Jackery Explorer 1000 Pro: La batterie en TEST avec panneaux solaires (SolarSaga 200 & 80)

Les batteries et panneaux solaire sont toujours autant plébiscités en Europe et plus particulièrement en France. Nombreux sont les habitants cherchant l’autonomie électrique à la maison ou en voyage. Avec la conjoncture actuelle, « fin de l’abondance énergétique », la montée en flèche du prix de l’électricité ainsi que les coupures potentielles prévues pour cet hiver, le recours à ce type de matériel s’est décuplé.

Les récentes avancées dans le domaine ont par ailleurs permis de rendre pratiques et viables ces appareils permettant par exemple aujourd’hui de transporter 1kW (1002 Wh) fonctionnel, pour un poids d’environ 11kg et de le recharger via l’énergie solaire en 2h (sous certaines conditions).

Aujourd’hui nous allons tester et vous faire découvrir la dernière batterie phare de Jackery, la Explorer 1000 Pro qui répond au dimensionnement cité ci-dessus. Cette nouvelle centrale électrique présente, en plus d’un design revu, des nouveautés intéressantes par rapport au modèle précédent. Après la présentation du produit et de ses caractéristiques, nous effectuerons des tests pratiques de la batterie ainsi qu’avec de multiples combinaisons de panneaux solaires de la marque SolarSaga 80 et 200W.

Jackery Explorer 1000 & 1000 Pro: Les caractéristiques

Afin de cerner la capacité, prises et puissances de cette Jackery Explorer 1000 Pro, nous avons dressé un tableau des caractéristiques techniques de celle-ci. Nous avons également ajouté les spécificités de la Explorer 1000 première du nom afin d’y déceler les différences entre les deux modèles.

Modèle Explorer 1000 Explorer 1000 Pro Capacité 1002 Wh 1002 Wh Poids 10 kg 11,5 kg Ports de sortie 8 ports de sortie (fonctionnement simultané) 8 ports de sortie (fonctionnement simultané) Prises de courant alternatif 2x prises 230V AC, 1000W chacune 2x prises 230V AC, 1000W chacune Port USB-C 2 ports ~36 W max. 2 ports 100W maximum USB-A (USB standard) 2 ports dont l’un prend en charge la charge rapide 3.0 2 ports, 18W max. Les deux prennent en charge la charge rapide QC 3.0 Allume-cigare 120W (12V, 10A) 120W (12V, 10A) Lumière LED Non Oui Entrée CA 120V 120 V, 15 A maximum Entrée CC 12V-30V (163W maximum) 17,5 V-60 V (800 W max.) Cycle de vie 500 cycles à 80% + capacité 1000 cycles à 80% + capacité Affichage numérique Oui Oui (écran intelligent avancé) Type de cellule Lithium-ion Lithium-ion Dimensions (LxlxP) 33,3 x 23,3 x 28,3 cm 34 x 26,2 x 25,5 cm Garantie 2 ans (+1 ans avec enregistrement) 3 ans (+2 ans avec enregistrement)

Entre la Jackery Explorer 1000 et 1000 Pro, les différences sont présente à l’intérieur, comme à l’extérieur. Ces deux modèles ont la même capacité (1002 Wh), mais la version pro est 1,5kg plus lourde mais sa hauteur est toutefois moins importante, grâce à l’utilisation d’un poignée rétractable cette fois.

Les deux modèles possèdent le même nombre de sorties, mais les ports USB de la pro sont plus récents. L’USB-C franchit un cap et passe de 36W à 100W, idéal pour charger rapidement un ordinateur portable. Les 2 ports USB classiques (USB-A) sont cette fois-ci tous les deux à 18W et compatible avec la charge rapide Qualcomm 3.0. À côté de ces prises, une lampe vient se loger sur la version Pro dont nous reviendrons en détail plus tard lors de ce test.

La plus grosse différence entre ces deux modèles réside dans le nombre de charges possibles avant que la batterie ne perde en capacité totale utilisable. Nous passons ainsi de 500 à 1000 cycles, ce qui est tout simplement le double de charges possibles par rapport à l’ancien modèle. En d’autres termes, la batterie conservera au moins 80 % de sa capacité pendant les 1 000 premiers cycles de vie. Ainsi, la Explorer 1000 Pro peut être complètement chargé 1 000 fois, ce qui signifie qu’elle peut durer une décennie si elle est utilisée une fois par semaine.

Enfin, que ce soit de la charge secteur ou solaire, il est désormais possible de recharger la batterie à 800W au lieu de 200W. Une charge complète se termine donc en 1,8 heures au lieu de 8 heures auparavant. Maintenant que nous avons découvert les nouveautés en nombre de cette Explorer 1000 Pro, voyons son déballage et passons en revue son design.

