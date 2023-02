TEST EcoFlow River 2 Pro: Une batterie de 768 Wh, compact, puissante et pratique

EcoFlow est un fabricant renommé dans le domaine des centrales électriques et des générateurs solaires. En un temps record, cette entreprise a su s’imposer en tant que leader du marché des centrales électriques et des panneaux solaires associés, et continue de diversifier sa gamme de produits.

Après avoir testé batterie l’EcoFlow RIVER 2 Max en fin d’année dernière, nous examinons aujourd’hui sa grande sœur plus « costaud », l’EcoFlow River 2 Pro. Concernant les différences majeures entre ces deux stations d’alimentations, notons une hausse d’un tiers de la capacité d’énergie stockable, des tensions qui passent de 500 à 800W sur les prises CA et une charge plus rapide. Pour une différence de 200€ (+33,4%) entre la version Max et Pro, cette dernière pourrait s’avérer très intéressante grâce à ses prestations supérieures et ainsi permettre davantage de scénarios d’utilisation.

Dans ce test, nous allons comme d’habitude, passer en revue les caractéristiques de cette nouvelle batterie et les comparer. Nous passerons ensuite sur le packaging et le design de l’appareil. Enfin nous aborderons l’application mobile EcoFlow avant de passer aux différents tests pratiques. C’est parti !

EcoFlow RIVER 2 Pro: Caractéristiques et comparaisons

EcoFlow RIVER 2, Max et Pro, quelles sont les différences ?

Si votre choix se porte vers une RIVER 2 plus économique ou plus performante, nous avons dressé le tableau synthétique suivant afin de pouvoir saisir rapidement les différences entre les 3 modèles de la gamme.

EcoFlow RIVER 2 RIVER 2 Max RIVER 2 Pro Modèle EFR600 EFR610 EFR620 Capacité 256 Wh (20 Ah 12,8 V) 512 Wh (20 Ah 25,6 V) 768 Wh (40 Ah 19,2 V) Sortie CA 1 x 300W au total (surtension 600W) 2x 500W au total (surtension 1000W) 3x 800W au total (surtension 1600W) Sortie CC 1 x 12,6 V/8 A, 100 W max. 2x sortie de voiture (x1) : 12,6 V/10 A/3 A/3 A, 126 W Max

DC5521 (x2) : 13,6 V/3 A 3x 12.6V/10A/3A/3A, 126W Max

DC5521 (x2): 13.6V/3A Sortie USB-A 2 x 5 V/2,4 A, 12 W max. par port 3x 5V/2.4A, 12W Max par port (total 24W) 3x 5V/2.4A, 12W Max par port (total 24W) Sortie USB-C 1x5V/9V/12V/15V/20V/3A, 60W maximum 1x 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum 1x 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum Entrée CA 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 8A Max, 360W 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A Max, 660W 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 10A Max, 940W Entrée CC 11-30V/110W, 8A maximum 11-50V/13A, 220W maximum 11-50V/13A, 220W maximum Entrée USB-C 5V/9V/12V/15V/20V/3A, 60W maximum 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum 5V/9V/12V/15V/20V/5A, 100W maximum Cellules LFP LFP LFP Cycle de vie 80%+ capacité après 3000 cycles 80%+ capacité après 3000 cycles 80%+ capacité après 3000 cycles Poids 3.53Kg 6.1Kg 7.8Kg Dimensions 245 x 214 x 142 mm 270 x 260 x 196 mm 26,9 x 25,9 x 22,6 cm

15745cm3 Prix ​​UE 299€ 599€ 799€

La capacité de la batterie est la principale différence entre les modèles RIVER 2. Le modèle RIVER 2 est équipé d’une batterie de 256 Wh, tandis que le RIVER 2 Max dispose d’une capacité de 512 Wh et que le RIVER 2 Pro a une capacité encore plus grande de 768 Wh. Cette différence de capacité de batterie peut être un facteur déterminant pour les utilisateurs qui ont besoin d’une source d’énergie portable plus durable et plus puissante.

En ce qui concerne les sorties CA, le modèle RIVER 2 dispose d’une seule sortie de 300 W au total avec une surtension de 600 W. Le RIVER 2 Max offre deux sorties de 500 W au total avec une surtension de 1000 W, tandis que le RIVER 2 Pro offre trois sorties de 800 W au total avec une surtension de 1600 W. Les utilisateurs qui ont besoin d’une source d’énergie portable pour des équipements qui nécessitent plus de puissance CA peuvent opter pour les modèles RIVER 2 Max et RIVER 2 Pro.

