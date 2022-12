Utilisation du zoom optique 3x de l’iPhone 14 pour voir des scènes familières d’une nouvelle manière

L’une des caractéristiques des deux modèles d’iPhone 14 Pro est le zoom optique 3x, par rapport au zoom 2x disponible sur les modèles standard.

Lors d’une balade Boxing Day, j’ai utilisé cet objectif exclusivement pour revisiter une technique photographique longtemps plébiscitée par les possesseurs de DSLR…

La polyvalence de la caméra iPhone 14 Pro

Les modèles d’iPhone 14 Pro offrent une gamme totale de zoom optique 6x, de l’appareil photo ultra-large 0,5x au téléobjectif 3x. C’est l’équivalent 35 mm de 13 mm à 77 mm – une vaste gamme en termes d’appareil photo conventionnel.

Il y a en fait une légère triche là-dedans. L’appareil photo a trois objectifs, mais quatre focales :

13 mm (objectif ultra large 0,5x)

24 mm (1x objectif principal)

48 mm (objectif principal 2x)

77 mm (téléobjectif 3x)

La triche est qu’il n’y a pas vraiment de téléobjectif 2x. Au lieu de cela, il s’agit d’un recadrage numérique de l’objectif 24 mm. Cependant, l’iPhone passe à l’utilisation du capteur 48MP pour cela, puis passe numériquement à 12MP. En bonne lumière, cela donne un résultat qu’il serait difficile de distinguer d’un objectif 48 mm.

Le fait d’avoir une large gamme de focales disponibles en fait un appareil photo très flexible. C’est la raison pour laquelle, même dans les reflex, qui ont été construits autour du concept d’objectifs interchangeables à longueur fixe (« prime »), les objectifs les plus populaires sont de loin les zooms. Dans mes reflex numériques, l’objectif qui était sur mon appareil photo la plupart du temps était le Nikkor 24-70/2.8.

Mon collègue Zac Hall a démontré la polyvalence offerte par l’iPhone 14 Pro en septembre, en filmant les mêmes scènes avec chacune des quatre focales. Se tenir au même endroit, filmer la même scène, donne très des résultats d’apparence différente.

En utilisant uniquement le zoom optique 3x (euh, presque)

Mais parfois, la flexibilité peut être un handicap autant qu’un avantage. Il existe une technique traditionnelle pour les propriétaires de SLR qui veulent secouer leur photographie : choisissez un seul objectif principal (c’est-à-dire une distance focale fixe), placez-le sur votre appareil photo et allez prendre des photos.

Être limité à une seule distance focale – en particulier celle que vous utilisez rarement – vous fait voir le monde d’une nouvelle manière. Vous ne pouvez pas prendre le type de photos habituel que vous prendriez car le cadrage est différent de celui fourni par votre objectif habituel. Cela peut donc être un bon outil de créativité ou simplement introduire plus de variété dans votre photographie.

Ainsi, lors d’une promenade le lendemain de Noël, j’ai décidé de revoir cette approche, en prenant uniquement des photos avec le zoom 77 mm 3x.

De mon appartement à Tower Bridge, c’est une promenade que je fais souvent. La façon aléatoire dont Londres s’est développée indique que – en utilisant à la fois les routes et les sentiers pédestres – il existe probablement plus de 50 variations sur ce qui n’est qu’une promenade de quelques kilomètres au maximum, même avec un itinéraire très indirect. Dans ce cas, j’ai choisi un parcours qui colle le plus possible au bord de la rivière.

Aussi familier que soit l’itinéraire, il est rare que je ne prenne pas au moins quelques photos. Alors que certains disent qu’un appareil photo est quelque chose qui se met entre eux et le monde, je trouve le contraire : rechercher des opportunités de photo m’assure de prêter attention au monde qui m’entoure, plutôt que de me perdre dans mes pensées ou dans une conversation avec un compagnon.

Les sujets de mes photos cette fois n’avaient rien de nouveau. Mais – à une seule exception près, je n’ai pas pu résister (ci-dessous) – la distance focale l’était. Et même l’exception est, je pense, fidèle à l’esprit.

Portraits mis à part, je n’utilise presque jamais le zoom 3x, donc son utilisation exclusive a capturé des vues fraîches (pour moi) de certains endroits très familiers.

Par exemple, autant de fois que je suis passé devant et autour de la Tour de Londres, je n’avais jamais remarqué cette sculpture d’un archer.

Je ne fais aucune revendication artistique pour les photos. Je partageais la promenade avec un ami, donc la photographie était très secondaire par rapport à la conversation. Mais j’aimais trouver ces nouvelles perspectives.

La seule chose qui manque au zoom optique 3x est la profondeur de champ limitée que vous obtiendriez avec un appareil photo reflex à ce type de distance focale – du moins, à moins que le point focal ne soit très proche. Mais cela mis à part, j’ai trouvé que c’était une façon intéressante et agréable de découvrir de nouvelles vues en territoire familier.

Et toi? Est-ce une expérience que vous avez tentée ? Quel est votre objectif le moins utilisé sur votre iPhone ? S’il vous plaît partager vos propres expériences sur nos réseaux sociaux.