Jackery Explorer 1000 Pro: Déballage & design

La batterie arrive dans un carton qui en renferme un autre. L’Explorer 1000 Pro est solidement empaquetée dans une mousse dense et est prête à subir les différents aléas du transport et de la livraison. Une fois le carton ouvert, avant d’accéder à la batterie, le compartiment supérieur renferme une trousse zippée contenant les câbles et adaptateurs.

Comme toujours avec Jackery, le packaging est soigné et la couleur orange est très largement dominante. Celle-ci s’apparente aussi bien au secteur de l’outillage que du voyage en nature.

Depuis la Explorer 1000, la marque Jackery a fait un pas en avant très largement observable sur le design de cette nouvelle 1000 Pro. Les cerclages orange autour des prises a disparu, le noir brillant est devenu mat, l’écran a gagné en surface utilisable, les lignes de forme sont plus épurées, le design plus minimaliste… L’aspect de ce nouveau produit montre la maturité gagné par le constructeur en un an. Ce design revu donne un aspect mieux fini, davantage professionnel et plus haut de gamme à la batterie.

Vous retrouverez comme d’habitude sur les batteries solaires, les sorties à l’avant, et les entrées d’énergie à l’arrière. Sur les côté deux bouches d’aération sont présentes. Derrière chacune d’elle se cache un à deux ventilateurs, permettant d’abaisser la température du système en fonction de la charge. Sur le dessous de l’appareil, quatre patins en caoutchouc antidérapant sont présents.

Dans la trousse fournie avec l’Explorer 1000 Pro, vous retrouverez un câble de charge secteur (CA), un câble de recharge voiture (allume-cigare) et un adaptateur DC7909 à DC8020 pour panneaux solaires. Notons qu’il n’y a désormais plus d’adaptateur d’alimentation à brancher en amont de la batterie pour la recharger sur secteur, ce qui est beaucoup plus pratique et explique en partie le poids supplémentaire de cette nouvelle version, cet élément ayant été intégré désormais.

Sous la sacoche de câbles, vous trouverez un manuel d’utilisation. Celui-ci est court, disponible en français et relativement explicite avec quelques schémas explicatifs.

Après le bundle, revenons sur le design. Sur la face avant gauche de la batterie, exit les ports USB d’ancienne génération. Les deux ports USB-A présents de 18W sont compatibles avec la charge rapide Qualcomm 3.0. Les deux ports USB-C en dessous sont eux aussi à leur puissance maximum actuelle connue sur le marché (100 W).

À droite des ports USB se trouve deux prises CA de 230V permettant de brancher des appareils demandant au maximum 1000W par prise.

Au-dessus des prises CA se trouve un port allume-cigare de 120W (12V, 10A).

Vous aurez remarqué des interrupteurs sur chaque série de ports différents. Ces derniers permettent de d’activer ou désactiver manuellement chaque type de port. L’ensemble de toutes ces sorties d’alimentation permettent à la Jackery 1000 Pro de charger jusqu’à 8 appareils simultanément.

Pour terminer sur la face avant, notons la présence désormais d’une LED puissante (au point d’être aveuglante) qui est activable sous trois modes différents. Il est ainsi possible de l’utiliser en forte luminosité (3W de consommation), à moyenne luminosité (1W de consommation) et en clignotement. Sur ce dernier mode, la lumière s’allumera par intermittence au rythme d’un SOS en morse. Pratique si vous êtes perdu de nuit.

Un écran rétroéclairé présent à l’avant orne le centre du panneau de commande de l’appareil. Celui-ci participe aussi au renouvellement du design enclenché par Jackery avec des bords extérieurs 2 fois moins épais et une plus grande surface utilisable. La marque affirme que l’écran peut afficher des informations sur 18 modes de fonctionnement.

Les informations habituelles peuvent être lues sur l’afficheur comme la puissance d’entrée actuelle, la puissance de sortie avec les appareils branchés, le niveau de charge de la batterie et l’autonomie restantes avec la charge actuelle. Cet écran s’éteint automatique après quelques secondes mais peut aussi être réglé pour rester affiché en permanence.

À l’arrière de l’appareil les entrées d’alimentation sont présentes. Sur le côté gauche deux entrées compatibles avec les panneaux solaires de la marque sont intégrés. Il est possible de capter jusqu’à 800W d’énergie solaire, tout comme la sortie secteur AC positionnée sur la droite (800W sur secteur).