En ce qui concerne les sorties CC, le modèle RIVER 2 dispose d’une seule sortie de 12,6 V/8 A, 100 W max. Le RIVER 2 Max dispose de deux sorties de voiture de 12,6 V/10 A/3 A/3 A, 126 W max et de deux sorties DC5521 de 13,6 V/3 A. Le RIVER 2 Pro dispose de trois sorties de voiture de 12,6 V/10 A/3 A/3 A, 126 W max et de deux sorties DC5521 de 13,6 V/3 A. Les utilisateurs qui ont besoin de sorties CC supplémentaires peuvent opter pour les modèles RIVER 2 Max et RIVER 2 Pro.

Enfin, en ce qui concerne les sorties USB, tous les modèles ont les mêmes caractéristiques avec quatre sorties USB-A de 5 V/2,4 A chacune et une sortie USB-A rapide de 5 V/2,4 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A.

En définitive, les modèles RIVER 2, RIVER 2 Max et RIVER 2 Pro diffèrent principalement par leur capacité de batterie, leur nombre de sorties CA et CC et leurs tensions associées.

EcoFlow RIVER 2 et DELTA 2, quelles sont les différences ?

Ce ne sont pas des batteries de gamme similaire, mais l’EcoFlow DELTA 2 est l’avant dernier modèle que nous avons testé et des comparaisons intéressantes entre les deux gammes sont également à faire. Évidemment, la DELTA 2 est plus chère et a une capacité beaucoup élevée (1024 Wh) que les modèles RIVER. Il est toutefois fort probable qu’une bonne partie des acheteurs potentiels se pencheront sur la portabilité offerte par les RIVER ainsi que leur rapport capacité/prix.

Concernant la capacité d’énergie stockée, celle de la DELTA 2 est 33% supérieure à celle de la RIVER 2 Pro et doublée par rapport à celle du modèle Max. Notons que le prix en Europe place la DELTA 2 47% plus chère que la Pro et à 100% de plus que la Max.

Côté compacité, la DELTA 2 est 50% plus grande en volume que la Pro et 73% par rapport à la Max. Enfin, au niveau du poids, elle est presque deux fois plus lourde que la Max et 53% plus lourde que la Pro.

En ce qui concerne la sortie et l’entrée, la DELTA 2 est sur un tout autre niveau. Elle peut en effet gérer jusqu’à 1800W (2700W en puissance de crête) sur ses quatre prises et jusqu’à 2400W avec X-Boost.

La charge en courant alternatif est de 1200W, bien que le RIVER 2 Pro ne soit pas loin derrière avec 940W, et une charge complète de la DELTA 2 est plus lente qu’une charge complète de n’importe quel modèle de la gamme RIVER 2, 80 minutes contre 60-70 minutes (en raison de sa capacité).

L’apport solaire est aussi massivement augmenté avec une entrée allant jusqu’à 500W. Il est également possible d’augmenter considérablement la capacité de la batterie en utilisant des batteries supplémentaires.

Vous l’aurez compris, la DELTA 2 peut justifier son prix par rapport à la série RIVER 2. C’est sa taille et son poids qui vont par contre l’handicaper face à cette nouvelle gamme RIVER. Pour les personnes transportant souvent leur batterie en voiture ou possédant une place réduite, une RIVER sera, (en dehors de son prix plus économique), bien plus facilement transportable. Les acheteurs de batteries étant souvent des « baroudeurs », des personnes travaillant en extérieur, la gamme RIVER prend tout son sens.

Tout comme l’EcoFlow DELTA 2 et la récente Bluetti EB70, les cellules des batteries de cette nouvelle gamme sont composées de phosphate de fer et de lithium (LiFePO4). Il s’agit de la toute dernière technologie de batterie, plus stable et plus durable que les anciennes compositions au lithium. Le phosphate de fer lithié offre jusqu’à six fois plus de cycles de charge/décharge que le lithium-ion avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer, ce qui augmente considérablement la durée de vie du dispositif par rapport aux autres non équipés de ces cellules.

EcoFlow RIVER 2 Pro: Déballage, accessoires

Tout comme la marque Bluetti, cette EcoFlow RIVER 2 Pro arrive dans un carton discret sans couleur. Aucun gaspillage sur le packaging extérieur et nous sommes raccord avec ce choix.

