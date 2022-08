Un ancien ingénieur d’Apple plaide coupable d’avoir volé des secrets commerciaux du projet Titan

Un ancien ingénieur d’Apple a plaidé coupable d’avoir volé des secrets commerciaux à l’entreprise. Devant un tribunal fédéral de San Jose, Xiaolang Zhang a reconnu le vol des secrets commerciaux du projet Titan d’Apple et pourrait encourir jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 250 000 $…

Le FBI américain a changé Zhang pour la première fois en volant des secrets commerciaux en 2018. À l’époque, il a été signalé que Zhang avait pris un congé parental d’Apple et s’était rendu en Chine pendant cette période. Lorsque son congé parental chez Apple devait prendre fin, il a informé l’entreprise qu’il ne reviendrait pas.

Au lieu de cela, Zhang a déménagé en Chine et a rejoint XMotors, une startup chinoise développant une technologie autonome pour les voitures. Apple a affirmé avoir remarqué un comportement évasif au moment de sa sortie, ce qui a déclenché une enquête par l’équipe de sécurité des nouveaux produits de l’entreprise. Cela comprenait une enquête sur son activité réseau et les appareils Apple, qui ont été rendus lorsqu’il a quitté l’entreprise.

Pendant son séjour chez Apple, Zhang avait travaillé sur plusieurs produits, notamment la conception et le test de cartes de circuits imprimés capables d’analyser les données des capteurs. L’un des domaines d’intérêt particulier était la technologie de voiture autonome Project Titan d’Apple.

Au cours de l’enquête, il a été révélé que Zhang avait téléchargé de nombreux fichiers à partir des serveurs d’Apple avant son départ. Plus particulièrement, cela comprenait un document de 25 pages avec des schémas techniques d’un circuit imprimé pour un véhicule autonome. Entre autres choses, il avait également téléchargé des informations sur les prototypes et le matériel de test.

Zhang a plaidé non coupable des accusations peu de temps après avoir été inculpé en 2018. Cette fois-ci, cependant, Zhang a plaidé coupable aux accusations dans le cadre d’un accord de plaidoyer. Comme l’a noté CNBC, L’accord de plaidoyer de Zhang est actuellement sous scellés. La condamnation est prévue pour novembre, et Zhang risque jusqu’à 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

Apple poursuit également sa bataille juridique avec Jizhong Chen, un autre ancien ingénieur du projet Titan accusé d’avoir volé des secrets commerciaux en 2019. Cette affaire en est encore à ses débuts et Chen n’a pas plaidé coupable. Il est représenté par le même avocat que Zhang.

