec des jeux préchargés. L’astuce est qu’aucun jeu n’est préinstallé. Donc, si vous allez mettre la main sur cet appareil, n’oubliez pas que c’est le début de vos dépenses. Vous devrez payer des jeux pour justifier votre achat.

#2. Application limitée

L’un de ces jeux est Horizon: Call of the Mountain. Actuellement, il est proposé dans un bundle avec la PlayStation VR2. Et si vous souhaitez découvrir le monde de la réalité virtuelle via ce jeu, il vous en coûtera 599,99 dollars. Rien de personnel. C’est juste des affaires.

Le studio a consacré beaucoup d’efforts, de temps et d’argent à ce jeu solo. On peut en faire l’éloge pendant des heures et dire que les graphismes et les détails sont bien pensés. On peut même dire que le jeu durera de nombreuses heures, et vous profiterez de chaque minute. Cependant, c’est à vous de décider si la réalité virtuelle dont nous parlons vaut votre argent.

Il existe d’autres jeux que vous pouvez acheter et jouer sur la PlayStation VR2. Cependant, ne vous attendez pas à un choix énorme. Encore une fois, c’est à vous de décider si vous voulez dépenser 600 $ sur cet appareil. Honnêtement, nous pensons que le lancement de ce produit VR a été artificiellement accéléré pour une raison quelconque. Quand on regarde l’écologie, il n’y a pas beaucoup de jeux. Son utilisation est donc objectivement limitée.

#3. Compatibilité

Une autre raison pour laquelle nous ne recommandons pas la PlayStation VR2 est qu’elle n’est pas rétrocompatible. Donc, si vous avez dépensé beaucoup d’argent pour le produit de la génération précédente et les jeux qui y sont exécutés, vous pouvez l’apporter au garage. Au moins, vous ne pourrez pas les lire sur ce périphérique jusqu’à ce que la société japonaise apporte une mise à jour.

Évidemment, ce produit ne figure pas dans la liste des produits recommandés. Vous pourriez être d’accord avec nous ou non. Mais les trois facteurs mentionnés ci-dessus le font sortir de la compétition. Peut-être que ses successeurs se démarqueront, mais compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve actuellement, nous pensons qu’il s’agit d’un produit de haute technologie coûteux.