À l’intérieur du carton la batterie est solidement protégée par 2 épaisses mousses à cellules fermées et est accompagnée d’un manuel et d’un petit carton contenant les différents câbles fournis.

Comme à son habitude, EcoFlow offre une qualité de construction générale solide. Les plastiques utilisés semblent durables et ont résisté aux chocs, tout comme l’emballage qui contient tous les accessoires, sans présenter aucun signe de rayures ou de dommages.

D’une part, il y a bien sûr le câble d’alimentation de 150 cm de longueur qui sert à charger la station d’alimentation. Si vous souhaitez utiliser vos propres câbles de charge, veillez à ce qu’ils aient la même section de conducteur. EcoFlow fournit un câble de 3 x 1,0 mm², qui est donc légèrement plus épais que les câbles d’alimentation habituels de 0,75 mm². En raison des niveaux de charge élevés allant jusqu’à 940 W, ceux-ci pourraient être surchargés autrement.

En outre, nous trouvons également dans le package un adaptateur DC5521 à DC5525, qui peut être utilisé pour charger différents appareils à courant continu. Peu importe que vous vouliez charger la station d’alimentation dans la voiture ou recharger l’énergie solaire. EcoFlow fournit toujours l’adaptateur approprié.

Le guide de démarrage rapide contenant les informations de garantie est inclus et disponible en français. Il est court, concis et efficace.

EcoFlow RIVER 2 Pro: Design

Tout comme les autres River 2, la version Pro adopte un nouveau design global pour la gamme River d’EcoFlow et constitue un changement bienvenu par rapport à la génération précédente.

L’EcoFlow River 2 Pro demeure très compact et ne mesure que 27 x 26 x 22,6 centimètres pour un poids de 7,8 kilogrammes. Par rapport à la première génération de River Pro, bien que les batteries lithium-fer-phosphate soient nettement plus lourdes comme sur ce nouveau produit, le poids n’a augmenté que de 200 g. Avec un poids d’à peine 1 kg par capacité de 100 Wh, cette batterie est 20 à 25 % plus légère que les produits comparables de la concurrence. Comme vous pouvez le voir sur les dimensions, cette batterie est construite presque comme un cube. Le boîtier est en plastique gris sur le dessus, complété par un gris noir foncé dans la partie inférieure.

La bordure de l’écran et les prises 230V AC sont entièrement noires et se détachent ainsi visuellement du boîtier. Nous noterons à ce sujet que la coque de cette centrale électrique est assez sujette aux rayures. Même une légère bosse contre une table ou le placement de divers outils sur la batterie laisse de légères marques.

Toutes les connexions électriques sont à l’avant et sont facilement accessibles. Comme vous pouvez le voir, les prises AC sont installées tournées de 45 degrés. Cela est dû au fait qu’elles ne sont installées qu’à environ 8 cm du sol. Si ces prises étaient placées à l’horizontal, des problèmes avec des adaptateurs d’alimentation longs ou encombrants pourraient avoir lieu. Brancher des appareils électroniques demande donc un petit temps d’adaptation.

Toutes les entrées pour charger la batterie se trouvent à l’arrière. D’une part, nous avons la connexion pour le câble secteur pour le chargement via 230V, d’autre part la prise XT60 si vous souhaitez utiliser l’énergie solaire. Avec l’EcoFlow River 2 Pro, il n’est pas nécessaire de transporter un bloc d’alimentation externe pour le processus de charge. Celui-ci est déjà intégré dans la centrale électrique.

On retrouve une grille de ventilateur de chaque côté de la centrale, mais un ventilateur n’est installé que du côté gauche. Le côté droit sert uniquement à aspirer de l’air frais.

Au-dessous de la batterie vous retrouverez 4 patins caoutchouc anti-dérapant comme c’est le cas sur 100% des modèles que nous avons testés.

L’écran intégré est celui utilisé sur les premières séries River et Delta. D’une taille d’environ 70 x 30 mm il convainc par une bonne lisibilité, même en plein soleil. La lisibilité est seulement limitée si la batterie est placée à un niveau plus élevé que celui de l’utilisateur. Si l’on regarde la station d’alimentation depuis le bas, les valeurs sont plus difficiles à lire. Cependant, ce scénario devrait jouer un rôle dans très peu d’applications.