À ce propos, Jackery préconise l' »utilisation de l’énergie verte en premier ». Ainsi la Explorer 1000 Pro est compatible avec deux modes de recharge en simultanée. Vous pouvez utiliser l’énergie solaire et celle de votre prise murale CA pour alimenter et recharger ce produit. Quand ces deux types de recharge sont effectués en même temps, la batterie va privilégier en priorité la recharge solaire.

L’Explorer 1000 Pro est doté d’une poignée pliable, ce qui lui permet, en plus d’être plus design, de pouvoir gagner en hauteur, facilitant son transport et son rangement.

Jackery Explorer 1000 Pro: Fonctionnalités

Comme pour les centrales électriques Jackery précédentes, tous les ports CA fournissent un courant sinusoïdal pur. Vous pouvez donc compter sur eux pour recharger vos appareils électroniques sensibles, comme les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. C’est quelque chose que les onduleurs à sortie sinusoïdale modifiée ne peuvent faire.

Un système de gestion de la batterie (BMS) protège la batterie contre les surcharges, les sous-intensités et les surintensités. Assurez-vous de ne brancher que les appareils dont la puissance requise est inférieure à la puissance de sortie de ce modèle. Dans le cas contraire, le BMS éteindra le système.



Voici d’autres caractéristiques intéressantes de l’Explorer 1000 Pro :

Un mode faible consommation est présent (non activé par défaut). Sur les toutes les sortie, l’appareil s’éteins automatiquement après 12 heures si moins de 25w par sortie (CA, USB, allume-cigare) est utilisé. Ce procédé permet de conserver une partie de la puissance de la batterie pour la prochaine session de charge.

est présent (non activé par défaut). Sur les toutes les sortie, l’appareil s’éteins automatiquement après 12 heures si moins de 25w par sortie (CA, USB, allume-cigare) est utilisé. Ce procédé permet de conserver une partie de la puissance de la batterie pour la prochaine session de charge. Contrôleur de charge MPPT intégré permet à ce modèle de prendre peu de temps pour passer de 0 à 100% de charge. Ce dispositif optimise l’efficacité de charge de l’Explorer Pro, l’aidant à se relever en un rien de temps.

permet à ce modèle de prendre peu de temps pour passer de 0 à 100% de charge. Ce dispositif optimise l’efficacité de charge de l’Explorer Pro, l’aidant à se relever en un rien de temps. Auto-diagnostic des pannes . Voici une fonctionnalité intéressante que je n’ai pas encore utilisée, ce qui est positif car cela indique que mon Explorer 1000 Pro fonctionne sans problème.

. Voici une fonctionnalité intéressante que je n’ai pas encore utilisée, ce qui est positif car cela indique que mon Explorer 1000 Pro fonctionne sans problème. Fonctionnement silencieux . Même lorsqu’elle fonctionne à pleine vitesse, la Explorer 1000 ne produit qu’environ 45 dB de bruit. Ce modèle est donc légèrement plus bruyant qu’un murmure (30 dB) mais plus silencieux qu’une conversation normale (60 dB).

. Même lorsqu’elle fonctionne à pleine vitesse, la Explorer 1000 ne produit qu’environ 45 dB de bruit. Ce modèle est donc légèrement plus bruyant qu’un murmure (30 dB) mais plus silencieux qu’une conversation normale (60 dB). Compatible avec la charge directe . Si vous êtes impatient, vous détesteriez attendre que l’Explorer 1000 Pro se recharge avant de pouvoir alimenter vos appareils, la charge directe de cette batterie peut recharger les appareils tout en se rechargeant elle-même.

. Si vous êtes impatient, vous détesteriez attendre que l’Explorer 1000 Pro se recharge avant de pouvoir alimenter vos appareils, la charge directe de cette batterie peut recharger les appareils tout en se rechargeant elle-même. Contrôle de la température pour éviter la surchauffe . Le système est conçu pour dissiper l’excès de chaleur rapidement et efficacement, ce qui rend la 1000 Pro encore plus sûre.

. Le système est conçu pour dissiper l’excès de chaleur rapidement et efficacement, ce qui rend la 1000 Pro encore plus sûre. Résiste aux chutes. S’il y a une caractéristique qui, à elle seule, fait de cette 1000 Pro un outil indispensable pour les grands voyageurs ou travailleurs, c’est bien sa capacité à survivre à de multiples chutes et à ne pas laisser ces chutes (jusqu’à une certaine hauteur) affecter les performances.

Maintenant que nous avons fait un tour complet de l’Explorer 1000 Pro, passons en revue les panneaux solaires compatibles de la marque, les SolarSaga 80W et 200W.

