The Last of Us : un Neil Druckmann "il l’aimait" la performance de Bella Ramsey (Ellie)

Il reste un peu plus de deux semaines pour la première de The Last of Us sur HBO -avec un premier épisode assez long-, qui aura lieu précisément le 15 janvier. En l’absence de si peu de temps pour soi, ce qui reste clair, c’est que le casting a été totalement réussi, d’après ce que Troy Baker -voix de Joel dans les jeux vidéo- pense de la performance de Pedro Pascal… et ce que pense Neil Druckmann lui-même. de Bella Ramsey.

La jeune actrice se met à la place d’Ellie, et compte tenu des doutes qui ont surgi à l’annonce de cette nouvelle, le showrunner de la série, Craig Mazin, a tenu à les éclaircir avec insistance, précisant qu’il s’agissait de « la performance la plus remarquable ».

Ramsey, la meilleure Ellie possible

« Cela nous a pris le plus de temps pour caster Ellie car c’était le rôle le plus difficile », explique Mazin, également responsable de la série Tchernobyl, également disponible sur HBO. « Nous essayions de trouver une fille de 14 ans, et jouer est incroyablement difficile, n’est-ce pas? C’est très facile de mal faire et très difficile de bien faire, mais c’est vraiment difficile de faire brillamment. Et les jeunes n’ont pas eu beaucoup d’expérience, donc c’est difficile de trouver ceux qui sont capables de faire face à ça ».

Mazin reconnaît qu’ils ont examiné jusqu’à 100 candidats avant de choisir Ramsey, ce qui l’a inquiété car il ne savait pas comment Neil Druckmann réagirait au choix. Heureusement, celui-ci était plus que satisfait.

« J’étais paniquée que Neil ne m’aime pas, et je devrais vivre le reste de ma vie en sachant que nous n’avions pas la meilleure Ellie possible », avoue-t-elle. « Mais heureusement, il a adoré. Nous n’aurions pas pu faire mieux, c’est la performance la plus remarquable de toutes. »

Il ne reste plus que deux semaines pour découvrir comment font Ramsey et Pascal, ainsi que les voix des deux personnages -qui ont également participé aux sessions de motion capture-. Ainsi, Troy Baker se mettra dans le skin d’un méchant, tandis qu’Ashley Johnson (Ellie) jouera la mère du jeune protagoniste.