Au premier coup d’œil, l’indication de la capacité restante de la batterie attire immédiatement l’attention. Cette métrique est représentée à la fois en pourcentage et par un anneau qui diminue par incréments de 20%. L’affichage vous informe également sur la puissance d’entrée et de sortie ainsi que sur la durée restante estimée en fonction de la consommation actuelle. Des petits symboles montrent les appareils connectés et les états de fonctionnement de la batterie. Vous pouvez ainsi voir, par exemple, si le ventilateur tourne, si la température est trop élevée ou si l’interface Bluetooth/Wi-Fi est activée.

La commande complète de la station d’alimentation se fait via seulement 3 boutons. Au centre, nous trouvons le bouton d’alimentation, de couleur jaune-marron. Si celui-ci est maintenu enfoncé pendant environ une seconde, la station d’alimentation s’allume. Les sorties USB sont également activées simultanément et prêtes à l’emploi. Il n’est donc pas possible de désactiver les ports USB séparément.

Si vous souhaitez utiliser les sorties 12V en plus, il suffit d’appuyer brièvement sur le bouton DC ON/OFF. De même, la mise en service des prises de courant alternatif est tout aussi simple. Il suffit de presser le bouton AC ON/OFF, situé à gauche des prises. L’état de fonctionnement des sorties respectives est signalé par un rétroéclairage du bouton correspondant. Cela est facilement visible à l’intérieur, mais pas sous un ensoleillement direct. La désactivation des sorties respectives se fait de manière similaire. La commande est donc vraiment facile à utiliser et conviviale. Bien que l’affichage passe automatiquement en mode veille après 5 minutes, vous avez également la possibilité de désactiver l’affichage en appuyant brièvement sur le bouton d’alimentation. Il peut également être réactivé de la même manière.

En haut à gauche se trouvent trois ports USB Type A de 12 watts (pas de charge rapide) et un USB Type C pouvant délivrer jusqu’à 100 W (5 A et 20 V).

Sur le côté droit se trouvent une prise véhicule (allume-cigare) 12,6 V et 10 A, ainsi que deux prises DC5521 3 A.

En bas vous retrouverez les quatre prises CA qui peuvent délivrer 800 W chacune, avec des pointes allant jusqu’à 1600 W.

En dessous des connections arrière de la batterie, vous pouvez retrouver les différentes tensions permises et utilisées par la batterie.

La solide poignée de transport à l’arrière, combinée au faible poids de la batterie, fait du transport un jeu d’enfant. La batterie tient parfaitement dans la main et peut être transportée sans trop d’effort.

EcoFlow RIVER 2 Pro: Application mobile

EcoFlow met à la disposition des utilisateurs une application avec laquelle ils peuvent gérer tous les produits de la marque, y compris la RIVER 2 Pro. Celle-ci est disponible pour iOS et Android, et présente plusieurs fonctionnalités intéressantes pour contrôler cette centrale électrique portable. La configuration (appairage) est rapide grâce au Bluetooth intégré à la batterie, bien qu’il soit préférable de disposer d’une connexion en bande 2,4 GHz sur le routeur pour pouvoir mettre à jour le firmware (micro-logiciel) de l’appareil. Il ne peut en effet se connecter qu’à ce type de réseau Wi-Fi.

Une fois la batterie connectée, nous arrivons sur un tableau de bord qui permet de visualiser toutes les tensions d’entrée et de sortie en cours, ainsi que de pouvoir désactiver directement les lots de prises branchées.

Nous préférions le design de la précédente version de l’app, aux couleurs de la marque sur tous les tableaux, remplacé ici par un noir adapté aux écrans OLED mais offrant davantage de lisibilité.

Côté paramètres, vous trouverez plusieurs réglages utiles :

Vous pouvez limiter la charge et décharge totale de la batterie.

Choisir la vitesse de chargement de la batterie jusqu’à 660W minimum.

Changer l’ampérage de la prise allume-cigare

Régler le laps de temps avant que la batterie se mette en veille

Régler la durée du temps avant la mise en veille de l’écran LCD

La durée avant que le panneau des prises CA se mette en veille

Modifier l’unité de température

Choisir un mode de chargement exclusif (solaire ou voiture)

En dernier lieu vous retrouverez un centre d’aide permettant de répondre à plusieurs questions, notamment celle de l’entretien de la batterie et de la fonction d’alimentation électrique d’urgence (EPS) dont est pourvu cet appareil.