Jackery SolarSaga 80: Déballage et design

Ce nouveau panneau solaire SolarSaga 80 de 80W a été présenté à l’IFA 2022 en même temps que l’Explorer 1000 Pro et est compatible avec celle-ci les autres centrales électriques de Jackery. Au vu de la grande taille du carton et sa faible épaisseur, celui-ci peut être facilement malmené pendant le transport, le panneau solaire est toutefois solidement emmitouflé dans une mousse épaisse pour faire face aux aléas de la livraison.

Le SolarSaga 80 arrive dans une pochette de transport zippée qui possède plusieurs fonctions. Celle-ci permet bien entendu de protéger le panneaux solaires lors des déplacements, mais aussi de transporter le câble d’alimentation et surtout, de réfléchir la lumière. Cette doublure réfléchissante augmente ainsi le taux de d’énergie captée.

Un scratch permet de relier l’étui à la poignée (rétractable) de transport du panneau solaire afin d’orienter la surface réfléchissante parallèlement avec l’arrière du SolarSaga 80. Car oui, ce panneau est en effet à double face. À l’arrière un verre trempé durable à faible teneur en fer de 2,8mm permet un taux de transmission de 95%. En combinaison avec l’étui réfléchissant, la conversion d’énergie solaire captée peut être augmentée techniquement de 25%.

Ce panneau portable renforcé sur les côtés pèse 5,1 kg et mesure 916 x 528 x 27 mm lorsqu’il est déplié. Il est livré avec manuel en français un câble d’extension de 2 m

Le SolarSaga 80 est classé IP68 et est donc étanche à l’eau, à la poussière et peut fonctionner à des températures de -10 à 65 °C, ce qui lui permet de résister à un large éventail de conditions météorologiques.

Jackery affirme que vous pouvez installer le panneau solaire en moins d’une minute et que vous pouvez relier jusqu’à 12 exemplaires de ce panneau pour charger simultanément une batterie.

Jackery SolarSaga 200: Déballage et design

En portant le carton du Jackery SolarSaga 200 (200W), on s’aperçoit d’emblée qu’on ne joue plus dans la même court que le SolarSaga 80. Son poids important de 8kg vous oblige à manier le panneau avec précaution. Ce modèle est un peu moins renforcé concernant les protections pour le transport mais cela s’explique car il est aussi plus solide car dépourvu de paroi en verre.

Le boîtier laminé ETFE garantit que le panneau solaire sera suffisamment durable, toutefois, contrairement au SolarSaga 80, la version 200, n’est pas IP68, mais IP67, il peut résister aux intempéries mais ne doit pas être immergé dans l’eau.

Une fois l’étuis de protection dézippé, deux coussinets magnétiques (partie orange) rendent le panneau solaire facile à plier et à transporter lors de vos déplacements.

L’installation est elle aussi rapide et les 3 béquilles sur lesquelles repose le panneau solaire permettent d’orienter précisément l’angle face au soleil pour assurer une absorption optimale de la lumière du soleil.

Le SolarSaga 200 mesure 540×625×44mm quand il est plié et 540x2355x25mm une fois ouvert. Une largeur de plus de 2,3 mètres n’est pas anodine. L’énergie captée est plus conséquente, mais l’encombrement est aussi plus important. Comme l’achat d’une batterie, choisir un panneau solaire doit se faire en fonction de vos possibilités et dimensionné selon vos besoins.

Ce panneau solaire est livré avec son câble pour le relier à la batterie ainsi qu’un manuel en français mais sans pictogrammes ou schéma cette fois.

Jackery Explorer 1000 Pro: Batteries et bonnes pratiques

« 1000 » dans le nom « 1000 Pro » indique deux caractéristiques : 1 000 watts de sortie maximale sur les prises CA à onde sinusoïdale pure (bien que la batterie supporte de brèves pointes jusqu’à 2 000 watts), et 1 002 watts-heures de capacité.

Les 1 000 watts représentent le niveau d’exigence d’un appareil ou d’un ensemble d’appareils que vous pouvez faire fonctionner sur le moment, tandis que les 1 002 watts-heures représentent la durée pendant laquelle vous pouvez faire fonctionner un appareil ou un ensemble d’appareils à partir d’une charge complète.

Pour ceux qui se demandent combien de temps un seul appareil peut être chargé à la station avant que la batterie ne s’épuise, voici les calculs : La capacité de l’Explorer 1000 Pro est de 1 002 W. Chaque appareil a besoin d’une certaine puissance pour être chargé. Dans le cas des smartphones, portable et des tablettes, cela peut être de 100 W, tandis que les perceuses, les machines à café et autres nécessitent parfois beaucoup plus. Ainsi si vous avez un appareil qui a besoin de 100 W pour se recharger, vous pourrez le recharger sur la batterie pendant 10 bonnes heures. Cependant, si l’appareil consomme 600 W, il ne reste même pas 2 heures de charge.

