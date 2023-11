Android 14 supprime la fonctionnalité de maintien long sur les icônes d’application

Avec la sortie d’Android 14, Google a supprimé la possibilité d’appuyer longuement sur une icône de l’écran d’accueil pour voir rapidement les notifications de cette application. Cette fonctionnalité était utile pour vérifier rapidement les notifications sans déverrouiller l’appareil, mais elle a été supprimée dans la dernière mise à jour. Auparavant, les utilisateurs pouvaient voir les notifications d’une application simplement en appuyant longuement sur une icône sur le bureau ou dans la liste des applications. S’il y a plusieurs notifications, une seule notification complète sera affichée, avec un compteur dans le coin. Les utilisateurs peuvent ouvrir la notification directement ou la faire glisser pour la supprimer. Cette fonctionnalité est utile pour les utilisateurs dont la barre de notification est remplie de divers rappels de messages, et elle s’accorde bien avec les points de notification.

Dans le système Android 14, appuyer longuement sur une icône affichera uniquement des raccourcis d’application, ainsi que des informations sur les applications en pause et des widgets. En réalité, ce changement est survenu lors de la version bêta d’Android 14. Google a déclaré en août que cela était intentionnel et « ne sera pas corrigé ». La version stable d’Android 14 a été lancée sur les téléphones Pixel le mois dernier, et de nombreux utilisateurs ont demandé de rétablir cette fonctionnalité.

Le changement mentionné ci-dessus ne s’applique qu’au système Android natif. Cela signifie que d’autres surcouches Android comme MIUI, One UI et autres pourraient toujours avoir cette fonctionnalité. De plus, la plupart des utilisateurs ne consultent peut-être pas les notifications en appuyant longuement sur l’icône de l’application, donc ce changement n’est pas évident pour de nombreux utilisateurs.

Raisons du changement

La raison principale de la suppression de la fonction d’appui long sur les notifications est de rationaliser l’expérience utilisateur et de réduire les confusions potentielles pour les utilisateurs. Appuyer longuement sur une icône pour voir les notifications était une fonctionnalité propre aux appareils Android. Elle n’était pas universellement comprise par tous les utilisateurs. En supprimant cette fonctionnalité, Android 14 vise à créer une interface plus cohérente et conviviale pour tous les appareils utilisant le nouveau système d’exploitation.

Implications pour les utilisateurs

La suppression de la fonction d’appui long sur les notifications peut avoir des implications pour les utilisateurs. Les effets seront principalement ressentis par les utilisateurs qui comptent sur cette fonctionnalité pour accéder rapidement aux notifications. Cependant, il existe d’autres moyens de consulter les notifications sur Android 14 :

1. Volet des notifications : Android 14 permet toujours aux utilisateurs d’accéder aux notifications via le volet des notifications. Les utilisateurs peuvent faire glisser l’écran vers le bas depuis le haut de l’écran pour ouvrir le volet des notifications et consulter leurs notifications.

2. Paramètres spécifiques à l’application : Certaines applications peuvent avoir leurs propres paramètres pour activer ou désactiver les notifications. Les utilisateurs peuvent vérifier les paramètres spécifiques à l’application pour voir s’il existe un autre moyen de consulter les notifications.

3. Lanceurs tiers : Les utilisateurs qui souhaitent personnaliser leur expérience d’écran d’accueil peuvent explorer les lanceurs tiers. Ces lanceurs sont disponibles sur le Google Play Store. Ils peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires et des options de personnalisation, notamment la possibilité de consulter les notifications en appuyant longuement sur les icônes des applications.

Autres changements dans Android 14

En plus de la suppression de la fonction d’appui long sur les notifications, Android 14 a introduit plusieurs autres changements et améliorations :

Icônes thématiques : Android 14 a introduit une fonctionnalité appelée « Icônes thématiques ». Elle permet aux utilisateurs de personnaliser les icônes d’application pour les faire correspondre au thème Material You de leur appareil. Cependant, il a été signalé que cette fonctionnalité provoquait des problèmes avec l’application Fonds d’écran et Style dans la version bêta. Cela fait planter l’application chaque fois que les utilisateurs l’ouvrent. Autres fonctionnalités : Android 14 a également introduit d’autres fonctionnalités et améliorations. Cela inclut des paramètres de confidentialité et de sécurité améliorés. Il y a également des mises à jour automatiques pour les applications et le système, ainsi que des options d’accessibilité améliorées.

Derniers mots

La suppression de la fonction d’appui long sur les notifications dans Android 14 est un changement important. Si vous utilisez cette fonctionnalité, soyez prêt pour le changement. Cependant, il existe d’autres moyens de consulter les notifications, et les utilisateurs peuvent explorer les lanceurs tiers pour plus d’options de personnalisation. À mesure qu’Android 14 continue d’évoluer, les utilisateurs peuvent s’attendre à plus de changements et d’améliorations pour améliorer leur expérience utilisateur.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :