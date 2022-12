Énergie solaire, relationnelle, pull épais : voici comment j’économise de l’énergie cet hiver

Je suis actuellement dans une situation confortable : je vis seul, mon appartement est bien isolé et bénéficie d’un côté ensoleillé. Je n’ai pas froid trop vite et je suis de toute façon une personne raisonnablement frugale.

Même avant la crise de l’énergie, je ne laissais aucune lumière allumée qui n’avait pas à l’être – même si je suis passé aux LED sans exception il y a des années. Je lave principalement à 30 degrés ou à froid – parfois même moi-même si je ne me réveille pas vraiment le matin. Une douche froide fait des merveilles et économise de l’énergie. J’ai une cuisinière à induction qui chauffe des casseroles ou des casseroles avec une précision extrême ; J’utilise rarement mon four.

Lavez le linge aussi froid que possible : également une astuce d’économie d’énergie très « chaude ». Image :

Parce que je veux aussi vivre le plus minimaliste possible, je n’ai pas eu de télévision depuis des années, et en fait peu d’appareils domestiques intelligents non plus – à part un Google Nest Audio dans la salle de bain et un Amazon Echo Flex, qui remplace la radio de la cuisine.

Comme défi particulier, j’essaie depuis des années de ne jamais allumer le chauffage avant décembre. Au moins avant novembre, je peux encore le faire de manière assez fiable. Après je chauffe quand il fait vraiment froid. Je n’ai pas besoin de thermostats intelligents. Et heureusement, je n’ai pas froid si facilement. Je peux tirer le meilleur parti du fameux pull épais, des chaussettes en laine et d’une couverture.

Économisez de l’argent et de l’énergie avec l’énergie solaire

Je travaille depuis des années sur le thème de l’énergie solaire pour le blog des tendances, et je recommence cet hiver. Cela a commencé avec de simples chargeurs solaires et a abouti au « Solar Challenge » : j’ai presque réussi à recharger mon smartphone à l’énergie solaire pendant 1 an. Ces dernières années, de nombreux tests ont été effectués avec des panneaux solaires et des centrales électriques telles que celles d’EcoFlow ou de Jackery.

Depuis quelques mois, j’ai un bureau alimenté à l’énergie solaire avec presque aucune prise de courant, ce qui, compte tenu du nombre limité d’appareils techniques, n’est pas sorcier. Depuis que je suis revenu du câble Internet au DSL, le routeur est passé à la prise TAE dans la chambre. Au bureau, je n’ai en fait qu’un ordinateur portable, un smartphone et une lampe.

Je recharge mon ordinateur portable et mon smartphone à une centrale électrique, que je recharge à mon tour avec les panneaux solaires appropriés les quelques jours ensoleillés. Il s’agit actuellement du Jackery Explorer 1000 Pro et de l’EcoFlow River Pro. Et malgré un temps généralement nuageux en hiver, l’énergie du soleil est suffisante pour la plupart des jours.

Centrale solaire : vous aide à recharger les appareils techniques tels que les ordinateurs portables et les smartphones.

Après que mon propriétaire ait finalement approuvé un balcon solaire pour moi, j’aimerais en installer un bientôt et alimenter le réseau en électricité. Ensuite, les autres consommateurs d’énergie, tels que les appareils de cuisine, n’auront plus un impact aussi important. Depuis lors, mon collègue Frank Müller avec sa centrale électrique de balcon a été pour moi un exemple brillant en la matière.

Parce que je fais beaucoup de sport, je me douche naturellement aussi souvent. Cependant, la plupart du temps courts (moins de 5 minutes) et avec peu d’eau. Je m’offre parfois un peu de luxe avec un bain chaud. « Le sauna du petit homme » ne fonctionne plus aussi souvent pour moi qu’avant, peut-être une fois par mois.

Ensuite, il y a l’option « évasion énergétique » : des vacances dans un pays chaud. L’hiver dernier, j’ai passé trois mois dans le Singapour tropical. Depuis que les restrictions corona y sont à nouveau tombées, j’aimerais parfois voir plus d’Asie du Sud-Est. Je ne laisserais mes radiateurs à la maison qu’en mode économie d’énergie pendant cette période. Je me demande toujours pourquoi voyager dans le sud en été alors que vous pouvez y sauter quelques-unes des semaines grises de l’hiver allemand en hiver aussi ?

Relation amoureuse? Deux économise de l’énergie

Et puis un ami et moi avons récemment plaisanté sur une façon complètement différente d’économiser de l’énergie : arrêter d’être célibataire ! Se blottir ensemble sous une couverture permet d’économiser une couverture chauffante car vous vous réchauffez mutuellement. Si vous emménagez ensemble, les radiateurs rugissent en même temps pour 2 au lieu d’une personne – 50 % d’économies d’énergie ! Comme on le sait, les gens chauffent une pièce avec plus de 100 watts avec leur chaleur corporelle – ce qui est deux fois plus rapide avec deux personnes.

Mon pote a une nouvelle copine depuis quelques semaines et a voulu l’essayer. Pour moi – eh bien, voyons voir. 🙂 Économiser de l’énergie de manière romantique – au moins, je ne vois presque que des avantages.

« Ouais, ne me contacte pas », pourriez-vous dire, « ce n’est pas vraiment mon truc » ou « je ne trouve personne qui me convienne :n ». Je sais à quel point c’est difficile. Peut-être qu’une soirée de jeu confortable avec des amis ou une belle visite à des parents suffira pour commencer. « Partage d’énergie » si vous voulez.

Et pour tout le reste : je ne pense pas avoir trop à vous en dire. La nécessité est la mère de l’invention, comme dit le proverbe, et la nécessité d’économiser de l’énergie cet hiver déclenche en chacun de nous une créativité insoupçonnée. Je vous ai montré ma démarche ici. Quels sont les vôtres? Dites-moi dans les commentaires!