Voici à titre d’exemple combien de fois vous pourrez recharger ou utiliser chaque appareil électronique et électroménager de la liste ci-dessous :

Électroménager et Électronique Explorateur 1000 Pro Ordinateur Portable 9 fois Téléviseur 13 heures CPAP 80 fois Mixeur 2 heures Machine à café 1,5 heure Four à micro-onde 1,2 heure Ventilateur sur pied 17 heures Chauffage électrique 2,5 heures Téléphone 100 charges Lumière (5W) 3 jours Autocuiseur Multifonction 0,9 heure

Maintenant que vous connaissez la puissance et l’incidence du taux de charge des appareils sur la capacité de l’Explorer 1000 Pro, passons à la recharge de la batterie, vous avez quatre possibilités qui s’offrent à vous :

Adaptateur secteur (1,8 heures)

Adaptateur de voiture 12 V (4,37 heures)

4x panneaux solaires SolarSaga 200W : 1,8 heures

2x Panneau Solaire SolarSaga 80W : 9 Heures

Nous aborderons séparément la recharge solaire dans l’avant dernier paragraphe qui est un gros sujet du test.

Contrairement à l’EcoFlow DELTA 2 que nous avons testé dernièrement qui utilise une batterie au lithium-phosphate de fer (LiFePO4), l’Explorer 1000 Pro est équipé d’une batterie au nickel-manganèse-cobalt (NMC). Même si c’est très rare, ce type de batterie présente un risque accru en cas de températures extrêmes ou de dommages. Les batteries au lithium-phosphate de fer (LiFePO4) sont considérées comme plus sures dans l’état actuel. Un autre avantage est que les batteries LiFePO4 ont une durée de vie plus longue (supérieur à 3000 cycles). L’Explorer 1000 Pro est toutefois protégé des chocs, possède un système intelligent de gestion de la température et la garantie de 5 ans proposée sur le produit permet de nous rassurer sur ce point.

La marque indique 1000 cycles de charge à 80% et non à 100%, ce qui est le comportement de toutes les batteries lithium-ion. Pour en tirer le meilleur parti, vous devez suivre quelques règles afin de garder les cellules en bonne santé :

Ne chargez pas la batterie à plus de 90 %

Ne déchargez la batterie pas en dessous de 10 %

Ne chargez pas constamment ou ne rechargez pas tout le temps

Respecter la plage de température minimale et maximale de l’appareil lors de son fonctionnement

Par ailleurs, une fois passé 84% la vitesse de chargement de la batterie baisse drastiquement (comme c’est le cas pour toutes les voitures électriques par exemple). Ainsi avec une vitesse de charge de 720w de 0% à 93%, vous passerez à 460W à 84%, puis à 309W à 93%, 248W à 97%, 159W à 98%… En clair, charger la batterie après 80% se fera de manière moins rapide et ne permettra pas d’optimiser sa durée de vie.

Jackery Explorer 1000 Pro: Tests pratiques

Concernant l’utilisation directe de la batterie celle-ci est vraiment agréable et pratique au quotidien. Sa solide poignée rétractable anti-dérapante participe grandement à soulager le poids de 11,5kg de l’Explorer 1000 Pro lors des déplacements. Certes cette nouvelle version fait 1,5kg de plus que le modèle précédent, mais notons que l’adaptateur secteur est désormais intégré. Vous n’avez plus besoin de transporter une pochette supplémentaire ou de trouver un emplacement pour ranger cet adaptateur. Alors oui, si une panne arrive à ce niveau, c’est toute la batterie qu’il faut faire réparer mais Jackery assure une garantie plus longue que la version « Non Pro ». Vous bénéficier désormais de 3 ans de garantie + 2 ans si vous vous enregistrez sur leur site officiel (au lieu de 2 + 1 ans) ce qui « laisse le temps de voir venir ».

Les 4 pieds présents sous la batterie ne sont pas en plastique dur mais en caoutchouc et possèdent la bonne densité pour retenir l’appareil sur le sol. En cas de surface sujette aux rayures sur laquelle vous poserez l’Explorer 1000, aura risque de dégradation ne sera à déplorer.

Les prises en façades sont bien positionnées. Il y a assez d’espace entre les prises CA et USB. Il n’y aura pas de risque qu’une prise secteur avec un gabarit horizontal viennent chevaucher les ports USB. Le bouton d’activation des prises CA pourra par contre dans certains cas se trouver sous le chemin d’une prise horizontal pouvant rendre son accès impossible. Il faudra penser au préalablement à activer le groupe de prises CA avec celui-ci. C’est un point de détail, mais aussi une piste d’optimisation.

