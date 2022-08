Grubhub s’associe à Apple TV+ pour promouvoir la « Waffle Party » de Severance

Grubhub, l’une des plateformes de commande et de livraison de nourriture les plus populaires aux États-Unis, a annoncé cette semaine un nouveau partenariat avec Apple. Pour célébrer la Journée nationale de la gaufre, les utilisateurs peuvent gagner un « avantage » gratuit avec une commande passée à l’aide d’un code inspiré de l’émission Apple TV+ Rupture.

Sur Les réseaux sociaux de Grubhub, la société confirme que l’offre limitée aura lieu le 24 août. Ce jour-là, les utilisateurs peuvent utiliser le code « PRAISEKIER » à la caisse pour gagner le cadeau. Les termes et conditions indiquent clairement que l’offre sera valable entre 9h00 HE et 15h00 HE, ou jusqu’à épuisement des stocks. Il nécessite également une commande d’au moins 10 $ (avant taxes, pourboire et frais).

Bien que la campagne suggère que les consommateurs recevront une gaufre gratuite, cela n’est mentionné nulle part – donc le cadeau reste flou. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Grubhub sur l’App Store.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Rupture est un thriller Apple TV + qui raconte l’histoire de personnes qui ont choisi de séparer leurs souvenirs personnels et professionnels par le processus de « séparation ». Pendant le spectacle, les personnages commencent à s’interroger sur ce qu’ils font à Lumon – l’entreprise fictive où ils travaillent.

Dans l’un des épisodes, Rupture nous montre la « Waffle Party », mais ce n’est probablement rien que vous puissiez imaginer.

Comment regarder Rupture

Tous les épisodes de Rupture sont disponibles sur Apple TV+, accessible dans l’application Apple TV sur un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV. L’application Apple TV est également disponible sur les téléviseurs intelligents, les appareils Roku, Amazon Fire TV et les consoles de jeux. Aux États-Unis, l’abonnement Apple TV+ coûte 4,99 $ par mois et vous pouvez le partager avec votre famille.

Rupture a déjà été renouvelée pour sa deuxième saison, qui devrait être diffusée en 2023. Il convient de noter que l’émission a reçu plusieurs nominations pour les Emmys 2022.

