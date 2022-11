Sony et Microsoft confirment que la PS6 et la prochaine Xbox next gen ne sortiront pas avant 2028

La prochaine génération de consoles est loin. C’est la conclusion à laquelle est parvenu après avoir examiné un document lié à l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft. Tant les Nord-Américains que Sony n’ont pas l’intention de commercialiser leurs machines avant 2027, ce qui ne veut pas dire qu’ils ne lanceront pas de modèles intermédiaires avant de sortir la PS6 et la future Xbox en store.

Pas avant fin 2028

Sony avance que Microsoft lui a proposé un accord pour que Call of Duty reste sur ses consoles jusqu’en 2027. Selon le document transmis à l’Autorité britannique de la concurrence et du marché, les Japonais pensent risquer de perdre l’accès à la saga d’Activision Blizzard et d’autres vidéos. jeux de la société:

« Au moment où SIE lancera la prochaine génération de sa console PlayStation (ce qui se produira probablement vers [CENSURADO]), il aura perdu l’accès à Call of Duty et à tous les titres Activision, ce qui le rendra extrêmement vulnérable au changement de consommateur [de consola] ou la dégradation consécutive de la compétitivité se produit ».

Le document dans lequel Sony pointe au-delà de 2027.

Dans le même ordre d’idées, ceux de Redmond ont admis que la fenêtre de lancement de la nouvelle génération sera similaire dans les deux cas : « La nouvelle génération de consoles n’attend son lancement qu’avant fin 2028 au plus tôt. »

Depuis que l’opération d’acquisition a été rendue publique, Sony Interactive Entertainment a tenté par tous les moyens que les instances de régulation empêchent la concrétisation de l’accord. Dans le même temps, Microsoft a contré ces positions et a déclaré que Call of Duty continuera sur PlayStation aussi longtemps que les joueurs le souhaiteront.

Phil Spencer, responsable de la division, a qualifié l’idée d’un accord perpétuel de « stupide », bien qu’il ait confirmé que les prochains titres de la saga sortiront nativement sur PS5.

Source | VGC, Kingdom-Uni