La lampe est super efficace, très puissante. Si vous la regardez de face, elle vous éblouira pendant quelques secondes encore après l’avoir quitté des yeux. Celle-ci est comme sur la batterie BLUETTI EB3A placée en façade ce qui n’est des plus pratique pour trois raisons. Le bouton d’activation se trouve juste à côté, vous obligeant à rentrer en contact avec le puissant faisceau lumineux, il devient aussi difficile de lire les informations sur l’écran placé juste à côté et enfin, si vous souhaitez vous en servir comme lampe pour avancer dans un chemin, celle-ci sera perpendiculaire à la poignée, éclairant votre jambe au lieu de ce qui se passe devant vous. C’est encore une fois un point de détail, sachant que porter 11,5 kg à bout de bras pendant une longue durée demande une certaine condition physique, mais le design peut encore être amélioré.

Sur cette nouvelle version Jackery a mis l’acens sur la vitesse, la Explorer 1000 Pro est rapide dans toutes ses applications. Avec une puissance de chargement proche de 740W, la batterie se charge en un peu moins de 2 heures. De même, les ports USB-A sont compatibles QuickCharge et les USB-C fonctionnent jusqu’à 100W, une vitesse extrêmement rapide pour recharger des ordinateurs portables, tablette, smartphones ou drone par exemple.

Les prises CA peuvent délivrer 1000W de puissance chacune. Si vous utilisez un sèche-cheveux de 1200W par exemple celui fonctionnera car la puissance de crête est de 2000W, mais la batterie se mettra ensuite en sécurité après 30 secondes. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez vous diriger vers l’Explorer 2000 Pro qui propose une puissance de crête à 4000W (2200W par prise).

Lors de la recharge de plusieurs appareils en simultané, la batterie n’a montré aucune défaillance et le courant délivré était parfaitement stable.

Le nouvel écran permet à Jackery de faire rentrer ce nouveau produit dans une nouvelle air, davantage premium. Rétroéclairé, il est parfaitement visible dans toutes les conditions. Les informations affichées supplémentaires comme la durée restante d’utilisation de la batterie (en fonction de la charge actuelle), le temps restant de chargement ainsi que les alertes et codes d’erreur sont très utiles pour anticiper ou détecter un problème.

Qui dit puissance, dit chaleur. L’Explorer est dotée de plusieurs ventilateurs ayant pour mission d’extraire l’air chaud du système. Ces derniers se mettent en route en adaptant leur vitesse en fonction de la charge appliquée. Le constructeur annonce 46dB de volume sonore au maximum. Lors de nos tests, cette mesure s’est avérée très proche.

Nous avons relevé 45 dB à 40cm de distance, 40dB à un mètre de distance, 30dB à 3 mètres de distance. Le bruit dégagé par cette batterie est donc bien contenu. À titre de comparaison, le volume moyen d’un chant d’oiseau est d’environ 44 dB, tandis que le bruit de fond dans un restaurant peut atteindre 60 dB. Point appréciable les ventilateurs ne fonctionnent pas en permanence lors de la charge comme c’est le cas pour l’EcoFlow DELTA 2, ce qui peut être gênant lors d’une proximité immédiate prolongée.

Dans l’ensemble, cette nouvelle Explorer 1000 Pro a fait un bond en avant sur le design, la praticité et la vitesse de charge tout en restant discrète. Nous regrettons toutefois l’absence d’application mobile qui devient légion chez la concurrence. Pouvoir limiter le chargement à 80% ou le déchargement à 10%, désactiver les prises à distance (imaginons que la batterie est en permanence dans un garage), limiter l’intensité du courant de la prise allume-cigare, mettre à jour le firmware (micro-logiciel) de la batterie… sont autant de fonctionnalités qui pourrait être appréciables pour augmenter la durée de vie de la batterie ou la piloter à distance.

Jackery Explorer 1000 Pro: Tests pratiques avec panneaux solaires

Afin de tester la recharge solaire de la Jackery 1000 Pro, nous avons reçu 2 panneaux solaires SolarSaga 80 (160 W au total) ainsi que 4 panneaux SolarSaga 200 permettant une charge maximum théorique de 800W, correspondant au passage à la charge maximum entrante que peut supporter l’Explorer 1000 Pro.

Ces panneaux photovoltaïques Jackery sont par ailleurs les premiers au monde à recevoir la certification du TÜV Rheinland, une entreprise leader dans les tests de qualité, de sécurité et de durabilité.

