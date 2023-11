Comment débloquer un iPhone verrouillé par le propriétaire, avec ou sans ordinateur

Votre iPhone affiche « iPhone verrouillé par le propriétaire » après une réinitialisation d’usine et vous ne pouvez pas le déverrouiller ? C’est un problème courant auquel de nombreux utilisateurs d’iPhone sont confrontés lors de l’achat d’un iPhone d’occasion. Ou si vous oubliez votre identifiant Apple/mot de passe, perdez finalement votre iPhone et le retrouvez plus tard. Dans cet article, nous vous montrerons comment déverrouiller un iPhone verrouillé par le propriétaire, avec ou sans ordinateur.

Pourquoi mon iPhone est-il verrouillé par le propriétaire après une réinitialisation d’usine?

Votre iPhone est verrouillé par le propriétaire après une réinitialisation d’usine car «Localiser mon iPhone» n’a pas été désactivé avant la réinitialisation d’usine. Cela déclenche ensuite le verrouillage d’activation. Le verrouillage d’activation est une fonctionnalité de sécurité incluse dans «Localiser mon iPhone» conçue pour empêcher la réactivation et l’utilisation non autorisées de l’iPhone après sa réinitialisation.

Lorsque vous configurez votre iPhone avec un identifiant Apple, «Localiser mon iPhone» ainsi que le verrouillage d’activation sont automatiquement activés. En liant votre iPhone à l’identifiant Apple. Si vous désactivez «Localiser mon iPhone» ou vous déconnectez de l’identifiant Apple avant de réinitialiser votre iPhone, le verrouillage d’activation est désactivé. Ensuite, n’importe qui peut activer et utiliser l’iPhone après sa réinitialisation sans aucune restriction.

Cependant, si vous effacez ou réinitialisez votre iPhone sans désactiver «Localiser mon iPhone» au préalable, le verrouillage d’activation sera déclenché. Et vous verrez le message «iPhone verrouillé par le propriétaire». Il vous demande l’identifiant Apple et le mot de passe qui ont été utilisés pour configurer l’iPhone afin de prouver que vous êtes le propriétaire avant de pouvoir activer et utiliser à nouveau l’iPhone.

«iPhone verrouillé par le propriétaire» est utile si votre iPhone est perdu ou volé. Mais cela peut poser des problèmes si vous avez oublié votre identifiant Apple et votre mot de passe ou si vous avez acheté un iPhone d’occasion. C’est donc l’objectif de cet article. Nous montrerons comment contourner ou déverrouiller un iPhone verrouillé par le propriétaire avec ou sans ordinateur.

Partie 1 : Déverrouiller un iPhone verrouillé par le propriétaire avec un ordinateur

La plupart du temps, la façon la plus efficace de contourner l’écran de verrouillage d’un iPhone verrouillé par le propriétaire et de déverrouiller votre iPhone est d’utiliser un ordinateur. Avec le logiciel iSumsoft iLock Refixer, un outil de contournement de verrouillage d’activation spécialisé sur votre ordinateur, vous pouvez contourner avec succès l’écran verrouillé par le propriétaire et retrouver l’accès à l’appareil. Vous avez besoin d’un ordinateur Windows et des étapes suivantes.

Étape 1 : Téléchargez et installez iSumsoft iLock Refixer sur votre ordinateur. Et lancez-le après l’installation.

Étape 2 : Assurez-vous d’avoir la dernière version d’iTunes installée sur votre ordinateur. Car elle comprend les drivers nécessaires pour contourner l’écran verrouillé par le propriétaire de l’iPhone.

Étape 3 : Connectez l’iPhone affichant «iPhone verrouillé par le propriétaire» à l’ordinateur à l’aide du câble USB.

Étape 4 : Sur iSumsoft iLock Refixer, sélectionnez l’option Bypass ID. Puis cliquez sur Démarrer à la page suivante pour confirmer que vous souhaitez continuer.

Étape 5 : Le logiciel détectera immédiatement votre iPhone et préparera les préparatifs nécessaires pour contourner l’écran «iPhone verrouillé par le propriétaire».

Étape 6 : Votre iPhone entrera automatiquement en mode de récupération. Ensuite, vous devez le mettre manuellement en mode DFU en suivant les instructions affichées sur l’écran du logiciel.

