Omate Ice Ring fait ses débuts avec un design et des fonctionnalités de qualité supérieure

Omate a officiellement annoncé l’Ice Ring. Même si ce n’est pas la première bague intelligente de la marque, c’est l’offre la plus solide à ce jour. La bague est dotée d’un design accrocheur, de fonctionnalités améliorées et d’une construction premium.

Vous obtenez tout cela pour un prix qui n’est pas si premium. L’Ice Ring d’Omate coûte 199 euros, soit environ 220 dollars américains. En comparaison, l’Ultrahuman Ring Air, doté de fonctionnalités et de constructions similaires, a un prix de 349 dollars américains. Il est actuellement disponible en Europe chez Louis Pion et Ice-Watch. Et il sera bientôt disponible en Amérique du Nord au premier trimestre de l’année prochaine.

Qualité de construction

L’une des caractéristiques les plus marquantes de l’Omate Ice Ring est sa construction. La bague intelligente est en alliage de titane, ce qui lui confère une sensation premium. De plus, elle présente un design mince et minimaliste. Plus précisément, la bague a une épaisseur de 2,5 mm et pèse 2,9 grammes, ce qui est assez léger.

Pour vous assurer de pouvoir emmener la bague intelligente partout où vous allez, Omate a fait en sorte que l’Ice Ring obtienne la cote IP68. Cela signifie que vous pouvez l’emmener à la plage ou nager avec elle sans vous soucier de causer des dommages à ses composants internes.

En ce qui concerne l’ajustement, l’Omate Ice Ring est disponible en six tailles différentes. Chacune d’entre elles est disponible dans trois couleurs différentes : Space Black, Silver et Gold.

Fonctionnalités de santé et de fitness de l’Omate Ice Ring

L’Omate Ice Ring est fourni avec de nombreuses fonctionnalités. Il offre des fonctionnalités de suivi de la santé, notamment le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, le suivi du niveau d’oxygène dans le sang, et bien plus encore. La bague intelligente peut également effectuer un suivi du stress, un suivi de l’activité et un suivi de la tension artérielle.

De plus, l’Ice Ring peut faciliter l’atteinte de vos objectifs de fitness. Il dispose d’un suivi de l’activité et prend en charge plusieurs modes sportifs. Vous pouvez également enregistrer l’itinéraire que vous empruntez lors d’activités en plein air. Il vous propose cela grâce au GPS et à Google Maps sur votre smartphone. Tout cela fait de cette bague intelligente une véritable alternative à votre tracker de fitness.

De plus, l’Omate Ice Ring peut effectuer une analyse approfondie du sommeil. Il suit quatre stades de sommeil : le sommeil paradoxal, le sommeil léger, le sommeil profond et l’éveil. Après que la bague intelligente a effectué l’analyse, son algorithme attribue un score de sommeil, qui varie de 0 à 100. Sur cette échelle, plus le score est élevé, mieux vous avez dormi la nuit dernière.

Vous pouvez également obtenir une analyse détaillée de votre sommeil via l’application compagnon. L’application offre également des données approfondies sur les niveaux d’oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque et d’autres activités que l’Omate Ice Ring suit. Et la bonne nouvelle, c’est que l’application est disponible pour les appareils Android et iOS.

Composants internes, connectivité et autres fonctionnalités

Pour ce qui alimente l’Omate Ice Ring, il s’agit d’une puce GR5515GGBD de Goodix. La puce dispose de 1 Mo de stockage embarqué. Pour les connexions sans fil, la bague intelligente est dotée de Bluetooth 5.1. Concernant son autonomie, elle dispose d’une batterie de 20 mAh.

Bien que cette capacité de batterie puisse sembler très petite, Omate affirme que l’Ice Ring peut durer de quatre à six jours avec une utilisation normale. Et il offre une autonomie en veille de 10 jours, ce qui est à peu près dans la lignée de la durée de vie de la batterie proposée par les montres intelligentes de nos jours.

En ce qui concerne la recharge de l’Omate Ice Ring, il est fourni avec un support de charge magnétique. Il peut recharger la batterie interne de 0 à 100 % en 30 minutes. Encore une fois, cette vitesse de charge est conforme à ce que les montres intelligentes peuvent offrir de nos jours.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :