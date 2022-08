Microsoft Outlook affiche désormais plus de publicités dans son application iOS et Android

Outlook est un service de messagerie populaire de Microsoft. Il compte environ 500 millions d’utilisateurs dans le monde. Étant donné que tout le monde peut utiliser Outlook gratuitement, la plate-forme affiche des publicités pour les utilisateurs. Cependant, il semble que Microsoft rende sa stratégie publicitaire plus agressive pour les utilisateurs des applications iOS et Android d’Outlook.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Outlook propose deux options de filtre pour la boîte de réception. La première option, nommée « Focused », affiche uniquement les e-mails considérés comme importants, tandis que « Other » affiche tous les e-mails. Auparavant, l’application Outlook affichait des publicités uniquement dans l’onglet « Autre » pour les utilisateurs gratuits.

Mais maintenant, les choses changent. Comme l’a noté Le bord, l’application mobile Outlook a diffusé plus d’annonces à plus d’endroits. Même lorsque vous appuyez sur l’onglet « Concentré », vous verrez toujours des publicités, qui peuvent facilement être confondues avec un véritable e-mail. En d’autres termes, les utilisateurs gratuits d’Outlook ne peuvent plus éviter les publicités à moins de payer pour un abonnement Microsoft 365.

Un porte-parole de Microsoft a confirmé que les utilisateurs gratuits verront plus de publicités dans l’application Outlook. Bien que les utilisateurs puissent glisser pour ignorer et masquer une publicité, l’application en affichera une autre au même endroit après une courte période.

Bien sûr, cela a ennuyé les utilisateurs car pratiquement personne n’aime les publicités intrusives. L’application Microsoft Outlook pour iOS, qui a une note de 5 étoiles dans l’App Store, a reçu des critiques très négatives en raison de la stratégie publicitaire. Sans surprise, Microsoft ne semble pas s’en préoccuper.

Apple a également investi dans les publicités

Le marché des publicités numériques est extrêmement lucratif, et ce n’est pas seulement Microsoft qui a exploré ce segment. Bloomberg a récemment signalé qu’Apple souhaitait introduire des publicités dans certaines de ses applications.

Les applications Apple News et Apple Stocks affichent déjà quelques publicités dans certains pays. À l’avenir, les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac pourront également voir des publicités dans les résultats de recherche pour Apple Maps, Apple Books et Apple Podcasts.

Actuellement, les développeurs peuvent payer pour promouvoir leurs applications dans les résultats de recherche de l’App Store. Avec iOS 16, Apple étend les publicités de l’App Store à encore plus d’endroits, comme les suggestions sur la page d’une application et dans l’onglet Aujourd’hui. La société affirme que les publicités de l’App Store sont une excellente occasion de permettre aux développeurs d’atteindre de nouveaux consommateurs tout en respectant les normes de confidentialité de l’entreprise.

On ne sait pas, cependant, quand ces nouvelles publicités seront déployées auprès des utilisateurs.