L’application est réussite d’un point de vue accessibilité, design et ergonomie. Nous pensons qu’il serait encore possible de l’améliorer, en ajoutant des fonctionnalités comme des notifications push en cas de surtension, de charge terminée… Ainsi que la possibilité d’appliquer des horaires de mise en marche et arrêt des différents panneaux de prises.

EcoFlow RIVER 2 Pro: Tests pratiques et performances

La capacité de la station d’alimentation est annoncée par EcoFlow à 768 Wh. La puissance continue de 800W des prises CA peut être plus élevée, avec le mode X-Boost, permettant même des puissances allant jusqu’à 1600W. Toutefois, ce boost de puissance ne fonctionne qu’avec des appareils électriques simples et non régulés tels qu’un radiateur, une bouilloire ou un sèche-cheveux. Dans ce cas, la puissance maximale possible de la station d’alimentation est mise à disposition. En raison de la surcharge, l’appareil électrique correspondant fonctionnera alors avec une puissance réduite, mais n’entraînera pas l’arrêt de la station d’alimentation. En théorie, cela signifie qu’une bouilloire mettra plus de temps à faire bouillir l’eau et qu’un sèche-cheveux ne soufflera qu’une brise douce sur vos oreilles.

Afin de se rendre compte de quels produits et outils peut alimenter la RIVER 2 Pro voici nos différents tests :

La scie circulaire, qui nécessite jusqu’à 1500 W de puissance de démarrage, fonctionne sans problème. Même lors de travaux de coupe, on n’a pas l’impression que la puissance manque.

La meuleuse d’angle de 2200W a pu être mise en marche grâce à la fonction Soft-Start, mais elle avait manifestement des difficultés à couper les pierres.

Le pistolet à air chaud a produit de l’air tiède seulement, car la station d’alimentation avait été réduite à environ 900W.

Avec le fameux test de la bouilloire, après environ 30 secondes, la batterie a désactivé les sorties AC avec le message « overload ». La même chose s’est produite avec une autre bouilloire de 2000W. Il semble que la puissance maximale soit dépassée pendant une période de temps trop longue.

Bien sûr, nous avons également testé le River 2 Pro avec d’autres appareils électroménagers courants tels que des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des téléviseurs et des systèmes de musique. La puissance maximale n’a été atteinte que de loin, et tous les appareils ont fonctionné parfaitement.

Nous avons déployé tous les efforts nécessaires pour déterminer la capacité réelle de RIVER 2 Pro à travers ses sorties de courant alternatif. Pour ce faire, nous avons effectué deux tests, un avec une faible puissance et l’autre avec une puissance élevée.

Lors de chaque test, nous avons mesuré la capacité utilisée. Pour le test à faible puissance, nous avons utilisé un déshumidificateur d’une puissance d’environ 250 W. Après environ 2 heures et 45 minutes, la batterie était complètement déchargée et nous avons enregistré une capacité de 639 Wh.

Pour le test à haute puissance, nous avons utilisé un radiateur de niveau 1 (770 W), qui a déchargé la batterie en seulement 50 minutes, en utilisant 641 Wh d’énergie de la batterie. Normalement, les batteries ont de moins bons résultats lors des tests à faible puissance, mais ce n’était pas le cas ici, donc nous avons répété les tests pour vérifier nos résultats. Les résultats étaient similaires lors de notre deuxième essai. En moyenne, cela donne une capacité disponible de 640 Wh, soit 83% de la capacité annoncée en usine de 768 Wh. La River 2 Pro se situe donc dans le bon milieu supérieur en termes de capacité.

La fonction de l’alimentation électrique sans interruption (onduleur / UPS) est de plus en plus présente dans les batteries et est désormais une caractéristique standard des modèles avec une capacité moyenne. En cas de panne de courant, l’appareil connecté est simplement alimenté par la centrale électrique. Pour utiliser cette fonction, la centrale électrique doit rester connectée au réseau, les sorties CA doivent être activées et l’appareil électrique correspondant doit y être connecté. Pour utiliser cette fonction de manière significative, le processus de commutation doit être suffisamment rapide. EcoFlow spécifie un temps de commutation de 20 ms. En comparaison, les temps de commutation des systèmes d’alimentation sans interruption professionnels sont d’environ 5 à 10 ms. Malgré le temps légèrement plus long, les ordinateurs, les moniteurs et les téléviseurs ont été facilement alimentés par la centrale électrique lors de notre test. La consommation d’énergie de la centrale électrique en mode UPS n’est que de 4 watts. Cela signifie que cette fonctionnalité vous coûtera environ 0,1 kWh par jour. C’est une excellente valeur.

