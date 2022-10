Des applications émergent où l’on cherche un partenaire juste pour avoir des enfants : comment fonctionne la coparentalité

Copaping a été fondée à Barcelone il y a un peu plus d’un an et compte aujourd’hui près de 10 000 utilisateurs enregistrés. Family4Everyone est né en 2017 dans le but d’aider les femmes célibataires.

L’amour romantique comme base de la famille est en crise. Le sociologue Zygmund Bauman a écrit dans Liquid Love. Et puis les modèles se cassent et des solutions alternatives surgissent des fissures. Copaping ou Family4Everyone en sont un exemple. Deux applications espagnoles qui fonctionnent comme Tinder ou Meetic, vous ne cherchez pas l’amour ou le sexe, vous essayez d’être parents. La coparentalité est pragmatique. Deux personnes veulent avoir un enfant, ensemble, mais sans relation affective ou sexuelle.

Internet facilite tout et, grâce à des applications, il met en relation ceux qui ne veulent pas renoncer à leur rôle de parent simplement parce qu’ils n’ont pas trouvé de partenaire. Copaping a été fondée à Barcelone il y a un peu plus d’un an et compte aujourd’hui près de 10 000 utilisateurs enregistrés. Family4Everyone est né en 2017 dans le but d’aider les femmes célibataires. Les deux plateformes proposent des tests de compatibilité et des ententes parentales pour convenir des responsabilités et obligations de chacun avant la naissance de l’enfant.

Qui utilise Copaping et Family4Everyone ?

Selon l’anthropologue Carmen Balaguer, également fondatrice d’une agence de coparentalité, les personnes utilisant des applications comme Copaping ou Family4Everyone sont des femmes célibataires ou des hommes homosexuels de plus de 40 ans au niveau culturel et socio-économique élevé. Ils ne recherchent pas l’amour, leur priorité est de trouver des personnes qui ont des idées similaires sur la parentalité. Comme l’explique la psychologue Miriam Marines, experte des nouveaux modèles familiaux, « dans ce cas, l’engagement envers l’enfant commun : éducation, affection, valeurs, etc. ils sont plus importants que de transmettre un schéma d’amour romantique à l’enfant. »

Comment se protéger légalement

Les experts soulignent également combien il est important de s’entendre au préalable sur une entente parentale, qui marque les lignes directrices pour la croissance de l’enfant. Par exemple, le type d’éducation, les apports financiers des deux parents, la volonté ou non de rapprocher l’enfant d’une doctrine religieuse, de choisir où et avec qui il va vivre. Non seulement il est également conseillé de protéger juridiquement l’accord. En effet, la coparentalité n’est pas réglementée par une loi. En cas de problème, par analogie, la législation prévue pour la dissolution des couples non mariés s’appliquerait », explique Sandra Burgos, avocate spécialisée en droit de la famille, au journal espagnol La Vanguardia, « mais il convient de s’entendre, avant de se lancer le processus, une garde et une entente parentale », ajoute-t-il.

Un changement de paradigme

Les données de l’enquête fécondité 2018 réalisée par l’Institut national de la statistique montrent un phénomène en augmentation. Beaucoup de femmes n’ont pas eu d’enfants simplement parce qu’elles n’ont pas trouvé le bon partenaire. Un problème qui touche surtout ceux qui se retrouvent célibataires entre 40 et 44 ans. D’un côté il y a l’émancipation des femmes et l’entrée sur le marché du travail, de l’autre il y a la monogamie séquentielle, ou la prise de conscience que l’amour a souvent un temps limité, ne dure pas toute une vie et puis il est réévalué dans l’échelle des valeurs.

Les applis pour devenir co-parents

L’un des premiers sites a été CoparentaLys, fondé en France en 2014. Il a atteint une communauté de 45 000 utilisateurs enregistrés. Aux États-Unis, cependant, le plus connu est Pride Angel qui permet de trouver des donneurs de sperme et d’ovules partout dans le monde. David Reyes a plutôt lancé Copaping en septembre 2021 « pour donner à chacun la possibilité de fonder une famille, mais surtout le collectif LGTBIQA+ ». Pour vous inscrire, vous devez créer un profil et payer une redevance d’environ 15 euros par mois. Dans le même ordre d’idées, Luis Arroyo a fondé Family4Everyone en 2017. « J’ai remarqué que ce besoin existait, en particulier chez les femmes qui voulaient fonder une famille et n’avaient personne avec qui le faire », dit-elle.