Afin de connecter les panneaux solaires à l’Explorer 1000 Pro deux prises d’entrée CC DC8020 sont présentes à l’arrière de l’unité. Il est ainsi possible de brancher 2 panneaux solaires directement en parallèle. Dans le cas des SolarSaga 80, une seule prise suffit, ceux-ci se branchant en série les uns sur les autres (jusqu’à 12 exemplaires).

Les SolarSaga 200 et 80 possèdent au bout de leur câble un adaptateur. Le port de base est un DC7909 mâle et l’adaptateur est un port DC8020. Ces deux derniers se ressemblent fortement à première vue. Les batterie Explorer 1000 Pro et Explorer 1000 conviennent toutes les deux, mais un seul embout fournit de l’énergie. Vous devez donc faire vos essais jusqu’à ce que vous ayez trouvé la bonne des deux connexions (DC8020 avec l’Explorer 1000 Pro). Si l’écran de votre centrale électrique affiche une puissance d’entrée de 0 watt malgré le meilleur ensoleillement, cela est probablement dû au mauvais port mâle utilisé.

SolarSaga 200: Tests pratiques

Pour brancher 4 SolarSaga 200 (qu’il n’est pas possible de brancher en série), 4 prises sont nécessaires afin de les connecter directement à la batterie. Afin d’ajouter des ports, Jackery a créé un Y (JA-CA3SA) permettant de brancher jusqu’à 3 panneaux solaire par dispositif. Avec deux Y il est donc possible d’utiliser jusqu’à 6 SolarSaga 200 en même temps.

Sur ces connecteurs en Y de panneaux solaires, Jackery a indiqué explicitement sur le manuel et à l’aide d’un sticker directement sur le dispositif qu’il n’est pas recommandé de connecter un nombres différents de panneaux aux deux entrées DC de la batterie.

1er exemple, si vous connectez deux panneaux de 200 W au port gauche de la batterie, alors deux panneaux de 200W doivent également être connectés au port droit.

Autre exemple, si vous connectez trois panneaux de 200W sur le port gauche de la batterie et un ou deux sur le port droit, le système ne fonctionnement pas. Ce que vous reliez à l’un des ports doit toujours être le miroir de l’autre si vous connectez deux Y. Vous pouvez retrouver ces exemples et d’autres dans le manuel en français fourni avec le Y.

Une fois la mise en place du système bien comprise, place aux tests. Nous branchons 2 SolarSaga 200 par Y et le système fonctionne directement. Vous n’avez rien à faire de plus, aucun bouton à appuyer ou connexion supplémentaire à faire.

Après le branchement des panneaux solaires, le système prend quelques seconde pour s’initialiser et les Watts solaires captés commencent à s’afficher sur l’écran de la batterie.

Avec les 4 SolarSaga 200 connectés, la puissance de charge maximale possible a été de 720 W lors de notre test et de la météo en cours. C’est une une très bonne valeur, non loin des données du fabricant (qui sont faites dans des conditions idéales) et une puissance captée pour recharger une batterie encore inégalée dans le monde nomade. À cette puissance, le ventilateur se met en route et, déjà chargée à 44%, il ne restait qu’une heure pour finir de charger l’Explorer 100 Pro complètement.

À titre indicatif, lors de nos tests et de ses conditions, un seul SolarSaga 200 a capté 180W de puissance solaire. 2 SolarSaga permettent de capter 327W.

Notons que la puissance captée varie fortement des passages des nuages qui ​​peuvent bloquer une grande partie des rayons du soleil. La poussière et la saleté sur la surface peuvent en surplus avoir la même incidence et doivent d’abord être enlevées à l’aide d’une brosse douce. Utilisez un chiffon humide pour essuyer la surface du module solaire afin d’enlever tout résidu restant. Enfin, les panneaux doivent également être idéalement alignés horizontalement et verticalement pour capter le maximum d’énergie.

Si vous comptez investir dans cette solution prenez aussi en compte la place dont vous allez avoir besoin pour installer les panneaux. Je préconise au moins une surface dégagée de 25m² pour installer les panneaux et les déplacer de temps en temps pour faire face au soleil.

Avec l’ensemble Explorer 1000 Pro et 4 panneaux de 200 W, on obtient un ensemble onéreux (3899€) mais au global très performant. Lors de mon test, le matériel a fonctionné sans problème et ne dépendait que d’une seule chose : la météo. Si celle-ci s’y prête, votre batterie sera rechargée en 2 heures soit seulement 20 minutes de plus qu’une prise secteur ! Au contraire, au plus profond de l’hiver avec de la neige, de la pluie et des nuages, il n’est pas possible d’obtenir beaucoup de puissance de charge même avec les 4 grands panneaux. L’appareil devra se recharger pendant un ou plusieurs jours pour être à 100%.