EcoFlow a intégré au total quatre moyens différents pour recharger cette batterie. Tout d’abord, la charge peut bien sûr être effectuée via le réseau électrique domestique. La puissance de charge peut être variée en continu de 100 à 940 W et limitée par incréments de 1 W dans l’application. À pleine puissance de charge, la station d’énergie est prête à l’emploi en seulement 70 minutes. Pour recharger complètement la capacité de 768 Wh, 930 Wh sont prélevés sur le réseau électrique. La différence de 168 Wh représente la perte de charge qui se produit pendant la recharge. Ainsi, les pertes de charge s’élèvent à environ 18%. Si vous avez un système solaire domestique, il est recommandé d’ajuster la puissance de charge en fonction de l’excédent solaire. Ainsi, les petites centrales solaires ou les installations sur balcon peuvent être utilisées de manière encore plus efficace.

La recharge dans la voiture n’est également pas un problème grâce à l’adaptateur fourni. La puissance de charge s’établit entre 100 W et 120 W, ce qui prend environ 8 heures pour une recharge complète. Si vous ne voulez pas trop solliciter la batterie de votre voiture, vous pouvez réduire le courant de charge dans l’application à 6A (70 W) ou 4A (45 W). La nouvelle option est la possibilité de charger la station d’énergie via le port USB-C. Il suffit de brancher le câble de charge USB-C sur le port d’alimentation de 100 W et c’est parti. Selon l’alimentation utilisée, une puissance de charge allant jusqu’à 100 W peut être atteinte.

Enfin, il est bien sûr possible de charger la station d’énergie avec un panneau solaire. La large plage de tension de 11-50V permet l’utilisation de tous les modules pliables courants ainsi que des modules stationnaires plus grands. L’adaptateur approprié de XT 60 à MC4 est également inclus dans le packaging.

La marque propose la River 2 Pro avec un panneau solaire EcoFlow correspondant de 220 W. Il s’agit d’un panneau pliable qui est actuellement en test sur notre parcours d’essai. Dès que le test sera terminé, il sera lié ici.

Par beau temps d’hiver en janvier, une puissance de charge de 187 watts a déjà été atteinte ici. Cela donne une idée de la puissance de ce module en combinaison avec l’EcoFlow River 2 Pro.

Concernant le problème de ventilateur rencontré lors du test EcoFlow précédent, celui-ci semble en partie corrigé. Le volume sonore assez gênant dégagé par le ventilateur de la RIVER 2 Max à 1 mètre était d’environ 50db. Cette valeur a été abaissée à 41db sur la RIVER 2 Pro ce qui en fait désormais une nuisance sonore plus discrète et beaucoup plus supportable.

Néanmoins, le ventilateur n’est toujours pas régulé, il tourne soit à 0, soit à 100%. Ce qui est d’autant plus gênant car le problème du ventilateur qui est actif quand la prise CA est activée, mais que rien n’est branché (même si la batterie est froide), est toujours présent.

EcoFlow RIVER 2 Pro: Notre avis

Cette EcoFlow RIVER 2 Pro est la plus puissante de la gamme RIVER 2. La principale différence avec la RIVER 2 et la RIVER 2 Max est sa capacité de batterie de 768 Wh, soit un tiers de plus que la capacité de la RIVER 2 Max, ainsi que ses trois sorties CA avec une tension totale de 800 W et trois sorties CC. Grâce à ses caractéristiques supérieures, elle permet donc davantage de scénario d’utilisation.

Malgré cette puissance et capacité supplémentaire, la RIVER 2 Pro reste relativement compacte, n’est pas trop lourde et est très facile à transporter grâce à sa poignée. Nous apprécions également l’utilisation de cellules LiFePO4 garantissant une très bonne durée de vie.

L’application mobile est toujours aussi pratique et efficace. Nous regrettons uniquement la gestion du ventilateur sur ce modèle qui pourrait être améliorée grâce à une régulation active.

➡️ Voir l’offre EcoFlow RIVER 2 Pro

Pour

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre avec jusqu’à 800 W sur l’onduleur

Poids

Finition

Charge rapide

Compatible avec les panneaux solaires

Peut faire office d’onduleur

Application mobile ergonomique et utile

Mises à jour via l’application