SolarSaga 80: Tests pratiques

Passons désormais aux tests des Solar Saga 80. Ce modèle capte moins d’énergie solaire que le précédent mais est moins lourd, plus robuste (résistant à l’eau et la poussière) et peux se brancher en série sans avoir besoin d’adaptateur en Y. Ce panneau est en verre et ne sera cependant pas pliable et prendra plus de place lors du transport qu’un SolarSaga 200 plié.

Le câble DC intégré d’un mètre est un peu court. Cette longueur est appropriée avec une batterie telle que la Jackery Explorer 1000 Pro uniquement si vous la placez directement derrière le panneau. Le fabricant le sait aussi, c’est pourquoi il a judicieusement mis une rallonge de 2 mètres de long dans la mallette de transport fournie.

Une fois branché, la question que nous nous posons de prime abord est de savoir, si ce panneaux double face capte davantage d’énergie à l’aide de son étui à surface réfléchissante.

Par temps nuageux nous avons capté 31W et en plein soleil 58W. L’étui réfléchissant ne nous a pas été d’une grande aide avec plus ou moins 1 à 2W supplémentaire capté. Nous sommes loin des 25% d’énergie annoncé.

Branché en série ou en direct aux deux ports arrière de la batterie, nous n’avons remarqué aucune différence de transfert d’énergie. Les valeurs que nous avons relevé avec deux panneaux SolarSaga 80 était à chaque fois de 115W en série ou en parallèle. Avec 115W de puissance captée, vous pouvez largement recharger un ordinateur portable (MacBook Air M1) et un téléphone portable de manière rapide en direct.

Sur un panneau de cette taille réduite et aussi pratique, nous aurions aimé retrouver directement un port USB et USB-C avec contrôleur de charge comme c’est le cas sur le SolarSaga 100 , afin de pouvoir recharger des appareils (smartphones, tablettes…) tout en s’affranchissant de batterie.

Au final j’apprécie ce SolarSaga 80 grâce à sa légèreté (5,1kg), sa mise en place éclair et son efficacité de 115W (lors des conditions de notre test), une fois branché directement à un second modèle. La technologie double face de ce panneau n’a pas apporté grand-chose mais le moindre watt gagné est toujours bon à prendre. Enfin, avec son prix de 249€ le SolarSaga est bien moins onéreux qu’un SolarSaga 200 (699€), une option à considérer si vos besoin sont dimensionnés en fonction.

Jackery Explorer 1000 Pro: Notre avis

Avec cette toute nouvelle Explorer 1000 Pro, Jackery a franchi un cap dans le monde des batteries grâce à plusieurs éléments. Le design a d’abord été entièrement retravaillé. La batterie fait désormais plus Pro, davantage premium grâce à son aspect sobre et minimaliste. Elle est aussi plus lourde que le modèle précédent mais plus pratique grâce à sa poignée rétractable, son adaptateur secteur intégré et son écran complètement revu qui affiche davantage d’informations utile.

L’intérieur à lui aussi été revu et la Jackery Explorer 1000 Pro offre diverses excellentes fonctionnalités. Nous retiendrons un contrôleur MPPT intégré, la capacité d’auto-diagnostiquer les pannes, la compatibilité avec la charge directe, un fonctionnement non bruyant et une fonction d’arrêt automatique distinguent ce modèle de ses rivaux.

La marque a aussi mis le paquet concernant la vitesse de charge sur tous les aspects de la batterie. Les ports USB-A sont compatible avec la charge rapide et les ports USB-C culminent à 100W. Une recharge complète se fait sur secteur en 1,8 heure et 2 heures avec 4 panneaux solaires SolarSaga de 200W… Une vitesse encore non atteinte dans le secteur de la recharge solaire sur des produits nomades.

Afin d’être parfait nous aurions aimé que Jackery équipe cette 1000 Pro de cellules lithium-phosphate de fer (LiFePO4) au lieu de batterie au nickel-manganèse-cobalt (NMC). La fiabilité et la durée de vie auraient été accrues. La marque a toutefois équipé sa nouvelle batterie d’un système de gestion de température, d’une protection contre les chocs et garantie ce produit 5 ans, ce qui nous laisse le temps de « voir venir ».

Pour

Charge secteur rapide (1,8 heure)

Charge solaire la plus rapide du marché nomade (800W max)

Ports USB-A QC 3.0 et USB-C 100W

Design

Compatible avec la charge directe

Peut faire office d’onduleur

Système de détection des pannes

Antichoc

